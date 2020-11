11e édition du concours Les As de la finance





La période de mise en candidature est lancée

Cliquez ici pour la version anglaise

MONTRÉAL, le 26 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Les dirigeantes et dirigeants financiers québécois peuvent dès maintenant soumettre leur candidature à la 11e édition du prestigieux concours Les As de la finance, lancé par la Section du Québec de FEI Canada dans le cadre du Forum de la direction financière. Créé en 2011, le concours vise à reconnaître les réalisations professionnelles et l'engagement communautaire de dirigeants financiers émérites au Québec.

« Les équipes en finance ont un apport essentiel dans les grandes transformations d'entreprise. Avec la crise de la COVID-19, les dirigeantes et dirigeants financiers ont joué des rôles de premier plan dans l'accompagnement stratégique », affirme Mme Catherine Allard, présidente de la Section du Québec de FEI Canada. « C'est pourquoi nous sommes d'autant plus heureux de souligner leurs bons coups cette année. »

Le dépôt des candidatures sera possible jusqu'au 16 février 2021 à minuit et les lauréats seront dévoilés en primeur le 5 mai 2021 lors d'un dévoilement haut en couleur. Les règlements du concours ainsi que le formulaire de mise en candidature sont disponibles sur le site de FEI Canada sous la section du Québec.

Le concours Les As de la finance comporte trois catégories :

Dirigeante financière ou dirigeant financier d'une grande entreprise -- Chiffre d'affaires de plus de 500 M$ et/ou plus de 1?000 employés. Le candidat doit être en poste depuis au moins deux (2) ans.

-- Chiffre d'affaires de plus de 500 M$ et/ou plus de 1?000 employés. Le candidat doit être en poste depuis au moins deux (2) ans. Dirigeante financière ou dirigeant financier d'une petite ou moyenne entreprise . Le candidat doit être en poste depuis au moins deux (2) ans.

. Le candidat doit être en poste depuis au moins deux (2) ans. Dirigeante financière ou dirigeant financier de la relève. Le candidat doit avoir 40 ans ou moins à la date limite de dépôt des candidatures et ne doit pas être le dirigeant financier principal de son entreprise. Le candidat peut relever du chef de la direction financière en qualité de vice-président finance, trésorier, contrôleur, etc.

Un jury fidèle au poste

Le concours accueille pour une deuxième année consécutive les membres du jury de l'édition 2020 qui cumulent une vaste expérience dans le domaine de la finance et des affaires :

Suzanne Rancourt , CPA, CGA, IAS.A., administratrice de sociétés (présidente du jury)

, CPA, CGA, IAS.A., administratrice de sociétés (présidente du jury) Lise Croteau , FCPA, FCA, ASC, administratrice de sociétés

, FCPA, FCA, ASC, administratrice de sociétés Katya Laviolette , CRIA, chef de la direction des ressources humaines, SSENSE

, CRIA, chef de la direction des ressources humaines, SSENSE Sylvain J. Perron , CPA, CA, président, Clinique Santé Dix30

, CPA, CA, président, Clinique Santé Dix30 François Thibault, CFA, M.Sc., vice-président exécutif, chef de la direction financière et trésorier, Metro

Guy LeBlanc, président d'honneur du concours

M. Guy LeBlanc, président-directeur général d'Investissement Québec, assurera la présidence d'honneur de cette 11e édition du concours. Haut dirigeant chevronné, il a oeuvré au sein de la firme PricewaterhouseCoopers (PwC) pendant plus de 35 ans. Diplômé de HEC Montréal, diplômé émérite de l'Université de Montréal et détenteur du titre IAS.A de l'Institut des administrateurs de sociétés, il est Fellow de l'Ordre des comptables professionnels agréés du Québec (FCPA). Guy LeBlanc a siégé aux conseils d'administration de plusieurs organisations, incluant Groupe Canam, Marché Goodfood, la Compagnie Électrique Lion, Groupe Meloche, Groupe ATIS et Montréal International.

Claude Mongeau, récipiendaire du Prix Hommage 2021

Le traditionnel Prix Hommage Les As de la finance, qui souligne le travail d'un dirigeant financier s'étant illustré dans l'ensemble de sa carrière, sera remis cette année à M. Claude Mongeau, administrateur de sociétés lors de la remise des prix du concours. M. Mongeau a oeuvré au sein de CN pendant 22 ans, où il a occupé le poste de chef de la direction financière pendant 11 ans et celui de président-directeur général durant six années et demie. M. Mongeau détient un baccalauréat ès arts en psychologie de l'Université du Québec et un MBA de l'Université McGill. Il siège actuellement sur les conseils d'administration de Norfolk Southern Corporation, de Cenovus et de la Banque TD. En 2005, il a remporté le prix de directeur financier canadien de l'année remis par FEI Canada.

Le récipiendaire du Prix Hommage est désigné par les membres du conseil d'administration de la Section du Québec de FEI Canada, ainsi que par les membres du comité organisateur du concours, soit :

Marc Godin , MBA, CFA, chef de la direction financière, Northstar (Président du comité)

, MBA, CFA, chef de la direction financière, Northstar (Président du comité) François Boulanger, CPA, CA, vice-président exécutif et chef de la direction financière, CGI

Vincent Dunberry , CPA, CA, CBV, directeur principal, Placements privés, Caisse de dépôt et placement du Québec

, CPA, CA, CBV, directeur principal, Placements privés, Caisse de dépôt et placement du Québec Mathieu Hébert, CPA, CA, trésorier, TC Transcontinental

Normand Lebeau , président, Mandrake Vézina Lebeau

, président, Mandrake Vézina Lebeau Dany Lehoux , MBA, directrice principale, développement des affaires, PwC

, MBA, directrice principale, développement des affaires, PwC Nathalie Mignault , Directrice adjointe, Marketing relationnel et partenariats, Ordre des CPA du Québec

, Directrice adjointe, Marketing relationnel et partenariats, Ordre des CPA du Québec Monica Rocheleau , directrice générale, FEI Canada, Section du Québec

Le concours et l'événement entourant le dévoilement des lauréats Les As de la finance 2021 sont rendus possible grâce à la collaboration de généreux commanditaires que nous remercions : Caisse de dépôt et placement du Québec, Mandrake Vézina Lebeau, Ordre des CPA du Québec, PwC et La Presse.

À propos de Financial Executives International Canada (FEI Canada)

Financial Executives International Canada (FEI Canada) ou Dirigeants financiers internationaux du Canada (DFI Canada) est une association professionnelle intersectorielle de hauts dirigeants financiers qui compte 1 600 membres et 12 sections régionales réparties dans l'ensemble du Canada.

La Section du Québec est la seule association de la province qui s'adresse exclusivement aux gestionnaires et directeurs financiers de niveau senior qui évoluent dans des industries variées. L'association offre à ses 200 membres une opportunité unique d'échanger et de réseauter avec des professionnels qui partagent et comprennent leur réalité et leurs enjeux. Elle leur permet aussi de se développer professionnellement, que ce soit par le biais de conférences d'experts et d'ateliers, et de transmettre leur expertise à la relève, par l'entremise du nouveau programme de mentorat qui sera lancé prochainement. La profession y est aussi célébrée, notamment lors de la remise de prix annuelle : Les As de la finance.

Pour de plus amples informations, consultez www.feicanada.org ou LinkedIn .

SOURCE Financial Executives International Canada

Communiqué envoyé le 26 novembre 2020 à 06:00 et diffusé par :