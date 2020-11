ZTE et GSMA Intelligence publient un livre blanc sur la 5G verte intitulé « 5G Energy Efficiencies, Green is the New Black »





SHENZHEN, Chine, 25 novembre 2020 /CNW/ - ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), un important fournisseur international de solutions technologiques et de télécommunications pour l'Internet mobile destinées aux entreprises et au grand public, a publié un livre blanc sur son Sommet et congrès des utilisateurs sur la 5 G verte, « 5G Energy Efficiencies, Green is the New Black », rédigé par GSMA Intelligence, division de GSMA et chef de file de la recherche mondiale sur les télécommunications, les médias et la technologie (TMT).

Le livre blanc analyse le contexte et les principes de la construction des réseaux de communication et de l'amélioration de leur efficacité énergétique à l'ère de la 5G sous l'angle de la réduction des coûts, de l'optimisation de la performance des réseaux, de la sécurité énergétique et de la contribution à la réduction des émissions de carbone à l'échelle mondiale. Il résume également la faisabilité des économies d'énergie et de la réduction de la consommation grâce à l'innovation eu égard au réseau d'accès radio et à la planification du réseau à plus grande échelle.

Selon le livre blanc, pour réduire fondamentalement la consommation d'énergie des stations de base d'accès radio, chaque partie du réseau 5G doit être traitée individuellement. Les outils opérants comprennent les solutions de batterie plus efficaces, la réduction de la consommation d'énergie de l'équipement, la mise en oeuvre d'états de veille plus intelligents axés sur l'intelligence artificielle et une planification plus ciblée du déploiement du réseau. Ces mesures peuvent permettre de réaliser des économies d'énergie de bout en bout, de réduire la consommation des stations de base d'accès radio et de construire un réseau de communication écologique au profit de la population.

Afin de contribuer à la lutte mondiale contre les changements climatiques et de réduire les coûts opérationnels des réseaux mobiles, l'économie d'énergie est devenue une priorité et une mission majeures de l'industrie des télécommunications. Alors que les réseaux mobiles apportent au public un accès, une commodité et un divertissement quasi omniprésents, l'utilisation croissante des téléphones intelligents pour la vidéo et autres services gourmands en bande passante sur les réseaux LTE et 5G va entraîner une augmentation de la consommation d'énergie et d'électricité si aucune mesure n'est prise pour y remédier. Le réseau d'accès sans fil est celui qui consomme la plus grande proportion d'énergie parmi les réseaux mobiles et il est considéré comme le principal facteur de consommation d'énergie. Selon le livre blanc, le trafic de données par utilisateur devrait tripler d'ici 2025. Le déploiement et l'expansion des réseaux LTE et 5G exerceront inévitablement une plus grande pression sur la consommation d'énergie du réseau.

« L'énergie représente une très grande partie des coûts de base pour les opérateurs, soit 20 % à 40 % des dépenses d'exploitation dans l'ensemble de l'industrie », a déclaré Tim Hatt, chef de la recherche à GSMA Intelligence. « La situation évolue rapidement avec les technologies de réseau écoénergétiques et le rééquilibrage des sources de combustibles vers les énergies renouvelables, alors que davantage d'entreprises de télécommunications définissent des trajectoires ambitieuses pour atteindre la neutralité carbone et, à terme, l'absence d'émissions nettes. Les efforts déployés dans les domaines de l'énergie et du climat résident désormais au coeur des objectifs de la conduite des affaires et plus seulement de la RSE. »

Ces dernières années, ZTE a soumis plus de 500 demandes de brevet d'innovation en 5G verte. Grâce à ses jeux de puces à haut rendement, une conception structurelle de pointe et des outils intelligents d'exploitation de réseau, ZTE ne cesse de réduire la consommation d'énergie des équipements de station de base sans fil.

Basée sur des fonctions écoénergétiques et une prévision du trafic fondée sur l'intelligence artificielle, la solution d'économie d'énergie de réseau 4G et 5G de ZTE, PowerPilot, est la première de l'industrie à s'appuyer sur l'intelligence artificielle pour évaluer les besoins en services et fournir des économies d'énergie. En identifiant les types de services et leurs différences d'efficacité énergétique, PowerPilot peut évaluer les besoins en services en temps réel et y répondre au moyen de réseaux de rendement énergétique supérieur afin de maximiser l'efficacité énergétique dans l'ensemble du réseau.

Si l'on se base sur les calculs de configuration de réseau typiques, la solution PowerPilot permet d'économiser deux fois plus d'énergie que les solutions conventionnelles basées sur l'intelligence artificielle et permet de réaliser jusqu'à 20 % d'économie d'énergie dans un réseau multimodal, réduisant ainsi efficacement les dépenses opérationnelles. À ce jour, la solution PowerPilot de ZTE a été déployée sur plus de 600 000 sites et plus de 20 réseaux dans le monde, ce qui a permis aux opérateurs d'économiser plus d'1 milliard de dollars en électricité.

« ZTE a toujours considéré qu'il était de son devoir de promouvoir les économies d'énergie et la réduction de la consommation et s'engage à développer des technologies innovantes », a expliqué Jason Tu, porte-parole technique et scientifique principal pour les produits NFV/SDN chez ZTE. « En augmentant l'efficacité technologique et la consommation, ZTE a travaillé avec les opérateurs pour construire des réseaux verts 5G afin d'honorer conjointement ses engagements en matière d'action climatique conformément aux objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies. »

Veuillez cliquer sur les liens suivants pour accéder au livre blanc « 5G Energy Efficiencies, Green is the New Black » :

https://res-www.zte.com.cn/mediares/zte/Files/PDF/white_book/202011241046.pdf

https://data.gsmaintelligence.com/api-web/v2/research-file-download?id=54165956&file=241120-5G-energy.pdf

Veuillez cliquer sur le lien suivant pour voir une brève présentation du livre blanc « 5G Energy Efficiencies, Green is the New Black » :

https://www.facebook.com/watch/?v=4692508470821594

Contact pour les médias :

Margaret Ma

ZTE Corporation

Tél. : 86 755 26775189

Adresse e-mail : ma.gaili@zte.com.cn

SOURCE ZTE Corporation

Communiqué envoyé le 25 novembre 2020 à 14:52 et diffusé par :