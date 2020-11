Abionic lance le premier test de sévérité Covid-19 pour faciliter le triage des patients





Abionic SA, entreprise suisse de Medtech basée à Lausanne, a développé le score cSOFA, une nouvelle mesure pour évaluer la sévérité Covid-19. Le score cSOFA (Covid Sequential Organ Failure Assessment) mesure la probabilité de détérioration clinique chez les patients atteints de Covid-19, permettant ainsi le triage et l'affectation au service de médecine interne ou aux unités de soins intensifs (ICU) lors de l'admission et pendant le séjour du patient à l'hôpital. Les décisions médicales pour les patients présentant un score faible peuvent être prises, et ainsi leur faire quitter l'hôpital en toute sécurité ou passer de l'unité de soins intensifs à l'unité de médecine interne, libérant de ce fait les capacités de l'hôpital.

A cause de la pandémie de Covid-19, les pays du monde entier sont confrontés à des taux d'occupation croissants dans les hôpitaux, en particulier dans les unités de soins intensifs. Jusqu'à présent, le triage des patients reposait principalement sur l'âge du patient, un critère parfois critiqué pour être discriminatoire. Le score du cSOFA permet de passer d'un critère démographique à un critère médical, en tenant compte de la gravité de chaque cas.

Selon le Dr François Ventura des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), " Les patients atteints de Covid-19 peuvent présenter une évolution clinique défavorable de manière non prédictive et nécessitant parfois des prises en charge en urgence avec des transferts aux soins intermédiaires et intensifs. Le cSOFA est un excellent outil pour aider à prédire ces éventuelles détériorations cliniques et pour orienter les patients dans le système de santé, ce qui est certainement très utile en ces temps de surcharge du système sanitaire.".

Le score cSOFA est une évolution du score SOFA déjà très répandu ; les deux scores sont très bien corrélés, mais le score cSOFA est obtenu beaucoup plus rapidement, en cinq minutes seulement. Grâce à cette rapidité, il peut servir de paramètre de surveillance pendant les séjours à l'hôpital, pour identifier la dégradation des patients atteints de Covid-19 avant l'apparition de signes cliniques manifestes. Grâce au score cSOFA, les professionnels de la santé peuvent prendre une décision éclairée sur la manière de traiter les patients.

Pour obtenir le score cSOFA, une goutte de sang capillaire de 50 ul est suffisante. Le prélèvement sanguin peut être effectué dès l'admission par une réceptionniste ; une formation médicale n'est pas nécessaire. Dans les cinq minutes qui suivent, un score est déterminé et sert de base à la décision d'affecter les patients atteints de Covid-19 aux services généraux, aux unités de soins intensifs ou de leur permettre de se soigner à domicile. Grâce à ce triage, les capacités des hôpitaux sont préservées et les patients reçoivent des soins appropriés.

Le score a obtenu le marquage CE et repose sur la PSP (Pancreatic Stone Protein), un nouveau biomarqueur qu'Abionic a déjà validé cliniquement et commercialise actuellement. Les détails scientifiques du test sont expliqués dans la brochure en annexe.

"La mesure de sévérité du Covid-19 et de la probabilité de détérioration clinique prévient une surcharge évitable dans les hôpitaux et garantit que les patients sont traités en fonction de leurs besoins", ajoute le Dr Nicolas Durand, Directeur d'Abionic. "Nos recherches indiquent également que les modifications du score cSOFA peuvent être utilisées comme mesures de sévérité d'autres maladies, telles que la grippe, la septicémie et d'autres troubles inflammatoires".

A propos d'Abionic

Fondée en 2010, Abionic est une société Medtech suisse qui commercialise une technologie nanofluidique révolutionnaire, offrant aux professionnels de la santé un outil de diagnostic rapide, simple et universel. La nanotechnologie de pointe d'Abionic améliore l'efficacité et la polyvalence des tests ELISA standards afin d'offrir des options de traitement optimales au lieu de soin (Point-of-Care), avec la possibilité de réduire les techniques biologiques actuelles de la macro-échelle à la nano-échelle dans un environnement multi-analyte.

La plateforme de diagnostic in vitro (IVD) d'Abionic fournit des résultats de qualité laboratoire en 5 minutes à partir d'une seule goutte de sang au Point-of-Care, permettant un diagnostic personnalisé et la possibilité de commencer le traitement immédiatement.

Pour plus d'informations, consultez le site https://www.abionic.com/fr.

