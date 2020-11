Billdr propose une plateforme intelligente pour gérer les projets de rénovation en toute tranquillité





77 % des Montréalais trouvent l'expérience des rénovations encore stressante, selon un sondage Billdr réalisé par Léger

MONTRÉAL, le 25 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Si vous ressentez une certaine appréhension à l'idée d'entreprendre des rénovations par crainte de vivre une mauvaise expérience, sachez que vous n'êtes pas les seuls. Selon un sondage Léger réalisé en octobre 2020 pour Billdr Canada inc. (Billdr), plus des trois quarts (77 %) des Montréalais affirment trouver encore stressant aujourd'hui d'entreprendre et de coordonner des travaux majeurs de rénovation. Billdr est née avec la mission de rendre les travaux de rénovation simples, transparents et efficaces afin d'apporter une paix d'esprit aux propriétaires dans la réalisation de leur projet. L'entreprise a lancé une place de marché en ligne qui accompagne les propriétaires et les entrepreneurs tout au long de leur projet.

La plateforme intelligente affecte un conseiller en rénovation dédié au projet qui guide et accompagne les propriétaires pas à pas dans leur projet de rénovation domiciliaire. « Billdr apporte une paix d'esprit aux propriétaires en offrant un service d'accompagnement sur mesure de qualité. Nous couvrons toutes les étapes des travaux de rénovation qui va de la définition détaillée du projet, l'élaboration et la revue des plans d'architecture et d'ingénierie, l'estimation détaillée des coûts, à la recherche d'entrepreneurs généraux certifiés, jusqu'au paiement sécurisé », explique Bertrand Nembot, cofondateur de Billdr.

Billdr a développé une application mobile pour entrepreneurs généraux qui regroupe des projets préqualifiés ainsi qu'une suite d'outils technologiques pour simplifier le processus de soumission. Cette approche novatrice assure le suivi des tâches, la facturation et la communication facilitant grandement la gestion administrative d'un projet et la relation avec le client. « Soixante-dix pour cent 70 % des entreprises en construction au Québec ont moins de cinq employés. Ainsi, la majorité des entrepreneurs généraux n'ont pas le luxe d'avoir une secrétaire qui s'occupe des tâches administratives. Nous voulons équiper les entrepreneurs avec la technologie afin de leur libérer du temps dans la gestion administrative du projet pour qu'ils puissent être plus efficaces sur le chantier », indique Bertrand Nembot.

L'entreprise créée et basée à Montréal a obtenu la confiance d'anges investisseurs canadiens (Endurance Capital), britanniques (Simple Capital) et américains (Aleka Capital) pour assurer le financement de son expansion, démontrant ainsi un intérêt et un potentiel international de développement dans la solution montréalaise.

La réponse à un besoin réel

La pandémie a accéléré ou déclenché le désir de plus du quart (28 %) des propriétaires montréalais de se lancer dans des rénovations. Dès le lancement de ses activités en février 2020, Billdr a été un témoin direct de cette tendance. Un nombre de projets d'une valeur cumulée de près de 10 millions $ ont d'ores et déjà été postés sur la plateforme, principalement au travers du bouche à oreille. Dans ce contexte de pandémie, plusieurs propriétaires ont du mal à dénicher des entrepreneurs de confiance. Raison de plus de se tourner vers des ressources fiables sur le marché, surtout quand on considère que seulement 48 % des propriétaires montréalais indiquent avoir effectué une quelconque forme de vérification des antécédents avant de sélectionner un entrepreneur et que seulement 28 % ont dit avoir effectué une vérification de la validité du permis de l'entrepreneur auprès de la Régie du bâtiment du Québec (RBQ).

Billdr se définit avant tout comme l'intermédiaire de confiance qui crée et facilite les relations entre propriétaires et entrepreneurs généraux. « Chez Billdr, nous travaillons exclusivement avec des entrepreneurs certifiés et assurés qui ont une vraie passion du métier ainsi que des normes de service très élevées, précise Bertrand Nembot. Et bien que la vaste majorité (85 %) des propriétaires montréalais soient satisfaits du résultat de leurs rénovations, seulement 52 % indiquent avoir eu une bonne expérience client. Nous venons donc répondre à un besoin réel pour améliorer l'expérience client. »

Chez Billdr, un expert en rénovation définit la portée des travaux, selon le langage des entrepreneurs. Ainsi, les propriétaires reçoivent des soumissions concurrentielles plus rapidement. L'expérience client est réinventée par le recours à la technologie qui rend les rénovations simples, transparentes, et efficaces.

Autres données du sondage

Parmi les sources de satisfaction à améliorer, notons que seulement 48 % des propriétaires indiquent que le budget a été respecté. De plus, à peine 51 % des répondants ont indiqué avoir eu une bonne communication avec l'entrepreneur.

Pour ce qui est des sources de stress évoquées par les propriétaires, le manque de connaissance en rénovation des Montréalais arrive en premier, loin devant leurs concitoyens des principales villes canadiennes, selon les données du sondage de Billdr réalisé par Léger:

Montréal (42 %)

Toronto (33 %)

(33 %) Calgary et Ottawa (32 % respectivement)

et (32 % respectivement) Vancouver (30 %)

La sélection d'un entrepreneur, la gestion des « extras » et la surveillance de la qualité des travaux sur le chantier figurent également au nombre des sources de stress mentionnées par environ un tiers des propriétaires montréalais. Les données sont à peu de choses près comparables à leurs compatriotes des autres principales villes canadiennes.

Contrôle des coûts

Bien que 64 % des propriétaires estiment avoir une bonne connaissance des coûts de rénovation, Billdr a constaté qu'ils les sous-estiment souvent dans un ratio pouvant aller jusqu'à deux fois leurs prévisions initiales. « Chez Billdr, avant de recevoir la soumission d'un entrepreneur, nous fournissons gratuitement aux propriétaires une estimation objective et détaillée des coûts. Ce service a largement séduit nos clients et est souvent en demande auprès des agents immobiliers », fait remarquer Bertrand Nembot.

À propos de Billdr

Billdr est une place de marché en ligne qui réinvente la manière dont les rénovations en milieu résidentiel sont planifiées et gérées. En guidant les propriétaires du début jusqu'à la fin des travaux et en bâtissant des outils technologiques simplifiant la gestion administrative du projet, Billdr aide les entrepreneurs généraux à être plus efficaces tout au long du processus de rénovation. Les propriétaires reçoivent l'aide sur mesure d'un conseiller en rénovation pour affiner la portée de leur projet, trouver des entrepreneurs généraux certifiés et gérer leurs projets de rénovation résidentielle afin d'assurer une livraison rapide et de qualité. Pour en savoir plus, visitez www.billdr.co

