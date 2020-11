RIDDLE&CODE lance Trusted Gateway pour accélérer le développement du marché de l'énergie distribuée et de nouveaux modèles économiques





Le passage d'un système énergétique centralisé composé d'un petit nombre de grossistes dominants à un marché décentralisé des énergies renouvelables impliquant un flux d'informations multi-voies exige non seulement de nouveaux modèles et de nouvelles organisations économiques, mais également la garantie que les données générées par ceux-ci sont fiables et inaltérables.

RIDDLE&CODE a ouvert la voie à l'accélération de l'avenir de l'énergie décentralisée en lançant Trusted Gateway, dont le coeur est le Secure Element, qui fait partie de la gamme de produits «Built for Blockchain» (construits pour la blockchain) de RIDDLE&CODE et permet un stockage sécurisé de l'identité numérique (clé privée) sur tout appareil grâce à une combinaison matériel/logiciel. En fournissant une infrastructure publique/privée de clé sécurisée, Trusted Gateway résout le problème de l'identité des machines et crée une représentation numérique unique, sécurisée par cryptage d'un objet, en lui attribuant une identité, une adressabilité et des fonctionnalités de transaction.

«Dans le cadre d'un système énergétique, en donnant une identité numérique à une ressource énergétique distribuée telle qu'une centrale solaire, nous pouvons garantir aux bénéficiaires de la puissance de sortie qu'une énergie verte est réellement verte, que la production de kW/h par période est correcte; nous pouvons également interconnecter différents composants d'un système comme les batteries de stockage d'énergie, a déclaré Thomas Fuerstner, fondateur et directeur technique de RIDDLE&CODE. Notre expérience de travail avec d'importants fournisseurs de services d'utilité publique comme Wien Energie et Energias De Portugal Brasil (EDP), nous a montré que cela peut générer des modèles économiques innovants allant des nouveaux instruments d'investissement comme les obligations vertes aux micro-investissements dans les infrastructures énergétiques.»

Avec Trusted Gateway à l'avant-garde, RIDDLE&CODE continue à développer des produits adaptés à la nouvelle ère de l'énergie distribuée pour permettre à tous les participants de l'écosystème de bénéficier d'un avenir énergétique fiable et flexible.

A propos de RIDDLE&CODE

RIDDLE&CODE, la plus importante société européenne d'interface blockchain, construit des piles matérielles et logicielles et fournit une identité sécurisée aux objets et aux personnes. Avec ses clients et partenaires de premier rang, RIDDLE&CODE crée de nouveaux modèles économiques pour les marchés financiers, la distribution d'énergie, la mobilité et l'internet des objets.

