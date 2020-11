SNC-Lavalin a obtenu un contrat de 38 millions de dollars américains pour des services de gestion de la circulation par le North Carolina Department of Transportation





MONTRÉAL, le 25 nov. 2020 /CNW Telbec/ - SNC-Lavalin (TSX: SNC) a été choisie à titre de consultant principal pour un contrat de services limités de trois ans d'une valeur maximale de 38 millions de dollars américains, assorti de deux prolongations facultatives d'un an, pour fournir du soutien en gestion de la circulation à l'unité d'exploitation et de gestion des systèmes de transport du North Carolina Department of Transportation (NCDOT). Le contrat sera réalisé par le secteur Ingénierie, conception et gestion de projet (ICGP) de SNC-Lavalin.

« Nos activités nord-américaines ont obtenu un certain nombre de contrats importants cette année, ce qui consolide notre position en tant que joueur établi dans une région riche en possibilités de croissance, a déclaré Philip Hoare, président d'Atkins, ICGP, SNC-Lavalin. Nous avons maintenant hâte de soutenir le NCDOT alors qu'il continue de réaliser des infrastructures essentielles à l'État de la Caroline du Nord. »

En vertu du contrat, la Société s'occupera de la dotation en personnel, de l'exploitation et de la gestion des centres d'opérations de circulation et de péage à l'échelle régionale et étatique. De plus, l'équipe fournira du personnel de soutien technique afin d'habiliter diverses fonctions de gestion, d'administration et d'ingénierie de la circulation à l'appui des opérations.

Depuis près de trois décennies, la Société collabore avec le NCDOT dans de nombreux domaines, notamment l'exploitation de centres de gestion des transports, les lignes d'information 511 sur la circulation, les services-conseils en systèmes de transport intelligents et en ingénierie de la circulation, ainsi que la conception et l'exploitation de systèmes de péage.

« Nous maintenons notre engagement à l'égard de ce partenariat de collaboration dédié aux opérations de centres de gestion des transports pour le NCDOT et à la fourniture d'un soutien direct qui s'étend sur des cycles de croissance rapide, de contraction imprévue et d'impacts extrêmes de catastrophes naturelles, a déclaré George Nash, chef de la direction, Atkins, Amérique du Nord. En nous alignant sur les objectifs opérationnels du NCDOT en périodes de changement, nous avons accordé la priorité aux besoins opérationnels et nous continuerons de le faire. »

Aux États-Unis, le secteur ICGP de SNC-Lavalin compte plus de 30 ans d'expérience dans l'exploitation de centres de gestion des transports, la gestion et la dotation en personnel des opérations pour les Department of Transport de la Caroline du Nord, de la Géorgie, du Michigan, de la Floride et du Wisconsin.

