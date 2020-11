Initié en collaboration avec le Musée de la civilisation, le projet Mirette de Maelström créatif remporte le prix Innovation ouverte socio-économique du Coopérathon de Desjardins





QUÉBEC, le 25 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Développé dans sa première version au MLab Creaform du Musée de la civilisation, le projet Mirette, créé par la division Alaviva pour les services aux aînés de l'entreprise Maelström créatif, a remporté le prix Innovation ouverte socio-économique du défi proposé par La Piscine dans le cadre du Coopérathon Desjardins.

Ce prototype d'équipement mobile de diffusion multimédia qui comprend un robot de téléprésence est destiné aux personnes à mobilité réduite logeant dans des résidences de personnes âgées ou des centres de soins de longue durée (CHSLD). Il vise à offrir un moment d'évasion culturelle pour stimuler ces personnes grâce à des contenus enrichissants provenant du Musée et autres lieux culturels de manière humaine, immersive et interactive.

Citation :

« Accompagner les entreprises dans leur projet, contribuer à leur réalisation et surtout se projeter avec elles dans l'avenir sont les raisons d'être du MLab Creaform. En collaborant étroitement avec l'équipe de Maelström créatif, ces trois objectifs sont atteints avec un très grand professionnalisme. De plus, nous partageons des valeurs communes comme l'accessibilité à la culture hors les murs du Musée, la diffusion de riches contenus et l'innovation. Je lève mon chapeau à sa merveilleuse créativité et à son grand dynamisme. C'est une reconnaissance amplement méritée qui lui donnera encore plus d'élan. »

-Stéphan La Roche, président-directeur général, Musée de la civilisation

Faits saillants :

Ce prix s'accompagne d'une bourse de 6 500 $ qui permettra de franchir les prochaines étapes de développement et de perfectionnement au cours des prochains mois;

Un projet évolutif, l'idée de départ s'appuyait sur un mini-dôme appelé le Racontoir mobile;

Un projet fort prometteur qui contribuera certainement à contrer l'isolement de personnes plus vulnérables, surtout en situation de pandémie;

Le Coopérathon Desjardins est la plus grande compétition d'innovation ouverte au Canada . Son but est de développer ensemble « un futur socialement responsable ».

