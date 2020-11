Sonnet Assurance s'engage à appuyer le hockey professionnel féminin





L'équipe de la PWHPA de Toronto sera nommée Équipe Sonnet pour la prochaine saison

TORONTO, le 25 nov. 2020 /CNW/ - Une nouvelle page d'histoire s'est écrite mercredi avec le dévoilement de l'Équipe Sonnet, une nouvelle équipe de hockey féminin qui évoluera à Toronto pour la prochaine saison, dans le cadre de la tournée Secret® Dream Gap.

Cette commandite de l'équipe de Toronto est un nouveau partenariat entre Sonnet, la compagnie d'assurance habitation et auto canadienne entièrement en ligne et la PWHPA, l'Association des joueuses professionnelles de hockey féminin. Ces deux organisations, qui partagent un amour du jeu et un sens de l'innovation, s'engagent à faire progresser les sports professionnels féminins. Ainsi, ce nouveau partenariat marque une étape importante dans le cheminement vers l'égalité des sexes dans le hockey professionnel féminin en Amérique du Nord.

« Sonnet est fière de contribuer au lancement, à la prospérité et à la réussite du sport le plus adoré au Canada pour des générations de femmes et de filles, actuelles et futures, en soutenant la PWHPA », indique Brian Long, Vice-présent, Marketing, Sonnet. « Nous croyons que les jeunes filles ont besoin de modèles de sportives professionnelles renommées. Cet investissement significatif nous rend fiers et nous avons déjà très hâte d'encourager les différentes joueuses de talent de l'Équipe Sonnet. »

Avec ce nouveau partenariat, Sonnet devient le partenaire officiel d'assurance de la PWHPA et un de ses principaux partenaires. Sonnet rejoint les rangs d'autres grandes marques telles que Secret® déodorant, Adidas, Budweiser et l'AJLNH, qui partagent une vision semblable et qui sont toutes aussi dévouées à rendre le hockey plus inclusif et accessible, et ce, pour tous les genres.

Ce partenariat s'inscrit dans l'engagement de Sonnet à soutenir la communauté du hockey et s'ajoute à ses partenariats actuels, notamment l'Association des joueurs de la Ligue nationale de hockey (AJLNH) et la NHL Alumni Association (NHLAA).

La PWHPA est très heureuse d'accueillir Sonnet dans son équipe de partenaires principaux indique Jayna Hefford, Conseillère aux opérations de la PHWPA. « Sonnet est déjà bien impliquée dans le sport masculin, alors il nous fait plaisir de voir les femmes de la PWHPA se joindre à eux. Sonnet a intensifié ses efforts et s'est engagée à se rallier à nos côtés, pour s'assurer que les femmes se voient offrir des occasions équitables et un meilleur avenir dans notre sport. »

L'impressionnante formation de l'Équipe Sonnet comprend 6 Olympiennes et 13 membres du programme national féminin de hockey du Canada, dont Sarah Nurse, Natalie Spooner, Renata Fast, Brianne Jenner et Jocelyne Larocque. La liste complète des joueuses (en anglais seulement) de l'équipe est maintenant disponible. Laura McIntosh agira à titre d'entraîneur de l'Équipe Sonnet et sera accompagnée par Rebecca Michael et Kristi Alcorn. Les joueuses porteront des chandails et des bas aux couleurs de l'Équipe Sonnet avec la teinte turquoise qui lui est caractéristique. Voyez l'équipe avec son ensemble de l'équipe de Sonnet.

« Nous voulons que les jeunes filles puissent être ambitieuses, qu'elles aspirent à jouer au hockey professionnellement tout comme les garçons, et qu'il n'existe aucune limite à leur rêve », indique Sarah Nurse, Athlète olympique canadienne et membre du conseil d'administration de la PWHPA. « Je suis fière de porter le nom de Sonnet sur mon chandail, car je partage cette vision. »

L'Équipe Sonnet participera à la Tournée Secret® Dream Gap dans le but de remporter la Coupe Secret® et des prix en argent, ce qui représente un pas dans la bonne direction pour des conditions plus égales à celles du hockey masculin.

Pour en savoir plus sur la façon dont Sonnet fait les choses différemment en améliorant l'assurance, visitez le sonnet.ca.

À propos de Sonnet Assurance

Lancée en 2016, la Compagnie d'assurance Sonnet (Sonnet) est une compagnie d'assurance sous réglementation fédérale. Notre mission est d'offrir aux Canadiens une méthode facile, transparente et personnalisée d'acheter une assurance habitation et auto en ligne afin de protéger l'endroit où les moments les plus mémorables de la vie se produisent. Passez à l'avenir de l'assurance à Sonnet.ca, et venez nous voir sur Twitter, Instagram, Facebook et LinkedIn.

À propos de l'Association des joueuses professionnelles de hockey féminin (PWHPA)

La mission de la PWHPA est de promouvoir, de faire progresser et d'appuyer une ligue professionnelle de hockey féminin sur glace en Amérique du Nord qui met en vedette le meilleur hockey féminin professionnel sur glace au monde. L'organisme vise à offrir une voix aux joueuses pour promouvoir la création d'une ligue professionnelle durable. Elle inclut les meilleures joueuses de hockey féminin au monde incluant 38 athlètes olympiques, plus de 60 membres de Hockey Canada et de USA Hockey ainsi que des championnes nationales du Canada, des États-Unis, de la Finlande et de la Russie. La PWHPA travaille à la réalisation de sa mission en coordonnant les besoins d'entraînement et les occasions de programmation lors de la saison 2020-2021 et en collaboration avec des entreprises partageant des valeurs communes afin de rendre le hockey plus inclusif pour les femmes d'aujourd'hui et des prochaines générations. Pour en savoir plus sur la PWHPA et la tournée Dream Gap, visitez le www.pwhpa.com.

