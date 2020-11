D'une durée de 50 ans - Lobe et Medway signent une entente historique





QUÉBEC, le 25 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Lobe et Medway sont fiers d'annoncer la signature d'une entente historique d'une durée minimale de 50 ans ayant comme objectif de faciliter l'accès aux soins de santé auditive aux patients de partout au Québec grâce à des cliniques Lobe situées dans les complexes de santé Medway construits et à être construits selon les plus hauts standards de l'industrie.

«?Cette entente se traduit par une belle reconnaissance de la part de Medway. Elle permettra à Lobe de poursuivre sa mission, soit de favoriser l'accès aux soins de santé auditive au Québec et de changer des milliers de vies en brisant l'isolement causé par la perte auditive », souligne Martin Cousineau, président et chef de la direction du réseau des cliniques Lobe.

CROISSANCE SOUTENUE

Le gestionnaire de cliniques médicales et promoteur immobilier concentré principalement dans la région de la Capitale-Nationale et de la Chaudie?re-Appalaches, Medway, entend déployer son expertise avec la construction de deux à trois nouveaux complexes par année. En plus d'être à la fine pointe de la technologie, ces complexes santé rassemblent sous un même toit un ensemble de services multidisciplinaires qui répondent à de nombreux besoins.

«?C'est avec fierté et une grande confiance que nous joignons notre expertise à celle de Lobe avec un positionnement majeur dans ce secteur afin de permettre aux Québécois d'avoir accès à des services essentiels, et ce, peu importe, où ils sont au Québec. Medway connaît actuellement une croissance fulgurante alors que nous développons de tout nouveaux complexes santé à vocation mixte, à la fois médical et résidentiel », mentionne Yan Boudreau, président fondateur de Medway.

Medway compte actuellement 8 complexes santé en activité ou en construction, soit les Complexes santé Taniata (Lévis), Lévis-Les Rivières, Lévis-Lauzon, Lévis-Métro, Côte-de-Beaupré, Pierre-Bertrand (Québec), Donnacona et Pont-Rouge. En plus d'être présentes dans les Complexes santé Côte-de-Beaupré, Taniata (Lévis), Lévis-Lauzon et Donnacona, des cliniques Lobe en santé et communication s'installeront également dans le Complexe santé Pont-Rouge, ainsi qu'au nouveau siège social de Medway dans le secteur de Saint-Nicolas, à Lévis, en 2021.

À propos de Lobe

Lobe est un réseau constitué de près de 60 cliniques en santé auditive et communication réparties à travers le Québec. On y trouve sous un même toit tous les professionnels de la santé auditive (médecins ORL, audiologistes, audioprothésistes, éducateurs spécialisés et orthophonistes). Lobe propose une approche multidisciplinaire qui facilite l'accès de la population aux services en santé auditive et communication. Lauréat des Fidéides 2019 dans la catégorie Services et des Mercuriades 2019 dans la catégorie Entrepreneuriat, Lobe fait une réelle différence dans la communauté en brisant l'isolement causé par la perte auditive.

À propos de Medway

Medway est un gestionnaire de cliniques médicales et un promoteur immobilier spécialisé dans le domaine de la santé. Son parc immobilier en croissance se concentre dans la région de la Capitale-Nationale et est principalement composé de Complexes santé. Unique et avant-gardiste en gestion de la santé au Québec, Medway a comme valeurs la qualité et l'accessibilité des services offerts et la performance des cliniques, tant pour les médecins que pour leurs clients. Sa gestion est motivée par le respect des plus hauts standards de pratique afin de bonifier l'expérience du client tout en répondant aux exigences du système de la santé québécois. Chez Medway, le client est au coeur de ses préoccupations et ses employés et partenaires sont fiers de contribuer à l'atteinte de l'excellence.

