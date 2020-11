Fermeture saisonnière des stations d'embarcations de sauvetage de la Garde côtière canadienne en Ontario





SARNIA, ON, le 25 nov. 2020 /CNW/ - Les stations de recherche et de sauvetage saisonnières de la Garde côtière canadienne dans les Grands Lacs, la baie Georgienne et le fleuve Saint-Laurent, en Ontario, ferment aux dates suivantes :

Le 30 novembre 2020 : Thunder Bay

Le 7 décembre 2020 : Goderich, Meaford, Tobermory

Le 14 décembre 2020 : Amherstburg, Cobourg, Kingston, Port Dover, Port Weller

Ces stations rouvriront en avril 2021.

Les embarcations de sauvetage de la Garde côtière canadienne sont conçues pour être utilisées en eau libre et ne peuvent pas être utilisées dans les glaces. Les opérations hivernales de recherche et de sauvetage sont menées par les gardes côtières canadiennes et américaines à l'aide de brise-glaces et d'autres navires disponibles dans la région, si nécessaire. Des aéronefs du ministère de la Défense nationale et de la Garde côtière américaine participent également aux opérations de recherche et de sauvetage dans les Grands Lacs et le fleuve Saint-Laurent, au besoin.

Les urgences maritimes peuvent être signalées 24 heures sur 24, 365 jours par année, au numéro sans frais 1-800-267-7270 (au Canada), ou par radio maritime VHF, canal 16.

