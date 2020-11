Xinhuanet: l'attrait de Chengdu pour les talents dynamise l'aspect international de la ville





"Chengdu attire de plus en plus les travailleurs qualifiés et les entrepreneurs qui sont nombreux à s'intégrer, à établir des liens et à se lancer en affaires dans la ville. La ville continue de devenir de plus en plus attrayante, ce qui contribue à promouvoir simultanément son développement international," a déclaré Xu Wen, responsable de l'activité sud-ouest dans la succursale de Chengdu de PwC.

Le rapport sur la "Ville des opportunités 2020" rendu public cette année par PwC a classé Chengdu c5e ville de Chine, précédée seulement par Pékin, Shanghai, Guangzhou et Shenzhen. Xu considère que l'avantage majeur de Chengdu est le fait d'être une nouvelle ville de premier plan, ce que reflète l'attraction que représente la ville pour les travailleurs qualifiés. "Etant donné les transformations et le relèvement économiques actuels en Chine, les capacités d'innovation deviennent de plus en plus essentielles. Dans un tel contexte, il est crucial, pour n'importe quelle ville, de cultiver les avantages dans le domaine du développement: il est donc primordial d'attirer les meilleurs talents," a-t-il ajouté.

"Chengdu est une ville où il fait bon vivre. Elle peut attirer un grand bassin de travailleurs qualifiés, leurs famille et amis," a affirmé Xu. "En outre, le développement de la ville dépasse celui des habitudes et de la culture traditionnelles. Chengdu est maintenant une ville internationale très diversifiée, ce qui contribue à attirer davantage de talents originaires de divers pays du globe. Ceci, à son tour, a contribué au développement international de la ville," a-t-il ajouté.

"Surtout, Chengdu adopte une approche relativement tolérante de la réglementation de diverses industries, s'efforçant de maintenir les nouveaux secteurs dans les limites de la conformité juridique et commerciale, pour leur assurer une croissance saine. Cette démarche facilite l'introduction d'innovations et renforce l'attrait de la ville pour les talents," a poursuivi Xu.

Chengdu peut désormais se comparer aux principales grandes villes mondiales, alors qu'elle concourt pour une position de leader au sein du réseau des villes globales. Dès 2013, lorsque la visite de Xu à Chengdu a coïncidé avec le forum des Global Fortune qui s'y tenait, il a été impressionné par le niveau d'internationalisation de la ville.

D'après Xu, le soutien du gouvernement local en faveur de l'industrie est la clé de son attractivité pour les talents. L'activité de PwC à Chengdu, par exemple, se situe dans le district de Wuhou, qui a bénéficié d'un soutien et d'une aide importants. Depuis que nous nous sommes implantés à Wuhou, le gouvernement du district est également devenu l'un de nos principaux partenaires de services, ce qui a contribué à bâtir de la confiance et des relations avec le gouvernement. Dans l'intervalle, le gouvernement a mis efficacement en oeuvre nos conseils. Les deux parties ont tiré profit de cette collaboration public-privé saine. Il s'agit-là d'une évolution incroyablement positive, a-t-il expliqué.

Le développement de PwC à Chengdu témoigne de l'intégration de plus en plus poussée de la ville avec le monde extérieur. "Grâce au réseau de clientèle de PwC, nous avons pu aider les PME locales à accéder à un soutien financier, et à de nouveaux marchés, produits et technologies. Nous reconnaissons fortement la manière dont Chengdu offre aux entreprises un terreau fertile pour l'innovation," a déclaré Xu.

Tourné vers l'avenir, Xu croit vivement en perspectives de développement pour PwC et pour la ville elle-même: "Chengdu traverse actuellement une phase de croissance rapide, et nous sommes confiants que PwC saura s'adapter tout en contribuant à promouvoir le développement - notamment en aidant la ville à former des professionnels du monde entier. Chengdu continue de se développer et de devenir de plus en plus attrayante pour les talents, ce qui va contribuer à stimuler son développement international," a-t-il affirmé.

