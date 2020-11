Le gouvernement du Québec appuie le Festival Bach de Montréal





MONTRÉAL, le 25 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'annoncer son appui financier au Festival Bach de Montréal, qui se déroule jusqu'au 6 décembre.

La ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, et la ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, confirment une aide financière de 40?000 $ pour soutenir le festival dans l'organisation de son événement et l'appuyer dans sa mission de diffusion et de promotion de la musique.

Depuis sa création en 2005, le Festival Bach de Montréal s'est donné comme mission de promouvoir et de célébrer l'héritage musical du compositeur allemand Jean-Sébastien Bach. Chaque année, il présente de nombreuses productions québécoises, canadiennes, et en provenance de plusieurs pays. Cette année, en raison de la crise sanitaire, le festival propose une programmation entièrement en ligne.

Citations :

« Au nom du gouvernement du Québec, je suis heureuse de soutenir le Festival Bach de Montréal. Ce grand rendez-vous musical présentera en quelques semaines les meilleurs interprètes de musique classique d'ici et d'ailleurs, en mode virtuel cette année. Le Festival contribue ainsi à mettre en lumière ce talent dont nous sommes fiers et à rendre des concerts de haut calibre accessibles à tous les Québécois et les Québécoises. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« Depuis 15 ans, le Festival Bach de Montréal enrichit l'offre événementielle de Montréal. Il fait partie de ces événements qui ont su s'adapter à la situation particulière que nous vivons. Je salue les organisateurs de ce rendez-vous musical qui travaillent très fort pour présenter un événement virtuel unique. Voilà l'occasion pour les amateurs de musique classique de découvrir des musiciens d'ici et d'approfondir leur connaissance de l'oeuvre de Bach. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme

Faits saillants :

Le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ), une société d'État relevant de la ministre de la Culture et des Communications, accorde une somme de 25?000 $ par l'intermédiaire de son programme Soutien à la mission.

des arts et des lettres du Québec (CALQ), une société d'État relevant de la ministre de la Culture et des Communications, accorde une somme de 25?000 $ par l'intermédiaire de son programme Soutien à la mission. Le ministère du Tourisme accorde au festival une somme de 15?000 $ dans le cadre de son programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

