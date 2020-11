ViacomCBS s'apprête à vendre Simon & Schuster à Penguin Random House pour 2,175 milliards de dollars





ViacomCBS Inc. (NASDAQ: VIAC, VIACA) annonce ce jour avoir signé un accord définitif pour vendre l'activité d'édition Simon & Schuster ("Simon & Schuster") à Penguin Random House LLC ("Penguin Random House"), une filiale détenue en exclusivité par Bertelsmann SE & Co. KGaA, pour un montant de 2,175 milliards en numéraire.

Cette cession fait suite à une évaluation stratégique d'actifs non essentiels réalisée par ViacomCBS en début d'année 2020. Le produit de la transaction sera utilisé pour investir dans les objectifs prioritaires de croissance stratégique de ViacomCBS, notamment le streaming, ainsi que pour financer le dividende et rembourser l'endettement.

Cette transaction est le fruit d'un processus d'enchères hautement concurrentiel ayant suscité l'intérêt d'acheteurs du monde entier, témoignant ainsi de la position de Simon & Schuster en tant que maison d'édition la plus connue au monde. Simon & Schuster dispose de plus de 30 unités d'édition couvrant les catégories adulte, enfant et international. Dans son portefeuille d'auteurs à succès figurent Stephen King, Doris Kearns Goodwin et Jason Reynolds, et la société dispose d'un large catalogue d'ouvrages incontournables tels que Catch-22 et The 7 Habits of Highly Effective People.

La transaction devrait être finalisée en 2021, sous réserve des conditions de clôture usuelles, dont les approbations réglementaires. Une fois la transaction terminée, Simon & Schuster continuera à être gérée en tant qu'unité d'édition distincte, sous l'égide de Penguin Random House, et Jonathan Karp, président et CEO de Simon & Schuster, et Dennis Eulau, directeur des opérations et directeur financier, resteront à la tête de la maison d'édition.

LionTree Advisors agit en qualité de conseiller financier exclusif et Shearman & Sterling LLP agit en qualité de conseiller juridique auprès de ViacomCBS dans cette transaction.

Mise en garde relative aux énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des faits avérés et des énoncés prospectifs. Toutes les déclarations autres que des faits historiques sont, ou peuvent être considérées comme, des énoncés prospectifs au sens de la section 27A du Securities Act de 1933, tel qu'amendé, et de la section 21E du Securities Exchange Act de 1934, tel qu'amendé. De même, les déclarations décrivant nos objectifs, plans ou objectifs sont ou peuvent être des énoncés prospectifs. Ces énoncés prospectifs reflètent nos attentes actuelles à l'égard de résultats et événements futurs. Ils peuvent généralement être identifiés par l'utilisation de termes tels que "pense, s'attend à, anticipe, a l'intention de, planifie, projette, probablement, estime", les conjugaisons au futur et au conditionnel, et d'autres termes ou expressions similaires. Les énoncés prospectifs contiennent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs difficiles à prédire et susceptibles de provoquer un écart entre les résultats, la performance et les accomplissements réels et les résultats, la performance et les accomplissements décrits ou suggérés par ces énoncés. Ces risques, incertitudes et autres facteurs comprennent, sans pour autant s'y limiter: l'impact de la pandémie de COVID-19 (et autres urgences sanitaires à grande échelle et pandémies) et les mesures de riposte correspondantes; les développements technologiques, les contenus alternatifs et leurs effets sur nos marchés et sur le comportement des consommateurs; l'impact sur nos revenus publicitaires de changements du volume des audiences, de déficiences au niveau des mesures d'audience et des conditions du marché publicitaire; l'acception par le public de nos marques, programmations, films, contenus publiés et autres contenus de divertissement sur les diverses plateformes sur lesquelles ils sont distribués; les coûts accrus au niveau de la programmation, des films et d'autres droits; la perte de personnel clé; la concurrence en termes de contenus, audiences, publicités et distribution dans des industries en consolidation; l'éventualité de la perte de dynamisme ou autre réduction, ou l'impact de négociations, sur la distribution de nos contenus; les risques et coûts associés à l'intégration des activités et investissements de CBS Corporation et Viacom Inc. dans de nouvelles entreprises et technologies et de nos produits et services; les risques en pleine évolution liés à la cybersécurité et autres; la panne, la destruction ou la violation de satellites ou installations critiques; le vol de contenus; les facteurs politiques, économiques et/ou réglementaires nationaux et mondiaux ayant un impact sur nos activités en général; la volatilité sur les marchés de capitaux ou une diminution de nos notations de crédit; des grèves ou autres activités syndicales; des fluctuations dans nos résultats provoquées par le calendrier, la variété, le nombre et la disponibilité de nos films et autres programmations; les pertes causées par des charges de dépréciation relatives aux amortissements, actifs incorporels, licences FCC et programmations; le passif lié aux opérations abandonnées et anciennes activités; les conflits d'intérêt potentiels découlant de notre structure de propriété avec un actionnaire majoritaire; et d'autres facteurs décrits dans nos communiqués de presse et dossiers déposés auprès de la Commission américaine des valeurs mobilières et boursières (SEC), y compris notre dernier rapport annuel sur formulaire 10-K et nos rapports sur formulaire 10-Q et 8-K. D'autres risques, incertitudes et facteurs peuvent exister, que nous ne considérons actuellement pas comme substantiels, ou qui ne sont pas nécessairement connus. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué sont formulés à la date de publication. La Société rejette toute obligation de mise à jour publique des énoncés prospectifs pour refléter des événements ou circonstances futurs.

À propos de ViacomCBS

ViacomCBS (NASDAQ: VIAC; VIACA) est un leader mondial des médias et du divertissement créant du contenu et des expériences premium pour des audiences aux quatre coins du globe. Sous l'impulsion de marques phares, son portefeuille comprend notamment CBS, Showtime Networks, Paramount Pictures, Nickelodeon, MTV, Comedy Central, BET, CBS All Access, Pluto TV et Simon & Schuster. La société couvre la plus grande part d'audience télévisée aux États-Unis et jouit de l'un des plus vastes et prestigieux catalogues de productions télévisées et cinématographiques. En plus de proposer des services de streaming et des produits vidéo numériques innovants, ViacomCBS fournit de solides capacités en termes de solutions de production, de distribution et de publicité à ses partenaires sur cinq continents.

Pour plus d'informations sur ViacomCBS, veuillez visiter www.viacomcbs.com, et suivez @ViacomCBS sur les réseaux sociaux.

À propos de Simon & Schuster

Simon & Schuster, une société ViacomCBS, est un chef de file mondial des publications d'intérêt général, qui s'engage à proposer les meilleurs romans et essais pour des lecteurs de tout âge, en formats imprimés, numériques et audio. Parmi ses nombreux auteurs de renom figurent les romanciers les plus lus, ainsi que les lauréats des distinctions et prix littéraires les plus prestigieux. Simon & Schuster détient plusieurs maison d'éditions et divisions ayant pignon sur rue, comme Simon & Schuster, Scribner, Atria Books, Gallery Books, Pocket Books, Adams Media, Simon & Schuster Children's Publishing et Simon & Schuster Audio, ainsi que des sociétés internationales en Australie, au Canada, en Inde et au Royaume-Uni, et a l'honneur de proposer les travaux de ses auteurs à des lecteurs de plus de 200 pays et territoires.

Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter www.simonandschuster.com.

