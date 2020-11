Le gouvernement du Canada travaille avec ses partenaires pour protéger les espèces aquatiques en péril en Colombie-Britannique





VANCOUVER, BC, le 25 nov. 2020 /CNW/ - La santé de notre environnement marin et d'eau douce, et de la faune qu'il abrite est essentielle à la culture, au bien-être et aux diverses économies de notre pays. Pourtant, certaines des espèces qui vivent dans les eaux, les rivières, les lacs, les estuaires et les marais de la Colombie-Britannique sont en péril en raison des changements climatiques, de la perte d'habitat et d'autres facteurs. Le gouvernement du Canada agit non seulement pour protéger ces espèces, mais aussi pour rétablir activement leurs populations.

Aujourd'hui, au nom de l'honorable Bernadette Jordan, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, le député de Burnaby-Nord?Seymour et secrétaire parlementaire de la Ministre, Terry Beech, a annoncé jusqu'à 10,9 millions de dollars de financement dans le cadre du Fonds pour la nature du Canada destinés aux espèces aquatiques en péril afin de financer 13 projets en Colombie-Britannique, dont certains sont déjà en cours.

Certains projets porteront sur les menaces de perturbations physiques et acoustiques qui touchent les espèces marines en péril, ainsi que sur les menaces résultant des interactions de la pêche le long de la côte du Pacifique du Canada. D'autres s'attaqueront aux menaces pesant sur l'habitat des espèces d'eau douce et de salmonidés en péril dans les bassins versants du fleuve Fraser et de la rivière Columbia. Des travaux sont en cours pour de nombreux projets qui aideront au rétablissement d'espèces telles que les épaulards résidents et de populations d'autres baleines du Pacifique, du saumon quinnat, coho et du saumon rouge, de la truite arc-en-ciel, de l'esturgeon blanc, du sébaste aux yeux jaunes, et de nombreuses autres espèces.

Grâce au fonds prévu dans le cadre de l'initiative Patrimoine naturel du Canada le gouvernement du Canada contribue à bâtir une culture de conservation qui permet aux organisations canadiennes de travailler ensemble pour protéger nos milieux naturels. Ce fonds adopte une approche écosystémique pour restaurer et protéger les espèces aquatiques. Au lieu de cibler des espèces spécifiques, ces projets visent à améliorer un lieu jugé prioritaire ou à traiter une menace prioritaire. Le but de cette approche plus large vise à améliorer l'ensemble de l'écosystème, des espèces en péril spécifiques, à l'habitat qu'elles habitent, en passant par les autres espèces de la région.

Le gouvernement du Canada a créé l'Initiative historique Patrimoine naturel du Canada de 1,3 milliard de dollars dans le budget de 2018. Le Fonds canadien pour la nature de 55 millions de dollars sur cinq ans pour les espèces aquatiques en péril soutient une nouvelle approche pour la conservation des espèces aquatiques grâce à des investissements fédéraux qui ciblent des lieux considérés comme prioritaires, et pour faire face aux menaces prioritaires pour les espèces aquatiques en péril. Le Fonds permet de soutenir les efforts de protection et de rétablissement que déploient tous les partenaires, et de soutenir la capacité des Autochtones à conserver les écosystèmes et les espèces aquatiques.

Citations



« Avec près de 2 millions de lacs, des voies navigables reliées entre elles à l'infini, et le plus long littoral du monde, le Canada abrite d'innombrables espèces et habitats marins et d'eau douce, qui insufflent la vie à notre environnement. Notre gouvernement prend des mesures énergiques et cohérentes pour protéger ces espèces et revitaliser les écosystèmes dont elles dépendent, car quand la nature est en plein essor, nos communautés prospèrent. En effectuant des investissements ciblés par le biais du Fonds pour la nature du Canada destiné aux espèces aquatiques en péril, nous sommes en mesure de collaborer avec les peuples autochtones et les organisations environnementales sur des projets qui ont le plus grand potentiel pour exercer une incidence durable sur nos milieux naturels. »

L'honorable Bernadette Jordan, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« Les bassins versants du fleuve Fraser et de la rivière Columbia font partie intégrante de notre culture et de notre économie sur la côte du Pacifique, mais de nombreuses espèces de cette région sont en danger. Grâce au Fonds pour la nature du Canada, notre gouvernement agit de façon énergique et cohérente pour inverser ces tendances, en améliorant la qualité de l'eau et en réduisant les obstacles à la migration. En nous associant à des organisations qui dirigent déjà les efforts de conservation sur le terrain, nous nous assurons que nos investissements feront une réelle différence dans les zones qui en ont le plus besoin. »

L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Nos eaux côtières et nos bassins versants intérieurs sont des milieux aquatiques naturels spéciaux et abritent de nombreuses espèces aquatiques en péril. Grâce au Fonds pour la nature du Canada pour les espèces aquatiques en péril, le gouvernement du Canada travaillera avec des partenaires en Colombie-Britannique et partout au Canada, pour protéger et rétablir les espèces aquatiques en péril et leurs habitats. »



Terry Beech, député de Burnaby-Nord?Seymour, et secrétaire parlementaire de la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

Les faits en bref

Les projets financés dans le cadre du Fonds pour la nature du Canada pour les espèces aquatiques en péril se penchent en priorité sur deux menaces dans le milieu marin et sept zones prioritaires.





pour les espèces aquatiques en péril se penchent en priorité sur deux menaces dans le milieu marin et sept zones prioritaires. Les deux menaces dans le milieu marin présentant une priorité sont :

Les interactions dans la pêche (il s'agit d'empêtrements et de prises accessoires d'espèces aquatiques en péril)



Les perturbations physiques et acoustiques (il s'agit des collisions avec les navires et le bruit sous-marin)





Les sept zones prioritaires sont :

Zone prioritaire des bassins versants du fleuve Fraser et de la rivière Columbia (Colombie-Britannique)



Zone prioritaire des versants est des Rocheuses ( Alberta )

)

Zone prioritaire du sud des Prairies ( Alberta , Saskatchewan , Manitoba )

, , )

Zone prioritaire du bassin versant des Grands Lacs inférieurs ( Ontario )

)

Zone prioritaire des basses terres du Saint-Laurent (Québec)

(Québec)

Zone prioritaire des rivières du sud du golfe du Saint-Laurent (Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Île-du-Prince-Édouard)

(Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Île-du-Prince-Édouard)

Zone prioritaire des bassins versants de la baie de Fundy et des hautes terres du sud (Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick)

Fonds de la nature du Canada pour les espèces aquatiques en péril - Projets de la Colombie-Britannique

Document d'information

Projets financés

Dans le cadre du Fonds de la nature du Canada pour les espèces aquatiques en péril, Pêches et Océans Canada fournit jusqu'à 10,9 millions de dollars de financement pour soutenir 13 projets en Colombie-Britannique. Les bénéficiaires incluent des organisations autochtones et de conservation, la Province de la Colombie-Britannique, et d'autres groupes.

Zones prioritaires des bassins versants du fleuve Fraser et de la rivière Columbia

Fraser Valley Watershed Coalition (le Regroupement du bassin versant de la vallée du Fraser) recevra jusqu'à 452 180 $ sur quatre ans pour lutter contre les menaces pesant sur les espèces aquatiques en péril et leurs habitats, grâce à des activités de conservation, de planification des bassins versants et de restauration dans le territoire municipal de Chilliwack .

. La Fédération canadienne de la faune (Canadian Wildlife Federation) recevra jusqu'à 1 165 900 $ sur quatre ans pour accroître l'accès à l'habitat où le frai et l'élevage se déroulent en amont pour les espèces de poissons ciblées en péril, en éliminant de nombreuses barrières dans les bassins hydrographiques du Fraser et de la rivière Columbia.

Upper Fraser Fisheries Conservation Alliance (l'Alliance pour la conservation des pêches du haut Fraser) recevra jusqu'à 476 000 $ sur quatre ans pour améliorer l'habitat du poisson grâce à une série de projets de restauration concernant trois systèmes du bassin hydrographique de la rivière Nechako, dont l'habitat a fait face à une variété de menaces.

Invasive Species Council of BC (Conseil pour les espèces envahissantes de la Colombie-Britannique) recevra jusqu'à 525 000 $ sur quatre ans pour inciter le public, l'industrie et les communautés à adopter des pratiques, qui empêchent la propagation des espèces aquatiques envahissantes et protègent les espèces en péril et leurs habitats essentiels dans les réseaux hydrographiques du Fraser et de la rivière Columbia.

La bande indienne de Shuswap recevra jusqu'à 1,7 million de dollars sur quatre ans pour protéger et restaurer l'habitat de toutes les espèces aquatiques en péril inscrites sur les listes provinciales et fédérales du bassin hydrographique du versante supérieur de la rivière Columbia, pour renforcer les compétences et mener des activités de sensibilisation, de formation et d'éducation.

Living Lakes Canada recevra jusqu'à 1 095 000 $ sur quatre ans pour améliorer les données sur la santé de l'estran, les exigences en matière d'habitat des espèces en péril des cours d'eau du versant supérieur de la rivière Columbia, et pour conserver et restaurer les habitats d'une grande valeur écologique. Ce projet utilise la sensibilisation, la collaboration, la formation, la recherche, la surveillance, la cartographie des estrans, l'évaluation, la planification, et la réglementation pour conserver l'habitat et restaurer les rives.

Le Conseil du bassin du Fraser recevra jusqu'à 356 309 $ sur quatre ans pour restaurer l'habitat du saumon dans le bassin hydrographique de la rivière Horsefly, en particulier les zones touchées par une destruction des chenaux et une déstabilisation des berges. Les activités de restauration menées dans le cadre de ce projet comprennent la reconstruction des chenaux, la stabilisation des berges, la réparation des clôtures riveraines et la mise en valeur de l'habitat dans les cours d'eau des principaux affluents et les zones riveraines touchant la rivière Horsefly.

du bassin du Fraser recevra jusqu'à 356 309 $ sur quatre ans pour restaurer l'habitat du saumon dans le bassin hydrographique de la rivière Horsefly, en particulier les zones touchées par une destruction des chenaux et une déstabilisation des berges. Les activités de restauration menées dans le cadre de ce projet comprennent la reconstruction des chenaux, la stabilisation des berges, la réparation des clôtures riveraines et la mise en valeur de l'habitat dans les cours d'eau des principaux affluents et les zones riveraines touchant la rivière Horsefly. Le ministère de l'Environnement et de la Stratégie sur les changements climatiques de la Colombie-Britannique (BC Ministry of Environment and Climate Change Strategy) recevra jusqu'à 600 000 $ sur quatre ans pour permettre de faire de la recherche, engager le dialogue, mettre en oeuvre des mesures de rétablissement et de surveillance pour atténuer l'impact des espèces envahissantes sur les espèces aquatiques en péril dans les zones prioritaires des bassins hydrographiques du Fraser et de la rivière Columbia. Le projet se concentrera sur les activités collaboratives de restauration de l'habitat pour faire face aux menaces que font peser les espèces aquatiques envahissantes, développer des outils d'aide à la décision concernant les espèces en péril et soutenir le travail d'inventaire des populations.

Interactions de la pêche / Perturbations acoustiques et physiques : Menaces prioritaires

La North Coast Cetacean Society (Société des cétacés de la côte nord) recevra jusqu'à 1,8 million de dollars sur quatre ans afin de travailler sur un réseau d'hydrophones intégré à l'échelle de la Colombie-Britannique pour la surveillance et l'intendance de l'habitat des cétacés. Le projet établira une cartographie du bruit, et identifiera le risque élevé de collision entre plusieurs espèces de mammifères marins inscrites à la LEP, et des navires sur les côtes du centre et du sud de la Colombie-Britannique.

Le Fonds mondial canadien pour la nature recevra jusqu'à 1 362 983 $ sur quatre ans pour faire progresser la recherche de pointe sur les interactions entre les baleines et les navires, développer des outils de suivi en temps réel des baleines et des navires, et élaborer en collaboration des mesures d'atténuation pour réduire l'impact de la navigation commerciale sur quatre populations de baleines en péril dans le territoire traditionnel Gitga'at sur la côte du nord de la Colombie-Britannique.

Clayoquot Biosphere Trust recevra jusqu'à 388 052 $ sur quatre ans pour sensibiliser davantage à l'impact du bruit d'origine humaine sur les habitats importants où des mammifères marins en péril se nourrissent. Des recommandations seront élaborées pour guider la réduction des perturbations causées par le bruit d'origine humaine dans les habitats marins et évaluer l'efficacité d'un sanctuaire acoustique dans le bras de mer de Sydney , une zone d'alimentation fréquentée par plusieurs espèces de mammifères marins en péril.

, une zone d'alimentation fréquentée par plusieurs espèces de mammifères marins en péril. Central Coast Indigenous Resource Alliance (l'Alliance des ressources autochtones de la côte centrale) recevra jusqu'à 626 378 $ sur quatre ans pour développer un projet de recherche visant à lutter contre les menaces qui pèsent sur le sébaste aux yeux jaunes et les autres sébastes de la côte centrale de la Colombie-Britannique.

Ocean Wise Conservation Association (l'Association pour la conservation de l'océan) recevra jusqu'à 440 000 $ sur quatre ans pour améliorer le système d'alerte WhaleReport et l'étendre vers le nord jusqu'aux eaux qui entourent Haida Gwaii. Le projet élargira également les études pour comprendre les effets de la pêche sur la diminution de l'approvisionnement alimentaire des épaulards résidents de la côte nord-est de l'île de Vancouver vers les eaux plus au nord jusqu'au nord de Haida Gwaii.

Liens utiles

Restez branchés

Suivez Pêches et Océans Canada sur Twitter, Facebook, Instagram et YouTube.

sur Twitter, Facebook, Instagram et YouTube. Suivez la Garde côtière Canadienne sur Twitter, Facebook, Instagram et YouTube.

Abonnez-vous pour recevoir nos communiqués de presse et plus via les fils RSS. Pour plus d'informations ou pour vous abonner, rendez-vous sur le site https://www.dfo-mpo.gc.ca/media/rss-fra.htm

SOURCE Pêches et Océans Canada, Région du Pacifique

Communiqué envoyé le 25 novembre 2020 à 14:27 et diffusé par :