Amplio Stratégies et Illuxi se déploient en Europe





SAINT-MALO, France, Nov. 26, 2020 /PRNewswire/ -- Amplio Stratégies et Intelligence illuxi inc sont fières de renforcer leur engagement envers le marché européen en établissant un bureau permanent en France. Cette nouvelle entreprise nommée « Amplio-Illuxi » est parfaite pour de nouvelles opportunités d'affaires et pour renforcer les alliances existantes de nos deux entreprises montréalaises. Des investissements substantiels au cours des prochains 18 mois seront faits pour soutenir le développement de leurs activités sur le marché européen.

Les technologies développées par Intelligence illuxi permettent la diffusion, l'hébergement et la rediffusion d'événements de toutes sortes sans oublier la consultation à distance pour des professionnels issu d'une panoplie de secteurs, dont les professionnels de la santé, qui sont durement touchés dans leurs pratiques par la pandémie actuelle. L'entreprise a déjà fait ses preuves auprès d'importantes institutions financières canadiennes et d'une grande entreprise de soin de santé qui réalisent maintenant des consultations médico-esthétiques à distance.

« L'ouverture d'une filiale en territoire français avec un partenaire d'expérience nous permettra de nous concentrer sur le développement de notre réseau d'affaires en Europe, ce qui nous permettra également d'accompagner nos clients nord-américains dans le développement de leurs activités sur ce territoire. Nous avons également une demande accrue pour la diffusion et l'hébergement d'événements sans oublier la création d'expérience de formation immersive sur le marché européen. Dans le but de répondre aux demandes de nos clients européens, il était devenu nécessaire d'établir une permanence locale avec l'aide de notre partenaire européen, Morgan Homo », a déclaré Geneviève Desautels, PDG d'Amplio Stratégies et de Intelligence illuxi.

« Amplio Stratégies est née de la collaboration entre Geneviève Desautels, Philippe Richard Bertrand et Marc-André Lanciault. De par l'expertise de développement du leadership en entreprise de Geneviève, et l'expérience entrepreneuriale et stratégie d'affaires de Philippe ainsi que les qualités de gestion de la croissance et de transformation numérique de Marc-André, mes associés ont tous un bagage d'expériences et de d'expertises pouvant générer des résultats positifs et durables, peu importe les défis que peut rencontrer une organisation », de conclure Morgan Homo, associé responsable du marché européen.

« C'est le début d'une belle aventure pour moi et je suis fier de pouvoir compter sur le support de mes collègues canadiens. Grâce à Amplio Stratégies, nous allons pouvoir accompagner les organisations qui sont dans une phase difficile en cette période de crise. Selon moi, l'échange des bonnes pratiques de gestions provenant des deux côtés de l'Atlantique ne peut qu'être bénéfique. La demande pour le marché européen était déjà très forte, il était tout naturel pour nous d'y établir une antenne. », a déclaré Morgan Homo.

À propos de Amplio Stratégies

Amplio Stratégies est une entreprise en pleine croissance qui conseille les entreprises et les organisations afin qu'elles puissent croître de façon durable et saine. Elle forme et accompagne les dirigeants, employés et entrepreneurs à créer une culture de croissance grâce à la mise en place de stratégies et de processus qui mobilisent l'ensemble des équipes à être plus performantes. Les axes d'interventions d'Amplio Stratégies sont la stratégie, le coaching, la transformation organisationnelle ou numérique et finalement l'augmentation des revenus.

À propos d'Intelligence illuxi

illuxi accompagne les organisations et les professionnels à héberger, commercialiser et concevoir des formations en ligne, services professionnels à distance, événements virtuels, vidéos en direct et balados sur leur plateforme propriétaire développée à Montréal. illuxi est également un expert du e-learning interactif. Les formations d'illuxi agissent en accélérateur, catalysant les apprentissages en proposant des expériences imitant la réalité de leurs clients.



Amplio-illuxi, Morgan Homo, mhomo@amplio-illuxi.com, + 33 6 48 79 67 34

Communiqué envoyé le 26 novembre 2020 à 00:01 et diffusé par :