Habanos, S.A. a présenté la première mondiale de H. Upmann Connossieur No.2 à Berlin





- Fifth Avenue Products Trading-GmbH, le distributeur exclusif de Habanos pour l'Allemagne, l'Autriche et la Pologne, a présenté ce lancement lors d'un événement qui combine un format face à face avec une participation virtuelle

- H. Upmann Connossieur No.2 (calibre 51 et longueur 134 mm) intègre le calibre 51 dans le portefeuille de la marque et Habanos, S.A. pour la première fois

HAVANA, 26 novembre 2020 /PRNewswire/ -- Habanos, S.A., par l'intermédiaire de son distributeur exclusif pour l'Allemagne, l'Autriche et la Pologne, Fifth Avenue Products Trading-GmbH, a présenté la nouvelle vitole H. Upmann Connossieur No.2 (calibre 51 et longueur 134 mm) pour la première fois en première mondiale.

Ce lancement est présenté dans une boîte coulissante en bois naturel avec papier cristal et ruban Sandra. Il se compose de 25 cigares fabriqués "Totalmente a Mano con Tripa Larga"- entièrement à la main avec une longue tripe, après une sélection minutieuse de la cape, de la tripe et des feuilles de capote de la région de Vuelta Abajo*, où est cultivé le tabac considéré comme le meilleur du monde.

Avec cette nouvelle vitole, H. Upmann intègre pour la première fois le calibre 51 dans la marque, ainsi que dans le portefeuille de Habanos, S.A. Ce Habano, avec son format similaire et sa légèreté, rejoint le portefeuille standard pour enrichir la Línea Connossieur* qui a obtenu un grand succès et une grande reconnaissance au sein de la marque.

La présentation de H. Upmann Connossieur n°2 a eu lieu au restaurant Sage, situé dans un bâtiment post-industriel restauré de la ville de Berlin, au bord de la rivière Spree. Il s'agissait d'un événement hybride qui combinait les entretiens et les dégustations en face à face, avec un élément virtuel où les participants virtuels pouvaient interagir avec les personnes présentes en posant des questions, en envoyant des messages vocaux ou par le biais du chat de groupe. Il y a eu au total 350 participants en ligne.

Grâce à cet événement, les participants ont eu la possibilité de participer simultanément aux premières dégustations exclusives du nouveau H. Upmann Connossieur n° 2. Chaque participant a reçu un « pack de bienvenue » comprenant un H. Upmann Connossieur No.2 dans un tube, des allumettes, des coupe-cigares, des boissons ZIEGLER miniatures, du chocolat de la marque allemande Sabine Dubenkropp et des informations sur le lancement.

H. Upmann est l'une des plus anciennes marques de Habanos. Elle a été créée en 1844 par les frères Upmann, qui ont réussi à maintenir leur marque en vie jusqu'à aujourd'hui, étant considéré comme un exemple parmi les Habanos les plus raffinés avec une force allant de légère à moyenne. La qualité est l'un des éléments les plus caractéristiques de la marque, comme en témoignent les médailles d'or qui ornent son image, obtenues par la marque dans pas moins de onze foires internationales au cours du XIXe siècle.

Fifth Avenue Products Trading-GmbH est le distributeur officiel de Habanos, S.A. pour l'Allemagne, l'Autriche et la Pologne. En 1989, Heinrich Villiger a fondé avec Habanos, S.A. la première entreprise commune au monde pour l'importation et la distribution exclusive des cigares Habanos. Aujourd'hui, elle vend les 27 marques du portefeuille Habanos.

*(A.O.P.) Appellations d'origine protégée

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1342583/H_UPMANN_Connossieur_No2.jpg

Carla Lladó

Tél. : +34-93-201-10-28

press.habanos@yr.com

Communiqué envoyé le 26 novembre 2020 à 01:07 et diffusé par :