AUTOCRYPT lance la solution C-V2X qui prouve son interopérabilité avec les normes C-SCMS de Chine





SÉOUL, Corée du Sud, 26 novembre 2020 /PRNewswire/ -- AUTOCRYPT Co., Ltd., un important fournisseur de solutions de sécurité V2X, a annoncé le lancement de sa nouvelle solution C-V2X, qui prend en charge les normes du système chinois de gestion sécurisée des justificatifs d'identité (C-SCMS). AUTOCRYPT a reçu des tests de vérification de la compatibilité par le groupe de travail C-V2X de l'Académie chinoise des technologies de l'information et de la communication (CAICT), dans le cadre de la nouvelle norme International Mobile Telecommunications-2020 (IMT-2020[5G]) pour les réseaux, dispositifs et services 5G.

À l'heure actuelle, la Chine est le leader mondial dans le domaine de l'utilisation des communications LTE. Elle possède présentement la troisième marque automobile la plus vendue sur le marché. Le pays s'est engagé sur une voie progressive dans l'industrie automobile en normalisant le système de communication LTE-V2X dans tout le pays, rendant obligatoire la mise en oeuvre de la technologie C-V2X basée sur LTE plutôt que sur des communications dédiées à courte portée, ou DSRC, dans les projets C-ITS. La Chine a encouragé le déploiement actif de cette technologie et a déjà commencé des démonstrations de la technologie C-V2X dans 30 régions. Les villes de Wuxi, de Tianjin et de Changsha sont les premières principales villes du pays à devenir des secteurs de commercialisation du C-V2X, faisant l'objet de grands développements.

Le mois dernier, l'Alliance pour l'innovation dans l'industrie des véhicules intelligents et connectés de Chine a vérifié l'interopérabilité de la solution d'AUTOCRYPT. Elle a procédé à des essais d'interopérabilité sur « quatre niveaux » entre le FEO, le terminal du mobimètre, le module de communication V2X et l'ICP pour se conformer aux normes C-SCMS.

Les fournisseurs de solutions à l'étranger ont souvent de la difficulté à entrer sur le marché, car la réglementation de la Chine pour le C-SCMS diffère des normes existantes. Contrairement à la structure existante du SCMS, les normes SCMS chinoises (C-SCMS) utilisent une liste de certificats de confiance (CTL) qui configure les relations de confiance entre plusieurs systèmes ICP (autorité de certification à plusieurs racines). De plus, le C-SCMS permet le téléchargement d'un certificat de sécurité sans certificat d'enregistrement, ce qui nécessite la mise en oeuvre de mesures de stabilité dans le protocole.

La solution de sécurité C-V2X d'AUTOCRYPT est parvenue à démontrer sa conformité, et a prouvé sa compatibilité avec les normes techniques C-SCMS. Les solutions de sécurité d'AUTOCRYPT sont donc prêtes à être mises en oeuvre dans les projets de systèmes de transport intelligents coopératifs (C-ITS) du pays.

Daniel ES Kim, PDG et cofondateur de l'entreprise, a remarqué : « En matière de véhicules autonomes et de leur fonctionnement sécuritaire, il est essentiel d'assurer le respect des normes établies par les autorités. AUTOCRYPT est un leader en matière de projets de sécurité C-ITS et, grâce à cette vérification de l'interopérabilité, l'entreprise est convaincue que ses solutions de sécurité de conduite autonome basées sur le C-V2X continueront de contribuer au déploiement et au développement du C-ITS en Chine. »

AUTOCRYPT joue un rôle de premier plan dans le domaine de la sécurité des transports. Lancée en 2007 en tant qu'entreprise interne de Penta Security Systems Inc., AUTOCRYPT est devenue une entité distincte en 2019, lorsqu'elle a commencé à étendre sa présence à l'échelle mondiale. Nommée « meilleure solution de cybersécurité automobile de 2019 » (Best Auto Cybersecurity Product/Solution of 2019) par TU-Automotive, AUTOCRYPT continue de poser les jalons de la sécurité des transports et de la mobilité grâce à son approche globale à plusieurs niveaux. Au moyen de solutions de sécurité pour V2X/C-V2X et V2G (y compris la sécurité Plug & Charge), pour la sécurité dans l'habitacle et pour la gestion des parcs automobiles, AUTOCRYPT veille à ce que la sécurité soit optimale avant que les véhicules se retrouvent sur la route.

