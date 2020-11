Motion du mercredi - L'opposition officielle réclame une meilleure prévisibilité pour les entrepreneurs québécois





QUÉBEC, le 25 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Aujourd'hui, à l'occasion du débat sur les affaires inscrites par les députés de l'opposition, le leader adjoint et député de Nelligan, M. Monsef Derraji, a présenté une motion visant à demander au gouvernement de mettre en place une meilleure prévisibilité pour nos entrepreneurs. D'ailleurs, dans la foulée du dépôt de la mise à jour économique de la CAQ, nous avions proposé 4 actions afin de favoriser cette prévisibilité :

De l'aide directe pour les entreprises toujours fermées;

Élargir l'aide d'urgence aux entreprises qui n'ont pas été visées par les restrictions en zone rouge, mais qui souffrent de la crise;

Rendre plus accessibles les aides directes en simplifiant l'accès aux programmes;

Que le gouvernement fasse preuve d'exemplarité et qu'il augmente ses achats locaux dans nos entreprises québécoises.

Nous avons eu le regret, tout comme les entrepreneurs québécois, de constater que le gouvernement n'a rien fait en ce sens. Aujourd'hui, avec le dépôt de sa motion, M. Derraji a tendu à nouveau la main au gouvernement de François Legault afin de s'assurer de la mise sur pied d'un plan pour nos PME. Une fois de plus, nous déplorons le refus du gouvernement de soutenir notre proposition visant à mieux aider et soutenir nos entrepreneurs.

« Il faut bonifier l'aide directe aux entrepreneurs. Plusieurs entreprises en zone rouge sont fermées depuis des mois et auront des difficultés à s'en remettre. De plus, il faut que la CAQ élargisse les prêts pardons en zone orange et jaune et qu'elle simplifie la paperasse que doivent remplir les entrepreneurs afin d'avoir accès au programme. Finalement, il est primordial que le gouvernement fasse lui-même preuve d'exemplarité et qu'il augmente ses achats locaux, dans nos entreprises d'ici, dans l'ensemble des régions du Québec. Il en va de la survie d'un bon nombre de nos entrepreneurs qui sont en mode survie. J'offre mon entière collaboration au gouvernement afin d'assurer le maintien de notre économie de demain. »

Monsef Derraji, porte-parole de l'opposition officielle en matière de PME et d'innovation

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

