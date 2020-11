Groupe ADF annonce la signature de nouveaux contrats aux États-Unis, d'une valeur totale de 101 millions de dollars





(Tous les montants sont en dollars canadiens, sauf indication contraire.)

TERREBONNE, QC, le 25 nov. 2020 /CNW Telbec/ - GROUPE ADF INC. (« ADF » ou la « Société ») (symbole boursier : TSX/DRX), chef de file nord-américain dans la fabrication de superstructures en acier, annonce la signature de deux nouveaux contrats dans le secteur des bâtiments commerciaux aux États-Unis qui totalisent 101 millions de dollars.

L'étendue du plus important de ces contrats, en termes de valeur et de tonnage, porte sur la conception et l'ingénierie des connexions, les travaux de fabrication, lesquels incluent l'application de revêtements industriels et l'achat de la matière première (acier), et le montage de la structure d'acier d'un nouvel immeuble à vocation commerciale dans le Nord-Ouest des États-Unis. Ce projet est caractérisé non seulement par son tonnage élevé, mais aussi par un échéancier de réalisation très accéléré. Les travaux de fabrication sont prévus débuter au cours des premiers mois de l'année 2021 à l'usine d'ADF située à Terrebonne, au Québec, et s'échelonneront jusqu'au troisième trimestre de l'année 2021.

L'autre contrat remporté par ADF est situé dans le Nord-Est des États-Unis et englobe entre autres la fourniture du matériel (l'acier) et des dessins d'atelier et les travaux de fabrication de la structure d'acier utilisée dans la construction d'un nouveau bâtiment gouvernemental. Ce nouveau contrat d'ADF prendra son envol dès janvier 2021 avec les travaux de conception et d'ingénierie des connexions et des dessins d'atelier. Les travaux de fabrication sont prévus débuter plus tard en 2021 et s'échelonneront jusqu'à la mi-2022.

M. Jean Paschini, co-président du conseil d'administration et chef de la direction, souligne que « nous avons le privilège de collaborer à nouveau avec un de nos clients avec qui nous avons réalisé d'autres projets d'envergure par le passé. Nous accordons beaucoup d'importance à développer des relations à long-terme avec nos clients et s'assurer de leur offrir des produits de qualité et à la hauteur de leurs attentes. Nous tenons ici à souligner de nouveau les efforts des employés ADF en cette période difficile, et du travail qu'ils accomplissent jour après jour pour relever les défis ».

Le carnet de commandes de la Société se chiffrait à 314,5 millions de dollars à la fin du trimestre terminé le 31 juillet 2020, excluant les nouvelles commandes annoncées aujourd'hui.

À propos de Groupe ADF inc.

Groupe ADF inc. est un chef de file nord-américain dans la conception et l'ingénierie de connexions, la fabrication, incluant la peinture industrielle, et le montage de charpentes métalliques complexes, de composantes assemblées lourdes en acier, ainsi que de métaux ouvrés et architecturaux, pour le secteur de la construction non résidentielle. Groupe ADF Inc. est l'un des rares intervenants de l'industrie apte à réaliser des mégaprojets commerciaux, institutionnels, industriels et publics caractérisés par un très haut niveau de complexité technologique et des échéanciers accélérés. La Société exploite deux usines de fabrication et deux ateliers de peinture; au Canada et aux États-Unis.

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives qui reflètent les objectifs et les attentes d'ADF. Ces déclarations sont identifiées par les verbes tels que « s'attend à ce que » ainsi que par l'utilisation des temps de verbe futur et conditionnel. De par leur nature, ces déclarations comportent des risques et des incertitudes. Par conséquent, les faits réels peuvent différer des attentes d'ADF.

SOURCE Groupe ADF Inc.

Communiqué envoyé le 25 novembre 2020 à 08:30 et diffusé par :