Oblio de Lexon nommé parmi les 100 meilleures inventions de 2020 selon le TIME





20 ans après avoir fait la une du TIME avec l'iconique radio Tykho, la marque française Lexon fait un retour en force dans le prestigieux hebdomadaire en réitérant l'exploit de créer des objets au design innovant, utiles et abordables avec pour mission d'améliorer notre quotidien.

Plus qu'une simple mise en lumière de cette invention française révolutionnaire, ce prix attribué par le TIME confirme la position d'Oblio en tant qu'innovation incontournable pour le monde d'aujourd'hui : un stérilisateur élégant, doublé d'un chargeur sans fil à induction, qui empêche la propagation de virus et bactéries nocives que l'on trouve sur nos smartphones, en utilisant la technologie UV-C intégrée. Élégamment dissimulés sur l'avant intérieur de l'objet, les UV-C détruisent l'ADN des micro-organismes présents dans les virus, les bactéries, les moisissures, et purifient ainsi la face avant de votre smartphone en contact direct avec votre visage.

Capable de complètement stériliser une surface à la fois, Oblio peut offrir une désinfection totale à 360° en retournant simplement le téléphone pour exposer sa deuxième face pendant un cycle de 20 minutes. L'efficacité prouvée d'Oblio a été validée en laboratoire et confirme son aptitude à éliminer 99,9% des bactéries et virus, y compris le H1N1.

« Depuis le début de la pandémie, nous avons constaté un intérêt croissant pour cette catégorie de produits (stérilisateurs UV) et par conséquent, le marché a été rapidement envahi par de nombreuses solutions inesthétiques et peu légitimes.

Dans ce contexte, nous sommes extrêmement honorés et fiers d'être reconnus et récompensés pour le design distinct de notre produit, sa fiabilité et son efficacité à désinfecter nos appareils mobiles, et bénéficier ainsi de l'opportunité de devenir LA solution incontournable pour la maison et le bureau.

Avec l'aide de médias comme TIME qui mettent en avant Oblio, avec le soutien et la confiance de nos partenaires revendeurs qui le référencent, nous rendons ensemble la technologie UV-C plus populaire et accessible à tous, nous permettant de participer collectivement à un changement positif, tirant parti de l'innovation pour s'adapter aux nouveaux comportements et empêcher la propagation du virus, qui est notre responsabilité commune. » indique Boris Brault, PDG de Lexon.

Agissant également comme un chargeur à induction de 10W, Oblio peut recharger dans son intégralité un téléphone compatible en 3 heures et dispose d'un indicateur LED qui confirme le bon positionnement et l'état de charge de l'appareil mobile.

Le nom « Oblio » qui signifie « oublié » en italien - la langue maternelle des designers Manuela Simonelli et Andrea Quaglio - fait allusion à la forme du vase du produit, soigneusement conçu pour nous aider à déconnecter de nos écrans et à profiter davantage de nos proches, tout en désinfectant n'importe quel téléphone mobile et en rechargeant rapidement les smartphones dotés de la technologie Qi, dont les derniers iPhone et Android.

« Avec un tel accomplissement, nous prouvons également que la France reste un territoire où des qualités comme la créativité, l'innovation et le design sont présents pour garantir une croissance durable à l'international, et nous espérons pouvoir inspirer d'autres entrepreneurs à croire en leurs projets et à les concrétiser », ajoute Boris Brault.

Aujourd'hui, Oblio est déjà disponible dans les plus grandes enseignes du monde entier telles que Fnac Darty en Europe, Boulanger en France, Best Buy, Nordstrom, MoMA Design Store aux États-Unis, ainsi que sur la boutique en ligne officielle : lexon-design.com.

Prix public : 79,90?.

Disponible dans 4 coloris.

Compatible avec tous les téléphones mobiles pour la fonction désinfection et avec les smartphones dotés de la charge par induction grâce à la technologie Qi, tels que les derniers modèles d'iPhone et Android, pour la fonction recharge sans fil.

A propos de Lexon :

Depuis sa création en 1991, Lexon a sans cesse repoussé les limites et cultivé sa différence dans le monde du design tout en restant fidèle à son engagement à rendre les petits objets utiles, beaux, innovants et abordables.

Que ce soit dans l'électronique, l'audio, l'univers de la maison, du bureau ou de la mobilité, Lexon a établi une relation privilégiée avec la créativité et s'est associé aux plus prestigieux designers à travers le monde pour créer des collections intemporelles d'objets lifestyle.

Suite à sa récente acquisition par BOW Group, un acteur mondial sur les marchés des produits lifestyles et connectés, Lexon écrit un nouveau chapitre de son histoire en menant une expansion internationale soutenue, ainsi qu'une transformation digitale significative.

Aujourd'hui, avec près de 30 ans d'existence, plus de 200 prix de design, des collaborations avec des designers de renom, une présence dans plus de 90 pays, Lexon s'est véritablement imposée comme une marque de design française mondialement connue.

