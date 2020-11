ATW Tech annonce des revenus de 1,7M$ pour son troisième trimestre de 2020





MONTRÉAL, 25 nov. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- ATW Tech Inc. (la « Société » ou « ATW Tech ») (TSX-V : ATW) annonce aujourd'hui ses résultats pour son trimestre se terminant le 30 septembre 2020.



Pour la période de neuf mois terminée le 30 septembre 2020, la Société a généré des revenus de 1,7M$ comparativement à 5M$ pour la même période en 2019. Une baisse de 3,3M$ est principalement attribuable à l'exercice d'assainissement de ses clients et à la vente des actifs de VuduMobile Inc;

Le coût des ventes a totalisé 1,5M$ comparativement à 4,3M$ pour la même période en 2019, soit une diminution de 2,7M$ représentant une marge de 179k$ ou 11% en 2020 comparativement à 761k$ ou 15% en 2019 pour la période de neuf mois terminée le 30 septembre 2020;

Les frais de vente et d'administration ont diminué de 422k$ et de 770k$ respectivement pour la période de neuf mois terminée le 30 septembre 2020 comparativement à la même période en 2019;

Le 9 novembre 2020, la Société a clôturé un placement privé de 1 500 000 $ par l'émission de 30 000 000 actions ordinaires de la Société au prix de 0,05 $ par action ordinaire;

Le 9 novembre 2020, la Société a complétée l'acquisition de 100% des actions en circulation de Séméon Analytique Inc. (« Séméon ») pour une contrepartie de 2 955 000 $ payable par l'émission de 59 100 000 actions ordinaires de la Société.



Perspectives

En lien avec les initiatives stratégiques de croissance poursuivies par la Société dans le but de maximiser la valeur pour nos actionnaires, la Société a accompli, au cours des derniers mois, des progrès sur de multiples fronts. En effet, la Société est heureuse d'annoncer la finalisation d'un financement privé ainsi que l'acquisition de Séméon en date du 9 novembre 2020.

La Société entend utiliser le produit net tiré du placement privé pour défrayer les coûts de l'acquisition et procéder à l'intégration de Séméon au sein de sa structure, pour le développement et la commercialisation des produits d'ATW Tech et de Séméon ainsi que pour ses fins générales. Également, la Société prévoit rembourser certaines de ses dettes afin d'assainir son bilan actuel et ainsi réduire ses frais financiers.

L'acquisition de Séméon accroit la capacité d'ATW Tech à offrir à ses clients des services en synergie avec une de ses propriétés intellectuelles, Option.vote, et ce en mode SaaS, et permettra d'avoir accès aux marchés américains et européens, notamment le marché des FINTECH.

« Cette acquisition permettra à ATW Tech de servir encore mieux ses clients et d'élargir son marché potentiel », a affirmé Michel Guay, président et chef de la direction d'ATW Tech Inc.

Les données présentées ci-haut constituent un résumé des faits saillants. Pour toute information additionnelle, veuillez consulter les états financiers intermédiaires condensés consolidés de la Société ainsi que le Rapport de gestion pour la période de neuf mois se terminant le 30 septembre 2020 au www.sedar.com .

Mise en garde relative aux déclarations prospectives

Certaines informations figurant dans le présent communiqué de presse peuvent constituer des informations de nature « prospective » comportant des risques connus et inconnus, des incertitudes, des prévisions et autres facteurs pouvant affecter de façon matérielle les résultats réels, les performances ou les accomplissements de la Société ou les résultats de l'industrie comparativement à tous résultats, performances ou accomplissements découlant expressément ou implicitement des informations de nature prospective. Lorsque ces informations sont employées dans ce communiqué de presse, celles-ci peuvent inclure des termes tels que : « anticiper », « estimer », « peut », « fera », « s'attend à », « prévoit que », « croire », « projeter » et autre terminologie. Ces informations reflètent les attentes actuelles concernant des événements futurs et le rendement d'opération et ne sont valables qu'à la date du présent communiqué de presse. Sauf si requis par la loi, nous n'assumons aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les informations prospectives afin de refléter des événements ou des circonstances nouvelles.

Des informations supplémentaires sur la Société sont disponibles sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com .

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

PROFIL D'ATW TECH

ATW Tech (TSX-V : ATW) est une entreprise du secteur des technologies financières (« fintech »), propriétaire de plusieurs plateformes technologiques reconnues tels que VoxTel, Option.vote et Bloomed. VoxTel se spécialise dans la facturation téléphonique et les solutions de paiements alternatives pour les lignes fixes et mobiles. Option.vote offre un système de votation multi-méthodes sur mesure à l'intention des syndicats, partis politiques, associations professionnelles et tous ceux cherchant une façon sécuritaire de réduire leurs frais de votation et à améliorer leur taux de participation. Bloomed est une plateforme en nuage (« cloud computing ») de gestion des données (« smart data ») sur les consommateurs et leurs comportements destinée à des campagnes orientées vers les entreprises et le grand public.

PROFIL DE SÉMÉON

Séméon est une entreprise technologique québécoise ayant développé une technologie en intelligence artificielle. Au cours des 5 dernières années, Séméon a combiné des techniques d'analyse sémantique, de sentiment, d'intention et statistique avec des systèmes de traitement du langage naturel basés sur l'intelligence artificielle pour développer une plate-forme capable d'analyser, de classer et de visualiser automatiquement les données de plusieurs canaux et une puissante suite de travail qui permet même aux non-experts de personnaliser les paramètres de classification et de filtrage sans avoir besoin de jeux de règles encombrants. Séméon met à la disposition de ses clients une plateforme d'analyse de texte précise, intelligente et flexible permettant de décoder, comprendre et résumer les commentaires de clients sur des éléments spécifiques. À cet effet, la technologie de Séméon d'analyse de textes en langue naturelle permet de parcourir des milliers de commentaires de clients, d'en dégager les concepts exprimés, de classer ceux-ci en opinions positives, négatives ou neutres, et ce afin que les entreprises ou organisations ajustent leur stratégie de communication et de marketing de façon éclairée et diligente.

Que ce soit une accélération de traitement de feedback client, d'identification de pièces maîtresses dans une chaîne d'approvisionnement ou des éléments clés dans des modèles de prévisions financiers, entre autres, Séméon assure des gains de rapidité d'analyse permettant une prise de décision critique en heures plutôt qu'en semaines ou mois.

