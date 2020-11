Prix Reconnaissance jeunesse du Québec - Josiane Cossette : au coeur de l'action citoyenne des jeunes à Gatineau





QUÉBEC, le 25 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Depuis 15 ans, Josiane Cossette est l'âme dirigeante de la Commission jeunesse de Gatineau. Au fil du temps, l'organisation gatinoise est devenue un véritable modèle participatif d'éducation à la citoyenneté au Québec, et bientôt hors frontière. L'engagement de Mme Cossette à l'égard des jeunes et sa générosité l'ont distinguée dans la catégorie Citoyenneté - intervenante des prix Reconnaissance jeunesse du Québec.

Le contexte particulier lié à la pandémie de la COVID-19 a forcé le comité organisateur à rivaliser d'audace et d'originalité et à mettre au point une formule renouvelée qui mise sur les médias sociaux pour rendre hommage aux lauréates et lauréats des douze prix Reconnaissance jeunesse. C'est ainsi que de courtes entrevues qui présentent chacune de ces personnes d'exception seront diffusées sur les médias sociaux et sur le site web du Secrétariat à la jeunesse à compter d'aujourd'hui.

Josiane Cossette : donner aux jeunes le pouvoir d'agir

Josiane Cossette possède le don unique de percevoir le potentiel de tous les jeunes qui croisent sa route. Elle croit à la capacité des jeunes de se déterminer, d'acquérir le pouvoir d'agir et de modeler le monde selon leurs aspirations, dans le respect de leurs limites et de leurs forces. Cette femme exceptionnelle jouit de l'affection et de l'estime de toute une jeunesse qu'elle anime et qu'elle conduit sur la voie de l'affirmation de soi.

Les prix Reconnaissance jeunesse du Québec comportent sept catégories. Les cinq premières correspondent aux axes de la Stratégie d'action jeunesse que sont la santé, l'éducation, la citoyenneté, l'emploi et l'entrepreneuriat. Deux prix sont remis dans chacune de ces catégories, soit à une personnalité jeunesse et à une intervenante ou un intervenant qui agit auprès des jeunes. Les dix lauréates et lauréats reçoivent un trophée, un certificat et une bourse de 1 500 $. Les deux autres catégories sont le prix Emmett-Johns, qui souligne l'engagement d'une personne ayant consacré sa carrière au mieux-être des jeunes, et le prix Coup de coeur, qui récompense l'apport remarquable d'une ou d'un jeune dans la société. Ces deux derniers prix s'accompagnent d'une bourse de 2 000 $ chacun.

Rappelons que la remise des prix Reconnaissance jeunesse constitue l'un des moyens privilégiés par le gouvernement du Québec pour concrétiser la Stratégie d'action jeunesse 2016-2021, qui découle de la Politique québécoise de la jeunesse 2030.

Citations :

« Année après année, nos jeunes continuent à nous impressionner par leur audace, la diversité de leurs talents et leur esprit d'innovation. La cuvée 2020 des prix Reconnaissance jeunesse ne fait pas exception. Les jeunes nous forcent à regarder vers l'avant. Ça fait du bien, en ces temps difficiles, de pouvoir célébrer leur goût d'entreprendre pour bâtir le Québec de demain. Je félicite tous les lauréats et lauréates de cette année et les remercie de leur contribution inestimable à notre fierté d'être Québécois. Bravo à toutes et à tous! »

François Legault, premier ministre du Québec

« J'adresse mes plus chaleureuses félicitations aux lauréats et lauréates de cette année. Je suis toujours aussi impressionné par le talent et l'engagement qu'ils déploient pour se démarquer et faire avancer le Québec, chacun et chacune à sa façon. Je leur dis bravo et j'invite la population à faire leur connaissance par l'entremise des entrevues diffusées sur le site Web et les médias sociaux du Secrétariat à la jeunesse. »

Samuel Poulin, adjoint parlementaire du premier ministre pour le volet jeunesse

