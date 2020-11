Kavalan lance l'Artist Series en édition limitée





Whisky rare et oeuvres d'art

TAIPEI, 25 novembre 2020 /CNW/ - Kavalan, le pionnier du whisky taïwanais, a lancé la Kavalan Artists Series, une nouvelle gamme inspirée visant à mettre en valeur l'art du whisky.

La première édition comprend quatre bouteilles conçues en collaboration avec l'artiste Paul Chiang, qui tire son énergie créative de sa terre natale et dont l'oeuvre a été sélectionnée pour son interprétation de la musique classique et la beauté naturelle de Taïwan.

Les whiskys à fût unique et ceux désignés sous le nom de brut de fût -- Puncheon, Virgin Oak, French Wine Cask et Peated Malt -- s'inspirent des quatre éléments, l'océan, l'air, le soleil et la Terre mère, qui jouent un rôle essentiel dans la création du whisky Kavalan. La distillerie lancera sur le marché 198 ensembles de collection contenant chacun quatre bouteilles de 700 ml. De plus, chaque ensemble comprend une sérigraphie numérotée et signée unique de Paul Chiang, intitulée « Pisilian » ou « Mountain Range of Taiwan ». De plus, 4 000 bouteilles individuelles de 1 000 ml seront mises en vente au même moment.

Le Peated Malt est le deuxième whisky à fût « Shave, Toast, and Rechar » (STR) de Kavalan après le lauréat du prix du meilleur whisky single malt du monde des WWA, le *Solist Vinho Barrique.

Paul Chiang a acquis une renommée internationale en Europe, aux États-Unis et à Taïwan et incarne la quête sans compromis de l'«idéal», ce qui a attiré l'attention de la famille Kavalan.

Le président-directeur général de Kavalan, YT Lee, croit que chaque peinture est une oeuvre d'amour.

« L'art, comme le whisky, a le pouvoir de susciter des émotions profondes. Cependant, des décennies de travail acharné et d'engagement sont nécessaires pour maîtriser son art, a déclaré YT Lee.

Prenons par exemple Puncheon, qui représente la mer, le ciel et les étoiles. Paul a peint cette oeuvre à son retour à Taïwan après 30 ans à l'étranger, lorsqu'il s'est installé sur la côte de Taitung. On peut ressentir dans cette oeuvre l'euphorie de cette époque et la beauté de la redécouverte.

Notre objectif est de jumeler d'incroyables oeuvres d'art à nos whiskys les plus rares afin d'offrir aux connaisseurs une expression artistique de la plus haute qualité. Nous sommes honorés de collaborer avec Paul pour cette première édition. »

Nos whiskys :

PUNCHEON 50-63 % vol.

Peinture - Pisilian, Morning Stars over the Coast

Le nom autochtone « Pisilian » fait référence à une partie de la côte est de Taïwan, qui relie la région de la distillerie de Kavalan dans le comté de Yilan au comté de Taitung, où habite Paul Chiang. L'histoire, ou le rêve de Kavalan commence sous un ciel étoilé, près de l'océan. De là, l'humidité monte et finit par se condenser au-dessus du mont Xueshan, créant ainsi la légendaire source d'eau de Kavalan.

Description du produit

Vieilli en fût, et aussi rare que les trésors se cachant au fond de l'océan, ce whisky est doux en bouche et présente un océan de complexité et des vagues de saveur qui enchantent les papilles.

Nez :

Biscuits rôtis arrosés de crème de pêche, vanille onctueuse, pêche blanche sucrée et sirop d'érable.

En bouche :

Vagues de caramel sucré, de nectarine à chair blanche et de fruits tropicaux, et notes légères de noisettes riches.

VIRGIN OAK 50-63 % vol.

Peinture - On Wings of Song

Nommée d'après une pièce de piano de Felix Mendelssohn, l'oeuvre peinte à coups de pinceau circulaires de Paul Chiang représente des particules d'air effervescentes et des battements d'ailes, créant ainsi l'illusion de l'air en mouvement. Le rêve de Kavalan prend son envol dans les airs, et ce tableau peut être considéré comme une interprétation artistique du processus de maturation du whisky.

Description du produit

Les fûts de chêne vierge donnent les notes de base de cette symphonie de Kavalan, rehaussées généreusement de notes sucrées de fruits tropicaux et de miel.

Nez :

Prune fumée, raisin rouge, vanille au beurre, cire d'abeille riche et effluves floraux frais, d'abricot et de pêche.

En bouche :

Éruptions de chêne épicé, miel doux, poire d'automne, marrons, goyave mûre et cannelle.

FRENCH WINE CASK 50-63 % vol.

Peinture - Meditation on Eternity

Les rayons de soleil dorés de cette oeuvre représentent des étincelles d'espoir, qui éclairent Kavalan sur le chemin menant à ses rêves. Le rouge feu indique à la fois l'intensité de son objectif et la chaleur du soleil, la même chaleur vitale qui aide de façon unique le vieillissement des whiskys de Kavalan.

Description du produit

Vieilli dans des barils de vin rouge provenant des meilleurs vignobles de Bordeaux, en France, ce whisky opulent présente un arôme riche et une texture corsée. Ses tanins doux et la sensation de chaleur en bouche aident à faire ressortir la riche complexité des saveurs.

Nez :

Baies et cassis rafraîchissants, poivrons, pommes, caramel et fruits mûrs.

En bouche :

Fruits tropicaux, baies sauvages, fruits séchés, tanins doux et épices subtiles.

PEATED MALT 50-63 % vol.

Peinture - Jinzun / Summer

La dernière oeuvre de l'ensemble représente à la fois le retour aux sources et le renouveau. Le vert, le jaune et le bleu représentent la luxuriance de la côte est de Taïwan ainsi que les goûts et les parfums vibrants du whisky Kavalan. Cette Terre mère porte les fruits des efforts de Kavalan et de Paul Chiang, ainsi que les graines du renouveau. Le rêve de Kavalan devient alors une réalité.

Description du produit

Produits à l'aide de malt fumé avec de la tourbe extraite en profondeur, les fruits tropicaux signature de Kavalan sont imprégnés de fumée tourbeuse et ajoutés à ce mélange unique en son genre. La profondeur et la complexité terreuses s'unissent aux notes exquises de fruits et sont accentuées par la technique unique de « Shave, Toast, and Rechar » (STR) de Kavalan sur les barils, pour une maturation unique.

Nez :

Rayons de miel, caramel onctueux et noix de coco sucrée

En bouche :

Caramel au beurre et notes de tourbe et de terre sur un lit de poivrons rouges, d'épices généreuses et de riches longaniers.

La collection Kavalan Artist Series est maintenant en vente partout à Taïwan. Les bouteilles individuelles seront vendues au prix de 12 000 $ NTD.

*Veuillez noter que la série primée Solist de Kavalan est vendue sous le nom de Cask Strength sur le marché américain, uniquement pour des raisons de marque de commerce.

À propos de la distillerie Kavalan

La société Kavalan Distillery, établie dans le comté de Yilan, est à l'avant-garde de l'art du whisky single malt à Taïwan depuis 2005. Notre whisky, qui est vieilli dans une humidité et une chaleur intenses, provient des eaux de fonte du mont Xueshan et est mis en valeur par les brises de la mer et de la montagne. Notre distillerie, dont l'appellation est tirée de l'ancien nom du comté de Yilan, est appuyée par près de 40 ans d'expérience de la fabrication de boissons acquise par sa société mère, King Car Group. Consultez le www.kavalanwhisky.com

À propos de Paul Chiang

Né à Taichung en 1942, Paul Chiang a voyagé, puis a vécu à Paris et à New York pendant une trentaine d'années dans sa quête de l'art. Inspiré par la musique classique, tout en s'éloignant délibérément de la tradition, il crée des chefs-d'oeuvre spirituels. En 1998, il est retourné à Taïwan, puis s'est replongé dans l'abondance de la nature de Taitung. Son parcours créatif est marqué par d'importantes transformations qui ont donné vie à une collection d'oeuvres d'art exceptionnelles.

Personne-ressource :

Kaitlyn Tsai

+886 (0) 39 229 000 # 7164

kaitlyn@kingcar.com.tw

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1342237/Kavalan_Artists_Series.jpg



Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1342238/Artist_Series.jpg

SOURCE Kavalan

Communiqué envoyé le 25 novembre 2020 à 19:56 et diffusé par :