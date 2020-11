Rapatriement des enfants de Daech : Québec presse Ottawa d'agir dans les plus brefs délais





QUÉBEC, le 25 nov. 2020 /CNW Telbec/ - L'Assemblée nationale du Québec a adopté unanimement une motion présentée par la députée indépendante de Marie-Victorin, Catherine Fournier, déplorant que 25 enfants canadiens de moins de 6 ans, dont plusieurs québécois, soient prisonniers des camps de prisonniers en Syrie et demandant que le gouvernement du Canada rapatrie ces enfants dans les plus brefs délais.

« La nièce de la Québécoise Leïla Sakhir est prisonnière d'un camp de réfugiés en Syrie. Le crime de cette petite fille? Son père, aujourd'hui décédé, était un combattant de Daech. Elle et 24 autres enfants de citoyens canadiens paient pour les crimes de leurs parents, alors qu'ils n'ont rien fait et surtout, rien demandé. Pendant ce temps, le gouvernement du Canada refuse toujours de les rapatrier, prétextant des enjeux de sécurité. Est-ce réellement le cas, ou est-on plutôt en train de faire de la politique sur le dos d'enfants innocents parce que leurs parents étaient combattants de Daech et que cela pourrait mal paraître aux yeux de l'opinion publique? Il est évident que de telles opérations de rapatriement en zone de conflit armé sont délicates, mais si d'autres pays ont été en mesure de le faire, comme l'Australie, la Suède, l'Allemagne et la France, il n'y a aucune justification possible à laisser croupir ces enfants dans cet environnement inhumain, où la maladie et la malnutrition prolifèrent. Il faut les rapatrier dans les plus brefs délais », a déclaré la députée de Marie-Victorin.

Rappelons que l'ensemble des députés des oppositions à la Chambre des communes sont également unanimes à ce sujet et demandent tous à Justin Trudeau d'agir. La voix des parlementaires québécois s'ajoute maintenant à cette requête.

La motion adoptée le 24 novembre peut se lire comme suit : « Que l'Assemblée nationale déplore que 25 enfants canadiens de moins de 6 ans, dont plusieurs québécois, sont prisonniers des camps de réfugiés en Syrie ; Qu'elle demande au gouvernement du Canada de rapatrier ces enfants dans les plus brefs délais ».

SOURCE Bureau de la députée de Marie-Victorin - Catherine Fournier

Communiqué envoyé le 25 novembre 2020 à 12:33 et diffusé par :