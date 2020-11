Lightspeed annonce la clôture de l'acquisition de ShopKeep





Cette transaction historique renforce la position de Lightspeed à titre de chef de file dans sa catégorie pour les PME complexes aux États-Unis, alors que l'économie connaît une accélération sans précédent de sa transformation numérique

MONTRÉAL, le 25 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Lightspeed POS Inc. (NYSE : LSPD) (TSX : LSPD), fournisseur de premier plan de plateformes de commerce omnicanal infonuagiques, a annoncé aujourd'hui la clôture de l'acquisition précédemment annoncée de ShopKeep Inc. (ShopKeep), un fournisseur chef de file de plateformes de vente en infonuagique ayant ses bureaux à New York. Lightspeed a conclu l'acquisition pour une contrepartie de 145,2 millions $ en espèces et l'émission de 7,437,397 actions à droit de vote subalterne dans le capital de Lightspeed, sous réserve des ajustements habituels après la clôture. Lightspeed a également pris en charge le régime d'options d'achat d'actions de ShopKeep, dont les options d'achat d'actions en circulation en vertu de ce régime sont converties en options pour l'achat de 1,254,534 actions à droit de vote subalterne dans le capital de Lightspeed.

Avec la clôture de cette acquisition, Lightspeed dessert maintenant plus de 100 000 emplacements clients au monde, générant ainsi un volume de transactions brut1 d'environ 33 milliards $, chiffres en date du 30 septembre 2020.

RBC Marchés des Capitaux a agi à titre de conseiller auprès de Lightspeed pour la transaction.

À propos de Lightspeed

Présent dans une centaine de pays, Lightspeed (NYSE et TSX : LSPD) propose des plateformes de commerce infonuagique omnicanal aux petites et moyennes entreprises complexes. Ses systèmes de point de vente intelligents, extensibles et fiables offrent une solution globale qui propulse l'innovation et la transformation numérique au sein des industries du commerce de détail, de la restauration et du golf. Sa suite de produits permet aux PME d'effectuer des ventes dans plusieurs canaux, de gérer les transactions, de traiter avec les consommateurs, d'accepter les paiements et, au final, d'assurer la croissance de leur entreprise.

Établie à Montréal, au Canada, Lightspeed jouit de la confiance des meilleurs commerces et restaurants locaux au monde que fréquentent les consommateurs. Lightspeed compte du personnel au Canada, aux États-Unis, en Europe et en Australie.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué pourrait contenir de l'information prospective et des déclarations prospectives, au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables (les « déclarations prospectives »). Les déclarations prospectives comprennent de l'information de nature prédictive, dépendent ou font référence à des événements futurs et se reconnaissent à l'emploi d'expressions comme « va », « prévoit », « anticipe », « envisage », « planifie », « croit », « estime » ou d'autres expressions semblables concernant des sujets qui ne sont pas des faits historiques. Ces déclarations sont fondées sur les attentes actuelles de la direction de la Société et comportent plusieurs risques et incertitudes, connus et inconnus, incluant des facteurs économiques. Certains risques, incertitudes et autres facteurs peuvent faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué, y compris, entre autres, les facteurs de risque mentionnés dans notre plus récent rapport de gestion ainsi qu'à la rubrique « Facteurs de risque » de notre plus récente notice annuelle, et dans nos autres déclarations de renseignements auprès des Autorités canadiennes en valeurs mobilières et du U. S. Sécurities and Exchange Committee, qui peuvent être consultés sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com et sur EDGAR au www.sec.gov. Les lecteurs sont priés d'étudier attentivement tous ces facteurs et d'autres avant de prendre une décision concernant les actions à droit de vote subalterne de Lightspeed et de ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué ne constituent pas une garantie du rendement futur et, bien qu'elles soient fondées sur certaines présomptions que la Société juge raisonnables, les événements et résultats réels pourraient différer de manière importante de ceux exprimés ou supposés dans les déclarations prospectives faites par la Société. Sauf si les lois applicables l'exigent, Lightspeed ne s'engage aucunement à mettre à jour publiquement ou à réviser ces déclarations prospectives, notamment à la suite de nouvelles informations ou de nouveaux événements.

_____________________________________________________________________ 1 Le volume des transactions brut correspond à la valeur totale en dollars traitée via les plateformes de Lightspeed et ShopKeep au cours de la période, déduction faite des remboursements, y compris les frais d'expédition et de manutention, les droits de douane et les taxes sur la valeur ajoutée. Il ne représente pas les revenus générés par Lightspeed et ShopKeep.

SOURCE Lightspeed POS Inc.

Communiqué envoyé le 25 novembre 2020 à 19:59 et diffusé par :