Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole - Le gouvernement du Québec soutient une démarche collaborative en faveur de l'accessibilité et de l'inclusion





MONTRÉAL, le 25 nov. 2020 /CNW Telbec/ - La ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, a octroyé un soutien financier de 40 000 $ à Exeko, un organisme d'innovation sociale montréalais, pour son projet de Laboratoire Culture Inclusive.

C'est dans le cadre de ce laboratoire qu'a été lancée ce matin la charte pour une culture accessible, inclusive et équitable, résultat d'une démarche à laquelle ont participé plusieurs organismes communautaires provenant des milieux de la recherche, de la culture ou de la défense de droits. Cette charte vise à servir de guide pour les institutions culturelles en proposant des approches concernant les enjeux d'accessibilité, d'inclusion et d'équité.

Citation :

« Le gouvernement du Québec est fier d'avoir soutenu la démarche initiée par Exeko. Je salue cette collaboration unique entre plusieurs organisations d'envergure qui ont pris part à la réflexion et à la recherche de solutions dans le cadre du Laboratoire Culture Inclusive. Ce travail mérite d'être souligné, car il ouvre toutes grandes les portes de la culture et de l'art dans la métropole, permettant à tous d'en découvrir la richesse. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Faits saillants :

Le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation contribue à la réalisation du projet avec une somme de 40 000 $ provenant du Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole.





Le FIRM est l'un des principaux leviers dont dispose la ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal pour stimuler l'activité économique, culturelle et sociale de la région métropolitaine. Depuis sa création, ce fonds a soutenu plus de 2 500 projets représentant des investissements globaux de 2,5 G$. Plusieurs de ces projets contribuent aujourd'hui à la compétitivité de la métropole et à son rayonnement national et international.

Liens connexes :

