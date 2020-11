Saisie de multiples produits de santé non homologués pouvant présenter de graves risques pour la santé dans des magasins de l'Ontario et de l'Alberta





OTTAWA, ON, le 25 nov. 2020 /CNW/ - Santé Canada avise la population canadienne que les produits énumérés ci-dessous peuvent présenter de graves risques pour la santé. Pour en savoir plus, y compris ce que les Canadiens et les Canadiennes devraient faire, consultez l'avis de sécurité en ligne.

Santé Canada tient à jour une liste de produits de santé non homologués qui peuvent présenter de graves risques pour la santé afin que les Canadiens et les Canadiennes puissent facilement reconnaître des produits qu'ils pourraient s'être procurés et prendre les mesures qui conviennent. La population canadienne est invitée à consulter régulièrement cette liste pour obtenir des renseignements à jour.

Produits de santé non homologués Produit et usage prévu Risques détectés Entreprise Mesure prise Bravo for Him Amélioration de la performance sexuelle L'analyse d'un produit ayant un emballage semblable (saisi précédemment) a révélé la présence de sildénafil, de tadalafil, de desméthyl carbodénafil et de dithiodesméthyl carbodénafil Evergreen Top Convenience 370, ch. Highland Ouest, unité 10 Kitchener (Ontario) Le détaillant a retiré le produit des étalages 7K Amélioration de la performance sexuelle La présence de yohimbe est mentionnée sur l'étiquette Joe's Variety & Gift Center 275, av. Roncesvalles Toronto (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail Africa Rhino Platinum 75K Amélioration de la performance sexuelle La présence de yohimbe est mentionnée sur l'étiquette Joe's Variety & Gift Center 275, av. Roncesvalles Toronto (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail Alien Power Platinum 11000 Amélioration de la performance sexuelle L'analyse d'un produit ayant un emballage semblable (saisi précédemment) a révélé la présence de tadalafil Joe's Variety & Gift Center 275, av. Roncesvalles Toronto (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail Alien 2 Power Platinum 11000 Amélioration de la performance sexuelle L'analyse d'un produit ayant un emballage semblable (saisi précédemment) a révélé la présence de tadalafil Joe's Variety & Gift Center 275, av. Roncesvalles Toronto (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail Black Mamba 2 Premium Amélioration de la performance sexuelle L'analyse par la Food and Drug Administration des États-Unis d'un produit ayant un emballage semblable a révélé la présence de sildénafil Joe's Variety & Gift Center 275, av. Roncesvalles Toronto (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail Black Mamba 7K Amélioration de la performance sexuelle La présence de yohimbe est mentionnée sur l'étiquette Joe's Variety & Gift Center 275, av. Roncesvalles Toronto (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail Black Mamba Extreme 15000 Amélioration de la performance sexuelle La présence de yohimbe est mentionnée sur l'étiquette Joe's Variety & Gift Center 275, av. Roncesvalles Toronto (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail Black Panther Amélioration de la performance sexuelle La présence de yohimbe est mentionnée sur l'étiquette Joe's Variety & Gift Center 275, av. Roncesvalles Toronto (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail Black Panther #1 Amélioration de la performance sexuelle La présence de yohimbe est mentionnée sur l'étiquette Joe's Variety & Gift Center 275, av. Roncesvalles Toronto (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail Black Panther 350K Amélioration de la performance sexuelle La présence de yohimbe est mentionnée sur l'étiquette Joe's Variety & Gift Center 275, av. Roncesvalles Toronto (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail Black Panther Platinum 30K Amélioration de la performance sexuelle La présence de yohimbe est mentionnée sur l'étiquette Joe's Variety & Gift Center 275, av. Roncesvalles Toronto (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail Boss-Rhino Gold Amélioration de la performance sexuelle L'analyse par la Food and Drug Administration des États-Unis d'un produit ayant un emballage semblable a révélé la présence de sildénafil Joe's Variety & Gift Center 275, av. Roncesvalles Toronto (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail FX 3000 Amélioration de la performance sexuelle L'analyse par la Food and Drug Administration des États-Unis d'un produit ayant un emballage semblable a révélé la présence de sildénafil Joe's Variety & Gift Center 275, av. Roncesvalles Toronto (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail Ginseng Red 2000 Amélioration de la performance sexuelle L'analyse d'un produit ayant un emballage semblable (saisi précédemment) a révélé la présence de sildénafil Joe's Variety & Gift Center 275, av. Roncesvalles Toronto (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail Hard Rock 3800 Amélioration de la performance sexuelle La présence de yohimbe est mentionnée sur l'étiquette Joe's Variety & Gift Center 275, av. Roncesvalles Toronto (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail Horny Goat Weed Amélioration de la performance sexuelle La présence de yohimbe est mentionnée sur l'étiquette Joe's Variety & Gift Center 275, av. Roncesvalles Toronto (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail Lucky Lady Amélioration de la performance sexuelle L'analyse d'un produit ayant un emballage semblable (saisi précédemment) a révélé la présence de tadalafil Joe's Variety & Gift Center 275, av. Roncesvalles Toronto (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail Mamba Is Hero Amélioration de la performance sexuelle La présence de yohimbe est mentionnée sur l'étiquette. L'analyse d'un produit ayant un emballage semblable (saisi précédemment) a révélé la présence de sildénafil, de diméthyle carbodénafil et de dapoxétine Joe's Variety & Gift Center 275, av. Roncesvalles Toronto (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail Master Zone 1500 Amélioration de la performance sexuelle L'analyse d'un produit ayant un emballage semblable (saisi précédemment) a révélé la présence de sildénafil et de tadalafil Joe's Variety & Gift Center 275, av. Roncesvalles Toronto (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail Maximum Power Bang All Night Long Amélioration de la performance sexuelle L'analyse d'un produit ayant un emballage semblable (saisi précédemment) a révélé la présence de sildénafil Joe's Variety & Gift Center 275, av. Roncesvalles Toronto (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail MV7 Days 3500 Amélioration de la performance sexuelle L'analyse d'un produit ayant un emballage semblable (saisi précédemment) a révélé la présence de sildénafil et de tadalafil Joe's Variety & Gift Center 275, av. Roncesvalles Toronto (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail Poseidon Platinum 3500 Amélioration de la performance sexuelle L'analyse d'un produit ayant un emballage semblable (saisi précédemment) a révélé la présence de sildénafil Joe's Variety & Gift Center 275, av. Roncesvalles Toronto (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail Premium Pro Power 3500 Amélioration de la performance sexuelle La présence de yohimbe est mentionnée sur l'étiquette. L'analyse d'un produit ayant un emballage semblable (saisi précédemment) a révélé la présence de sildénafil Joe's Variety & Gift Center 275, av. Roncesvalles Toronto (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail Rhino 7 Platinum 3000 Amélioration de la performance sexuelle L'analyse par la Food and Drug Administration des États-Unis d'un produit ayant un emballage semblable a révélé la présence de desméthyl carbondénafil et de dapoxétine Joe's Variety & Gift Center 275, av. Roncesvalles Toronto (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail Rhino 7 Platinum 5000 Amélioration de la performance sexuelle L'analyse d'un produit ayant un emballage semblable (saisi précédemment) a révélé la présence de sildénafil et de yohimbe Joe's Variety & Gift Center 275, av. Roncesvalles Toronto (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail Rhino 12 Titanium 200K Amélioration de la performance sexuelle L'analyse d'un produit ayant un emballage semblable (saisi précédemment) a révélé la présence de sildénafi Joe's Variety & Gift Center 275, av. Roncesvalles Toronto (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail Rhino 25 Platinum 25000 Amélioration de la performance sexuelle La présence de yohimbe était mentionnée sur l'étiquette d'un produit ayant un emballage semblable saisi précédemment Joe's Variety & Gift Center 275, av. Roncesvalles Toronto (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail Rhino 69 Platinum 35000 Amélioration de la performance sexuelle L'analyse d'un produit ayant un emballage semblable (saisi précédemment) a révélé la présence de tadalafil Joe's Variety & Gift Center 275, av. Roncesvalles Toronto (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail Rhino Super Long Lasting 200K Amélioration de la performance sexuelle L'analyse d'un produit ayant un emballage semblable (saisi précédemment) a révélé la présence de tadalafil Joe's Variety & Gift Center 275, av. Roncesvalles Toronto (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail Rhino XL 75K Amélioration de la performance sexuelle La présence de yohimbe est mentionnée sur l'étiquette Joe's Variety & Gift Center 275, av. Roncesvalles Toronto (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail Rush hour 72 Amélioration de la performance sexuelle L'analyse d'un produit ayant un emballage semblable (saisi précédemment) a révélé la présence de sildénafil, de tadalafil, de desméthyl carbodénafil et de dithiodesméthyl carbodénafil Joe's Variety & Gift Center 275, av. Roncesvalles Toronto (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail Spanish Fly 22,000 Amélioration de la performance sexuelle L'analyse d'un produit ayant un emballage semblable (saisi précédemment) a révélé la présence de tadalafil Joe's Variety & Gift Center 275, av. Roncesvalles Toronto (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail S.W.A.G Sex with a grudge Amélioration de la performance sexuelle L'analyse par la Food and Durg Administration des États-Unis d'un produit ayant un emballage semblable a révélé la présence de sildénafil Joe's Variety & Gift Center 275, av. Roncesvalles Toronto (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail Stiff Rox Amélioration de la performance sexuelle L'analyse d'un produit ayant un emballage semblable (saisi précédemment) a révélé la présence de sildénafil et de tadalafil Joe's Variety & Gift Center 275, av. Roncesvalles Toronto (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail Triple Green Amélioration de la performance sexuelle La présence de yohimbe est mentionnée sur l'étiquette Joe's Variety & Gift Center 275, av. Roncesvalles Toronto (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail Triple MiracleZEN Gold Amélioration de la performance sexuelle L'analyse par la Food and Durg Administration des États-Unis d'un produit ayant un emballage semblable a révélé la présence de sildénafil, de tadalafil et de dapoxétine Joe's Variety & Gift Center 275, av. Roncesvalles Toronto (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail Triple MiracleZEN Plus Amélioration de la performance sexuelle La présence de yohimbe est mentionnée sur l'étiquette. L'analyse par la Food and Durg Administration des États-Unis d'un produit ayant un emballage semblable a révélé la présence de sildénafil, de tadalafil et de dapoxétine Joe's Variety & Gift Center 275, av. Roncesvalles Toronto (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail Trojan-X 300K Amélioration de la performance sexuelle La présence de yohimbe est mentionnée sur l'étiquette Joe's Variety & Gift Center 275, av. Roncesvalles Toronto (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail VIP Go Rhino Gold 69K Amélioration de la performance sexuelle La présence d'extrait d'écorce de yohimbe est mentionnée sur l'étiquette Joe's Variety & Gift Center 275, av. Roncesvalles Toronto (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail Gélules Vita-X Revitalizing Extra Strength (paquet de groupage) Amélioration de la performance sexuelle L'analyse d'un produit ayant un emballage semblable (saisi précédemment) a révélé la présence de sildénafil Joe's Variety & Gift Center 275, av. Roncesvalles Toronto (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail Gélules Vita-X Revitalizing Extra Strength (plaquette alvéolaire) Amélioration de la performance sexuelle L'analyse d'un produit ayant un emballage semblable (saisi précédemment) a révélé la présence de sildénafil Joe's Variety & Gift Center 275, av. Roncesvalles Toronto (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail White Panther Extreme 50K Amélioration de la performance sexuelle La présence de yohimbe est mentionnée sur l'étiquette Joe's Variety & Gift Center 275, av. Roncesvalles Toronto (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail White Panther Triple Maximum Amélioration de la performance sexuelle La présence de yohimbe est mentionnée sur l'étiquette Joe's Variety & Gift Center 275, av. Roncesvalles Toronto (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail XOXO Hard Rock Amélioration de la performance sexuelle L'analyse d'un produit ayant un emballage semblable (saisi précédemment) a révélé la présence de sildénafil Joe's Variety & Gift Center 275, av. Roncesvalles Toronto (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail XXLant 3000 Amélioration de la performance sexuelle La présence de yohimbe est mentionnée sur l'étiquette Joe's Variety & Gift Center 275, av. Roncesvalles Toronto (Ontario) Produit saisi au point de vente au détail 777 Amélioration de la performance sexuelle La présence de yohimbe est mentionnée sur l'étiquette The Passion Vault 15239, 111e avenue N.-O. Edmonton (Alberta) Produit saisi au point de vente au détail Amsterdam Poppers La présence de nitrites d'isobutyle (nitrites d'alkyle) était mentionnée sur l'étiquette d'un produit ayant un emballage semblable saisi précédemment The Passion Vault 15239, 111e avenue N.-O. Edmonton (Alberta) Produit saisi au point de vente au détail Blue Boy Poppers La présence de nitrites d'alkyle était mentionnée sur l'étiquette d'un produit ayant un emballage semblable saisi précédemment The Passion Vault 15239, 111e avenue N.-O. Edmonton (Alberta) Produit saisi au point de vente au détail Crypt Tonight Poppers La présence de nitrites d'isobutyle est mentionnée sur l'étiquette The Passion Vault 15239, 111e avenue N.-O. Edmonton (Alberta) Produit saisi au point de vente au détail Double Scorpio Emerald Poppers La présence de nitrites d'isobutyle est mentionnée sur l'étiquette The Passion Vault 15239, 111e avenue N.-O. Edmonton (Alberta) Produit saisi au point de vente au détail English Royale Poppers La présence de nitrites d'isobutyle est mentionnée sur l'étiquette The Passion Vault 15239, 111e avenue N.-O. Edmonton (Alberta) Produit saisi au point de vente au détail Gold Rush Original Poppers La présence de nitrites d'isobutyle est mentionnée sur l'étiquette The Passion Vault 15239, 111e avenue N.-O. Edmonton (Alberta) Produit saisi au point de vente au détail Jungle Juice Gold Label Poppers La présence de nitrites d'alkyle est mentionnée sur l'étiquette The Passion Vault 15239, 111e avenue N.-O. Edmonton (Alberta) Produit saisi au point de vente au détail Jungle Juice Platinum Poppers La présence de nitrites d'alkyle était mentionnée sur l'étiquette d'un produit ayant un emballage semblable saisi précédemment The Passion Vault 15239, 111e avenue N.-O. Edmonton (Alberta) Produit saisi au point de vente au détail Kangaroo Ultra 3000 Amélioration de la performance sexuelle L'analyse d'un produit ayant un emballage semblable (saisi précédemment) a révélé la présence de flibansérine The Passion Vault 15239, 111e avenue N.-O. Edmonton (Alberta) Produit saisi au point de vente au détail Platinum Amsterdam Poppers La présence de nitrites d'alkyle est mentionnée sur l'étiquette The Passion Vault 15239, 111e avenue N.-O. Edmonton (Alberta) Produit saisi au point de vente au détail Poseidon- Platinum 3500 Amélioration de la performance sexuelle L'analyse d'un produit ayant un emballage semblable (saisi précédemment) a révélé la présence de sildénafil The Passion Vault 15239, 111e avenue N.-O. Edmonton (Alberta) Produit saisi au point de vente au détail Powerplay Formula Leather Eagle Poppers La présence de nitrites d'isobutyle est mentionnée sur l'étiquette The Passion Vault 15239, 111e avenue N.-O. Edmonton (Alberta) Produit saisi au point de vente au détail Rising Pheonix Amélioration de la performance sexuelle La présence de yohimbe est mentionnée sur l'étiquette The Passion Vault 15239, 111e avenue N.-O. Edmonton (Alberta) Produit saisi au point de vente au détail Rochefort Poppers La présence de nitrites d'isobutyle est mentionnée sur l'étiquette The Passion Vault 15239, 111e avenue N.-O. Edmonton (Alberta) Produit saisi au point de vente au détail Rush Poppers La présence de nitrites d'isobutyle est mentionnée sur l'étiquette The Passion Vault 15239, 111e avenue N.-O. Edmonton (Alberta) Produit saisi au point de vente au détail Rush Original Poppers La présence de nitrites d'isobutyle est mentionnée sur l'étiquette The Passion Vault 15239, 111e avenue N.-O. Edmonton (Alberta) Produit saisi au point de vente au détail Shark 5K Amélioration de la performance sexuelle La présence de yohimbe est mentionnée sur l'étiquette The Passion Vault 15239, 111e avenue N.-O. Edmonton (Alberta) Produit saisi au point de vente au détail Super Mamba-Triple Maximum Amélioration de la performance sexuelle La présence de yohimbe est mentionnée sur l'étiquette The Passion Vault 15239, 111e avenue N.-O. Edmonton (Alberta) Produit saisi au point de vente au détail Super RUSH Original Poppers La présence de nitrites d'isobutyle est mentionnée sur l'étiquette The Passion Vault 15239, 111e avenue N.-O. Edmonton (Alberta) Produit saisi au point de vente au détail Super RUSH Original-Black Label Poppers La présence de nitrites d'isobutyle est mentionnée sur l'étiquette The Passion Vault 15239, 111e avenue N.-O. Edmonton (Alberta) Produit saisi au point de vente au détail Titanium 4000 Amélioration de la performance sexuelle L'analyse d'un produit ayant un emballage semblable (saisi précédemment) a révélé la présence de sildénafil et de tadalafil The Passion Vault 15239, 111e avenue N.-O. Edmonton (Alberta) Produit saisi au point de vente au détail Ultimate 3500 Amélioration de la performance sexuelle L'analyse d'un produit ayant un emballage semblable (saisi précédemment) a révélé la présence de sildénafil et de tadalafil The Passion Vault 15239, 111e avenue N.-O. Edmonton (Alberta) Produit saisi au point de vente au détail XPanther 9X Amélioration de la performance sexuelle La présence de yohimbe est mentionnée sur l'étiquette The Passion Vault 15239, 111e avenue N.-O. Edmonton (Alberta) Produit saisi au point de vente au détail MYO-HGH Supplément d'entraînement La présence de MK-677 est mentionnée sur l'étiquette Body Building Depot Fitness Emporium 1-40 Strachan Crt SE Medicine Hat (Alberta) Produit saisi au point de vente au détail MYO-RAD Supplément d'entraînement La présence de testolone (RAD 140) est mentionnée sur l'étiquette Body Building Depot Fitness Emporium 1-40 Strachan Crt SE Medicine Hat (Alberta) Produit saisi au point de vente au détail MYO-STA Supplément d'entraînement La présence d'ostarine (MK-2866) est mentionnée sur l'étiquette Body Building Depot Fitness Emporium 1-40 Strachan Crt SE Medicine Hat (Alberta) Produit saisi au point de vente au détail MYO-TKO Total Knock-Out Supplément d'entraînement La présence d'ostarine (MK-2866) est mentionnée sur l'étiquette Body Building Depot Fitness Emporium 1-40 Strachan Crt SE Medicine Hat (Alberta) Produit saisi au point de vente au détail

