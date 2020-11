Forum de l'industrie de la santé de Québec 2020 : Édition spéciale en ligne - COVID-19





QUÉBEC, le 25 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Le Forum de l'industrie de la santé de Québec (FISQ) se tiendra sur une demi-journée, le 3 décembre 2020, et sera le premier en ligne. Une occasion pour Québec International et le Créneau d'excellence Québec VITAE de réunir, une fois de plus, les grands joueurs de l'industrie autour d'enjeux capitaux liés à la pandémie mondiale de la COVID-19.

Par conséquent, cette 14e édition du FISQ s'inscrit dans la lignée des années précédentes, soit d'innover et de créer de la valeur. Dans ce contexte, il est essentiel de souligner que ce rendez-vous annuel de grande envergure vise à favoriser le partage des connaissances et d'expertise entre les chefs de file du monde industriel, les chercheurs, les gestionnaires et les leaders du réseau de la santé. C'est aussi un lieu privilégié d'échange permettant d'exploiter de nouvelles possibilités et de créer des solutions propres à l'avenir.

« Entièrement consacrée à la pandémie, la mouture 2020 du FISQ mettra en exergue des mesures novatrices mises en place par l'industrie des sciences de la vie et des technologies de la santé, depuis le début de la crise sanitaire, et à laquelle la région de Québec a sans contredit une contribution exceptionnelle. Québec International est toujours aussi enthousiaste de s'investir dans l'organisation de ce Forum, qui grâce à une approche collaborative et le dialogue, facilite les synergies entre les parties prenantes, et participe, dans un esprit de collaboration, à l'obtention de résultats concrets », a indiqué le président-directeur général de Québec International, M. Carl Viel.

Tout aussi riche en idées et plus accessible que jamais, ce Forum fera appel à des experts de renom du milieu de la santé afin d'avoir un regard sur les avancées les plus récentes et leurs possibilités d'avenir. Présenté sous la forme d'un webinaire, en présence du ministre de l'Économie et de l'Innovation, M. Pierre Fitzgibbon, et avec la participation de conférenciers locaux, internationaux, publics et privés, le FISQ propose, entre autres, des conférences et des panels, dont notamment :

Que faire en attendant le vaccin?

Présenté par M. Arnaud Fontanet , professeur et directeur de l'unité d'épidémiologie des maladies émergentes, Institut Pasteur - Paris





Mise à jour sur la production d'un vaccin

Présenté par M. Nicolas Petit , vice-président Opérations Commerciales, Medicago





Les enjeux de l'approvisionnement et de l'accès aux innovations de l'industrie de la santé

Panel animé par M. Frédéric Alberro, directeur au Québec, Association des Médicaments novateurs Canada



Avec la participation de :



Mme Ranya El-Masri , vice-présidente, Affaires publiques et accès au marché, GSK

Mme Anie Perrault , directrice générale, BioQuébec

M. Benoît Larose , vice-président, Medtech

M. Paul L'Archevêque , dirigeant de l'innovation, ministère de la Santé

M. Serge Rivest , directeur, Centre de Recherche du CHU de Québec





Advancing Global Health Through Extreme Collaboration (en anglais)

Avec la participation de M. Carlos Castillejos , vice-président, Stratégies et Affaires scientifiques externes au Bureau du directeur scientifique en chef - Johnson & Johnson





État de la nation des vaccins et des thérapies, paysage du diagnostic, l'Innovation COVID-19 pour l'industrie plus largement (en anglais)

Panel présenté par Mckinsey





Plateforme d'essais cliniques REMAP-CAP et projet CODA19 / Lac de données du CHU de Québec

Présenté par Alexis Turgeon , professeur titulaire et directeur de la recherche au Département d'anesthésiologie et de soins intensifs et la Division des soins intensifs - Centre de recherche du CHU Québec - Université Laval .

Le FISQ est rendu possible à la contribution et à l'appui de partenaires tels que : Janssen, Boehringer Ingelheim, Bristol Myers Squibb, Médicaments novateurs Canada, TACT, ministère de l'Économie et de l'Innovation.

Pour consulter la programmation détaillée du Forum de l'industrie de la santé de Québec et vous inscrire, cliquez ici.

