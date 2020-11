L'association canadienne des journalistes lance le sondage sur la diversité dans les salles de rédaction canadiennes





OTTAWA, ON, le 25 nov. 2020 /CNW/ - L'Association canadienne des journalistes (ACJ) est heureuse d'annoncer le lancement du sondage 2020 sur la diversité dans les salles de rédaction canadiennes - le premier sondage représentatif sur la diversité dans les médias.

Ce sondage vient après trois ans de consultations avec des experts en conception de sondages et en diversité des médias et permettra de dresser un portrait - avec des données concrètes - des journalistes qui travaillent dans les médias canadiens.

« Le manque criant de diversité dans les salles de rédaction canadiennes est bien connu », a déclaré Karyn Pugliese, ancienne présidente de l'ACJ. « Mais sans recueillir suffisamment de données, il est impossible de comprendre l'ampleur du problème et, éventuellement, de travailler à l'élaboration d'un paysage médiatique canadien qui reflète la société qu'il sert ».

Le sondage sera transmis dès aujourd'hui au rédacteur en chef ou à son homologue dans les stations de radio, les chaînes de télévision, les chaînes numériques et la presse écrite partout dans le pays. L'ACJ tiendra à jour une liste des salles de rédaction qui ont reçu le sondage et fournira des mises à jour régulières sur les salles de rédaction qui ont répondu.

« En tant que seule association professionnelle nationale dédiée aux journalistes, nous sommes dans une position unique pour mener ce type de sondage sur la diversité dans les médias et encourager toutes les salles de rédaction à y participer », a déclaré le président de l'ACJ, Brent Jolly.

« Des organisations nationales similaires, comme la News Leaders Association (NLA) aux États-Unis, publient des sondages sur la diversité dans leur pays depuis déjà plusieurs décennies. Il est important que le Canada leur emboîte le pas ».

Les résultats du sondage seront rendus publics après la date limite de réponse fixée au 2 avril 2021. Par souci de transparence, une copie complète du texte du sondage est accessible au public ici . Si vous êtes un responsable de salle de presse et que vous n'avez pas reçu une copie éditable de du sondage, veuillez communiquer avec survey@caj.ca et nous nous ferons un plaisir vous en ferons parvenir une. Pour en savoir plus, visitez note site web : http://www.caj.ca/diversitysurvey_fr

L'Association canadienne des journalistes est une organisation professionnelle qui compte plus de 700 membres à travers le Canada. L'ACJ a pour principales missions de défendre l'intérêt public et d'assurer le développement professionnel de ses membres.

