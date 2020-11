Komutel reçoit une Mention au Prix Performance Québec





SAINT-GEORGES, Québec, 25 nov. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Komutel, chef de file du marché des solutions intégrées en télécommunications, est très heureuse et fière d'annoncer avoir reçue une Mention dans la catégorie PME de services indépendante aux Prix Performance Québec.



Ce prix lui a été remis le 19 novembre 2020 par le Mouvement Québécois de la Qualité accompagné de l'honorable Monsieur le Ministre de l'Économie et de l'Innovation, Pierre Fitzgibbon.

Ce prix constitue l'une des plus haute distinction remise annuellement par le gouvernement du Québec aux entreprises privées et aux organismes publics qui se démarquent par la qualité de leur gestion et par leur performance globale.

Les Prix Performance Québec reconnaissent les efforts des entreprises privées et des organismes publics dans leur quête d'excellence par l'application des principes du management de la qualité et le déploiement des meilleures pratiques d'affaires au sein de l'ensemble des fonctions et à tous les niveaux de gestion.



Komutel a su se démarquer grâce au travail quotidien de toute son équipe qui fut jugé comme plus que remarquable.

« Chaque membre de Komutel contribue positivement à son niveau par sa responsabilisation et son leadership personnel, bravo à tous » dit Mr Richard Poulin Chef de la Direction chez Komutel, qui ne pouvait cacher sa fierté envers son équipe.



À propos de Komutel :

Fondée en 2001, Komutel inc. est une entreprise spécialisée en création et mise en marché de logiciels de télécommunications pour le marché de la sécurité publique. La mission de Komutel s'est alignée en devenant « Être un leader de solutions intégrées en télécommunication, innovantes et performantes, visant à accroître l'efficacité et la productivité de ses clients et à sauver des vies. » Cette mission se déploie à travers la culture de l'entreprise, qui se définit en deux mots : « Résultats » et « Partage ».

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de Komutel, veuillez visiter son site web au www.komutel.com.

À propos du Mouvement Québécois de la Qualité :

Le Mouvement québécois de la qualité est un vaste réseau d'entreprises et de ressources partageant le même défi : accroître la compétitivité et la productivité des organisations du Québec. Organisme sans but lucratif, son rôle premier est d'aider les organisations à explorer, à implanter et à partager les meilleures pratiques de gestion.

Pour plus d'informations :

Angélique Leboube

Assistante administrative

Komutel Inc.

Téléphone: (877) 225-9988

Email: angelique.leboube @komutel.com

Site Internet : www.komutel.com

Communiqué envoyé le 25 novembre 2020 à 15:35 et diffusé par :