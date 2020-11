BMO se classe parmi les entreprises les plus durables selon l'indice de durabilité Dow Jones - Amérique du Nord





Classé parmi les dix pour cent des entreprises les plus performantes au monde en matière de durabilité

Une note parfaite permet à BMO de se hisser au premier rang dans les domaines de la gestion de la relation client, de l'inclusion financière et de la production de rapports environnementaux et sociaux

Solide performance en matière de gouvernance d'entreprise, de sécurité de l'information, de développement du capital humain et d'attraction et de rétention des talents

MONTRÉAL, le 25 nov. 2020 /CNW/ - BMO Groupe financier se classe dans le 91e centile des banques dans le monde selon les indices de durabilité Dow Jones (Dow Jones Sustainability Indices) (DJSI) - l'entreprise la mieux cotée parmi ses pairs canadiens. Les DJSI sont un ensemble de références de premier ordre pour les investisseurs qui ont reconnu que des pratiques commerciales durables sont essentielles à la création de valeur à long terme pour les actionnaires.

Les DJSI classent le rendement des entreprises en matière de développement durable selon trois dimensions : gouvernance et économie, environnement et durabilité sociale. BMO a obtenu la note la plus élevée possible dans les domaines de la gestion des relations avec la clientèle, de l'inclusion financière et de la production de rapports environnementaux et sociaux. La Banque a également été reconnue pour son solide rendement en matière de développement du capital humain, d'attraction et de rétention des talents, de sécurité de l'information et de cybersécurité, et de gouvernance d'entreprise.

« La durabilité est un pilier clé de la raison d'être de BMO qui consiste à avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, et nous sommes ravis d'être reconnus pour cette réalisation, a déclaré Simon Fish, conseiller général, BMO Groupe financier et président du Conseil de la durabilité de BMO. Suivant le récent classement de BMO par The Wall Street Journal comme l'une des sociétés les plus gérées de manière durable au monde, l'inclusion dans l'indice DJSI - Amérique du Nord est un honneur et une franche affirmation de notre engagement envers la durabilité environnementale et sociale, maintenant et à l'avenir. »

Actions de BMO Groupe financier en matière de durabilité et pour un avenir durable :

En 2019, BMO a dévoilé sa raison d'être qui consiste à avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, en annonçant des engagements à doubler ses bonnes actions pour une économie florissante, un avenir durable et une société inclusive.

Divulgation de classe mondiale sur la durabilité, y compris sur les risques et les occasions liés au climat, en accord avec le Groupe de travail sur l'information financière relative aux changements climatiques et les normes du Sustainability Accounting Standards Board (SASB).

En 2019, BMO a émis une obligation de durabilité de 500 millions de dollars américains dont le produit est destiné aux objectifs de développement durable des Nations Unies.

En octobre 2020, BMO a franchi une étape importante en faisant correspondre 100 pour cent de sa consommation d'électricité avec de l'électricité produite à partir de sources renouvelables.

En juin 2019, BMO a annoncé qu'il allait doubler la mobilisation de la Banque pour le financement durable à 400 milliards de dollars d'ici 2025, ce qui comprend la création d'un fonds d'investissement d'impact doté d'un capital d'amorçage de 250 millions de dollars pour trouver et adapter des solutions de durabilité.

En mai 2020, BMO a signé les principes opérationnels pour l'investissement d'impact, une référence en matière de gestion de fonds d'investissement d'impact, élaborés par la Société financière internationale de la Banque mondiale.

Première banque canadienne à signer les Principes d'autonomisation des femmes de l'ONU en 2019. En 2018, BMO s'est engagée à mettre 3 milliards de dollars en capital à la disposition des femmes propriétaires d'entreprise au Canada sur trois ans.

sur trois ans. En 2020, BMO a lancé BMO EMpower, notre engagement de 5 milliards de dollars sur cinq ans pour éliminer les principaux obstacles auxquels sont confrontées les entreprises, les communautés et les familles des minorités aux États-Unis.

Le leadership de BMO en matière de durabilité a été reconnu dans de nombreux classements, notamment :

Compte parmi les 15 premières sociétés du classement de The Wall Street Journal des 100 sociétés les mieux gérées de manière durable au monde, troisième société au classement pour le capital social.

des 100 sociétés les mieux gérées de manière durable au monde, troisième société au classement pour le capital social. Première banque nord-américaine au classement de 2020 des 100 sociétés les plus engagées en matière de durabilité dans le monde de Corporate Knights.

Reconnu au niveau Leadership par le CDP (auparavant appelé Carbon Disclosure Project [Projet de divulgation des émissions carbone]) pour ses actions fortes et sa transparence dans les domaines de la gouvernance du changement climatique, de la gestion des risques liés au changement climatique et de la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Indice Bloomberg d'égalité des sexes (2020) pour la cinquième année de suite.

Meilleurs employeurs pour la diversité (États- Unis) de Forbes pour 2020.

pour 2020. Liste des 50 meilleures entreprises citoyennes au Canada de 2020 de Corporate Knights.

de 2020 de Corporate Knights. Palmarès des sociétés les plus éthiques au monde en 2020 de l'EthisphereMD Institute.

Pour en savoir plus sur l'engagement de BMO en faveur d'un avenir durable, veuillez consulter le plus récent Rapport de durabilité de la Banque.

Pour plus de renseignements sur la raison d'être de BMO, veuillez consulter la page Notre raison d'être.

Pour obtenir des renseignements supplémentaires sur les indices de durabilité Dow Jones, rendez-vous sur https://www.spglobal.com/esg/csa/indices/djsi-index-family (en anglais).

