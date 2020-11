Prix Reconnaissance jeunesse du Québec - Le premier ministre François Legault souligne la remise des prix Reconnaissance jeunesse 2020





QUÉBEC, le 25 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Le premier ministre, M. François Legault, a souligné, aujourd'hui, la remise des prix Reconnaissance jeunesse. Cette année, les prix Reconnaissance jeunesse du Québec avaient pour président d'honneur l'athlète olympique Alex Harvey. Une série d'entrevues a été réalisée pour faire connaître les lauréates et lauréats de cette année et leur rendre un hommage bien mérité. Elles seront diffusées sur les médias sociaux et sur le site Web du Secrétariat à la jeunesse à compter d'aujourd'hui.

Les cinq catégories des prix correspondent aux axes de la Politique québécoise de la jeunesse 2030, soit la santé, l'éducation, la citoyenneté, l'emploi et l'entrepreneuriat. Pour chacune de ces catégories, un prix a été remis à une personnalité jeunesse ainsi qu'à une intervenante ou un intervenant qui agit auprès des jeunes. Les dix lauréates et lauréats ont reçu un trophée, un certificat et une bourse de 1 500 $. Voici le nom des personnes récompensées cette année :

Simon Courtemanche , Santé - jeunesse

, Santé - jeunesse Julien Roswell Johnson , Santé - intervenant

, Santé - intervenant Charles-Antoine Hallé , Éducation - jeunesse

, Éducation - jeunesse George Kalimeris , Éducation - intervenant

, Éducation - intervenant Iman Youbi , Citoyenneté - jeunesse

, Citoyenneté - jeunesse Josiane Cossette , Citoyenneté - intervenante

, Citoyenneté - intervenante Jennifer Proulx , Emploi - jeunesse

, Emploi - jeunesse Katie Lowry , Emploi - intervenante

, Emploi - intervenante Anne-Sophie Paquet , Entrepreneuriat - jeunesse

, Entrepreneuriat - jeunesse Yves Moreau , Entrepreneuriat - intervenant

Créé en l'honneur de celui qu'on appelait le père Pops, reconnu pour son aide apportée aux jeunes les plus démunis de la société, le prix Emmett-Johns, qui souligne l'engagement et les réalisations exceptionnelles d'une personne au service des jeunes, a été remis à Mathieu Fortier, fondateur de l'organisme Jeunes musiciens du monde. Enfin, le dernier prix de la cérémonie, le Coup de coeur, a été remis à Béatrice Turcotte Ouellet, fondatrice et maintenant directrice générale de l'organisme Le Diplôme avant la Médaille. Ce prix souligne l'apport remarquable d'une ou d'un jeune dans la société. M. Fortier et Mme Turcotte Ouellet ont reçu un trophée, un certificat ainsi qu'une bourse de 2 000 $ chacun.

Rappelons que la remise des prix Reconnaissance jeunesse constitue l'un des moyens privilégiés par le gouvernement du Québec pour concrétiser la Stratégie d'action jeunesse 2016-2021, qui découle de la Politique québécoise de la jeunesse 2030.

Citations :

« Année après année, nos jeunes continuent à nous impressionner par leur audace, la diversité de leurs talents et leur esprit d'innovation. La cuvée 2020 des prix Reconnaissance jeunesse ne fait pas exception. Les jeunes nous forcent à regarder vers l'avant. Ça fait du bien, en ces temps difficiles, de pouvoir célébrer leur goût d'entreprendre pour bâtir le Québec de demain. Je félicite tous les lauréats et lauréates de cette année et les remercie de leur contribution inestimable à notre fierté d'être Québécois. Bravo à toutes et à tous! »

François Legault, premier ministre du Québec

« J'adresse mes plus chaleureuses félicitations aux lauréats et lauréates de cette année. Je suis toujours aussi impressionné par le talent et l'engagement qu'ils déploient pour se démarquer et faire avancer le Québec, chacun et chacune à sa façon. Je leur dis bravo et j'invite la population à faire leur connaissance par l'entremise des entrevues diffusées sur le site Web et les médias sociaux du Secrétariat à la jeunesse. »

Samuel Poulin, adjoint parlementaire du premier ministre pour le volet jeunesse

Lien connexe :

https://www.jeunes.gouv.qc.ca/

