L'éditeur adjoint de La Presse, Éric Trottier, annonce qu'il quitte ses fonctions, après 17 ans à la direction de l'information





MONTRÉAL, le 25 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Le vice-président Information et éditeur adjoint de La Presse, Éric Trottier, annonce qu'il quittera ses fonctions à la fin de l'année.

« Le temps est venu pour moi de passer à autre chose. Ce n'est pas que j'ai perdu la flamme, bien au contraire. Diriger une salle de rédaction comme La Presse, c'est un métier des plus grisants. J'ai passé 30 ans à La Presse, dont 17 ans à la barre de cette salle de rédaction. Il est temps pour moi de voir quel genre d'homme je puis être en dehors de cette magnifique boîte », explique Éric Trottier.

Sous la gouverne de M. Trottier, les journalistes de La Presse ont été couronnés de succès, remportant plus de 250 prix de journalisme depuis 2010. « Mais ma plus grande fierté, c'est d'avoir participé à la réussite de notre virage numérique, lequel a contribué à multiplier le nombre de nos lecteurs. Nous avons aujourd'hui un modèle qui fonctionne vraiment. La Presse a de très belles années devant elle », soutient-il.

« À travers toutes ces années, Éric a contribué de façon significative au développement de La Presse. Il a permis à La Presse et à ses journalistes de se distinguer par la rigueur de leur travail, la justesse de leurs écrits, les invitant constamment à se dépasser pour créer chaque jour le meilleur journal », souligne Pierre-Elliott Levasseur, président de La Presse.

D'un point de vue journalistique, monsieur Trottier a été de tous les grands dossiers d'intérêt public de ces 17 ans, de la guerre en Irak aux scandales de corruption à Montréal, en passant par les attentats de Québec et d'Ottawa. « Journalistiquement, la décennie qui s'achève a été tout à fait exaltante. Nous avons créé une solide équipe d'enquête et développé nos contenus de type magazine, qui nous distinguent tant aujourd'hui. Nous avons renouvelé notre équipe de chroniqueurs. Notre impact dans la société n'a jamais cessé de croître. Et nous avons fait adopter deux projets de loi pour la protection des sources journalistiques. On peut être fier du travail accompli », ajoute-t-il.

« La Presse est un grand média qui joue un rôle essentiel au sein de la société québécoise et l'apport d'Éric y est pour beaucoup. Le travail d'un dirigeant d'une aussi grande salle est exigeant et il a toujours su s'en tirer avec brio. La Presse est chanceuse d'avoir pu compter sur sa contribution au cours des trente dernières années », conclut Guy Crevier, éditeur de La Presse

Il quittera ses fonctions le 31 décembre prochain.

