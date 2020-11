Ce que les Canadiens en pensent : Clear Seas publiera son sondage d'opinion publique portant sur les attitudes des Canadiens envers le transport maritime le 30 novembre 2020





Le Centre pour le transport maritime responsable Clear Seas et l'Institut Angus Reid tiendront un point de presse le 30 novembre prochain à 10:00 (PST) pour dévoiler les conclusions de leur plus récent sondage national d'opinion publique portant sur le transport maritime.

Il s'agit de la troisième étude biannuelle réalisée conjointement par Clear Seas et l'Institut Angus Reid qui examine les attitudes des Canadiens sur le transport maritime. Cette année, avec la pandémie de COVID-19 en arrière-plan, l'étude a révélé que les Canadiens s'attendent à ce que l'industrie du transport maritime joue une rôle clé dans la relance économique de l'après pandémie. Ces derniers souhaitent également que l'industrie continue de faire des progrès en matière de protection environnementale.

Le tout premier Index de confiance du transport maritime, développé dans le cadre de l'étude afin de mieux comprendre les différents points de vue à l'égard du transport maritime au Canada, sera également dévoilé lors de l'événement.

Shachi Kurl, présidente de l'Institut Angus Reid, et Paul Blomerus, Ph. D., directeur exécutif de Clear Seas, seront disponibles pour répondre aux questions lors du point de presse. L'étude sera rendue publique dans les deux langues officielles le 30 novembre avant le point de presse. L'événement se déroulera en anglais.

Places limitées; réservez la vôtre dès aujourd'hui : https://bit.ly/2IVjje8

À propos de l'Institut Angus Reid

Fondé en octobre 2014 par le sondeur et sociologue Angus Reid, Ph. D., l'Institut Angus Reid (ARI) est une fondation de recherche nationale, non partisane et à but non lucratif, qui réalise des études d'opinion publique. L'institut a été établi dans le but de commander, de réaliser et de diffuser des données statistiques impartiales et accessibles ainsi que des recherches et des analyses politiques portant sur l'économie, les sciences politiques, la philanthropie, l'administration publique, les affaires nationales et internationales, et d'autres questions socio-économiques d'importance pour le Canada.

À propos de Clear Seas

Clear Seas est un centre de recherche indépendant, à but non lucratif, qui fournit de l'information objective sur le transport maritime au Canada aux décideurs politiques et au public. Son mandat est de lancer et d'interpréter la recherche, d'analyser les politiques, de déterminer les pratiques exemplaires, de diffuser l'information et de faciliter le dialogue. Son programme de recherche est défini à l'interne en fonction des enjeux d'actualité, examiné par un comité consultatif de recherche puis approuvé par un conseil d'administration. Clear Seas collabore avec des populations autochtones, des intervenants et des experts pour identifier les lacunes dans les connaissances, diffuser les résultats des études existantes et faciliter une nouvelle recherche afin de mettre, à la disposition du public et des décideurs, une information à la fois exacte et d'actualité. Tous les rapports et les résultats de recherche sont disponibles sur clearseas.org.

Communiqué envoyé le 25 novembre 2020 à 19:15 et diffusé par :