Des chercheurs de la Commission canadienne des grains contribuent à déverrouiller le code génétique de 15 variétés de blé





De : Commission canadienne des grains



WINNIPEG, Manitoba, 25 nov. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Des chercheurs du Laboratoire de recherches sur les grains de la Commission canadienne des grains ont contribué à déverrouiller le code génétique de 15 variétés de blé. Cette découverte d'une importance capitale permettra aux scientifiques et aux sélectionneurs d'identifier rapidement les gènes influents et d'améliorer le rendement, la résistance aux maladies, la qualité nutritionnelle et d'autres caractéristiques souhaitables chez les cultures de blé.

Effort international majeur, le projet a été mené par M. Curtis Pozniak (Ph D.), à l'Université de la Saskatchewan. M. Sean Walkowiak (Ph. D.), chercheur et gestionnaire du programme de Microbiologie de la Commission canadienne des grains, est l'un des principaux auteurs du rapport portant sur la découverte, intitulé « Multiple Wheat Genomes Reveal Global Variation in Modern Breeding » (en anglais seulement) et publié dans la revue Nature. M. Bin Xiao Fu (Ph. D.), gestionnaire du programme de Recherche sur le blé panifiable et le blé dur de la Commission canadienne des grains, a lui aussi contribué au projet en comparant des cultivars de blé provenant de programmes de sélection mondiaux.

Grâce à la cartographie de multiples génomes du blé, les scientifiques ont maintenant une compréhension approfondie de la vaste diversité génétique du blé, ce qui pourra servir à accélérer l'amélioration de la production et de la qualité du blé, au Canada et partout dans le monde.

Citations

« Les ressources génomiques issues du projet donneront un solide élan à la recherche et à la sélection du blé, au Canada et à l'échelle internationale. »

M. Sean Walkowiak (Ph. D.), auteur principal et gestionnaire du programme de Microbiologie

Commission canadienne des grains

« Nous tenons à féliciter l'Université de la Saskatchewan de cette percée dans les sciences agricoles. Cette découverte d'une importance capitale accélèrera la création de variétés améliorées tout en appuyant la production durable de blé et en augmentant la rentabilité pour les producteurs de blé canadiens. »

M. Doug Chorney, commissaire en chef intérimaire

Commission canadienne des grains

Faits en bref

Mené par l'Université de la Saskatchewan, le projet 10+ Wheat Genome est un partenariat mondial auquel prennent part près de 100 scientifiques provenant d'universités et d'instituts situés au Canada, en Suisse, en Allemagne, au Japon, au Royaume-Uni, en Arabie saoudite, au Mexique, en Israël, en Australie et aux États-Unis.





Actuellement, le blé fournit environ 20 % de l'apport calorique de la population mondiale. On estime que la production de blé devra augmenter de plus de 50 % par rapport aux niveaux actuels d'ici 2050 afin de répondre à la demande mondiale croissante.





Le génome du blé panifiable est cinq fois plus grand que le génome humain et est l'un des plus complexes parmi les génomes des cultures.



Liens connexes

Personne-ressource

Rémi Gosselin

Chef des communications

Commission canadienne des grains

204-983-2749

remi.gosselin@grainscanada.gc.ca

Commission canadienne des grains

La Commission canadienne des grains est l'organisme fédéral chargé d'établir et de maintenir les normes de qualité visant les grains du Canada. Ses programmes permettent d'expédier des grains qui répondent régulièrement aux exigences des contrats en matière de qualité, de salubrité et de quantité. De plus, la Commission canadienne des grains réglemente l'industrie des grains pour protéger les droits des producteurs et assurer l'intégrité du commerce des grains.

Communiqué envoyé le 25 novembre 2020 à 14:45 et diffusé par :