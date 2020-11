Le premier ministre annonce la nomination d'un envoyé spécial pour la préservation de la mémoire de l'Holocauste et la lutte contre l'antisémitisme





OTTAWA, ON, le 25 nov. 2020 /CNW/ - L'holocauste compte parmi les chapitres les plus sombres de l'histoire de l'humanité. Soixante-quinze ans après la libération des camps de concentration et d'extermination nazis qui ont révélé toute l'horreur de l'Holocauste, les communautés juives au Canada et à travers le monde font face à une montée de l'antisémitisme. Le gouvernement du Canada se tiendra toujours aux côtés de la communauté juive et luttera sans cesse contre l'antisémitisme, la haine et le racisme qui motivent ces actes odieux. Nous continuerons également à préserver les histoires des survivants en les transmettant aux plus jeunes générations, ainsi qu'à promouvoir et à défendre le pluralisme, l'inclusion et les droits de la personne.

Voilà pourquoi, aujourd'hui, le premier ministre Justin Trudeau a nommé l'honorable Irwin Cotler au poste d'envoyé spécial du Canada pour la préservation de la mémoire de l'Holocauste et la lutte contre l'antisémitisme.

Le gouvernement du Canada est déterminé à rehausser et à renforcer les efforts du Canada visant à faire avancer l'éducation, la mémoire et la recherche au sujet de l'Holocauste, ainsi qu'à lutter contre l'antisémitisme en tant qu'éléments clés de la promotion et de la protection des droits de la personne au pays et à l'étranger.

M. Cotler a joué un rôle de leadership dans la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine pendant de nombreuses années. Il possède aussi une vaste expérience dans les domaines de la justice et des droits de la personne, notamment dans les affaires liées aux atrocités de masse. M. Cotler s'appuiera sur ces connaissances pour diriger la délégation du gouvernement du Canada auprès de l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste (AIMH). Il agira en collaboration avec d'autres pays membres et avec des partenaires nationaux et internationaux en vue d'appuyer l'éducation, la mémoire et la recherche au sujet de l'Holocauste au Canada et dans le monde.

Le 25 juin 2019, le Canada a adopté la définition opérationnelle de l'antisémitisme de l'AIMH dans le cadre de sa stratégie de lutte contre le racisme. À titre d'envoyé spécial, M. Cotler soutiendra également les efforts de promotion et de sensibilisation déployés auprès des Canadiens, de la société civile et du milieu universitaire en vue de faire progresser l'adhésion à cette définition à travers le pays et son adoption à l'échelle internationale.

Citation

« Nous devons nous rappeler à jamais les leçons douloureuses de l'Holocauste et les souvenirs de ceux qui y ont survécu. En tant que premier envoyé spécial du Canada pour la préservation de la mémoire de l'Holocauste et la lutte contre l'antisémitisme, Irwin Cotler mettra à profit ses vastes connaissances et toute son expérience pour promouvoir l'éducation, la mémoire et la recherche sur l'Holocauste. Il le fera dans le cadre de notre collaboration avec des partenaires au Canada et à travers le monde pour combattre la haine et l'intolérance. Parce que l'antisémitisme n'a de place ni au Canada ni ailleurs dans le monde. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Faits saillants

L'envoyé spécial pour la préservation de la mémoire de l'Holocauste et la lutte contre l'antisémitisme agira de concert avec le ministre des Affaires étrangères, la ministre de la Diversité et de l'Inclusion et de la Jeunesse et les autres ministres impliqués en vue d'orienter les politiques et les programmes du gouvernement du Canada.

L'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste (AIMH) est une organisation intergouvernementale vouée au renforcement, à l'avancement et à la promotion de l'éducation, de la mémoire et de la recherche au sujet de l'Holocauste.

L'AIMH regroupe 34 pays membres et huit organisations partenaires dont le mandat comprend des enjeux liés à l'Holocauste. Le Canada s'est joint à l'AIMH en 2009.

