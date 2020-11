Suqia UAE ouvre les inscriptions pour la 3ème édition du Prix mondial de l'eau Mohammed bin Rashid Al Maktoum et ajoute une nouvelle catégorie





Dans le cadre des Initiatives Mondiales de Mohammed bin Rashid Al Maktoum, la fondation UAE Water Aid (Suqia) a ouvert les inscriptions pour la troisième édition du Prix mondial de l'eau de Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Ce prix, dont la valeur totale s'élevé à un million de dollar, vise à trouver des solutions durables et innovantes pour lutter contre la pénurie d'eau. Suqia a élargi le prix pour inclure les nouvelles technologies de production, de distribution, stockage, de contrôle, de dessalement et de purification de l'eau en utilisant des énergies renouvelables.

Suqia a ajouté le Prix des solutions innovantes en cas de crise aux trois catégories existantes : le Prix des projets novateurs, le Prix de l'innovation individuelle et le Prix de la recherche et du développement novateurs. Cela encourage en effet un plus grand nombre d'institutions de recherche et d'individus à participer au Prix.

Le Prix des solutions innovantes aux crises, d'une valeur de 20 000 de dollars, est attribué aux petites entreprises, aux institutions de recherche et aux ONG pour leur permettre d'innover dans des projets pouvant être déployés en situation d'urgence. Le projet doit prouver qu'il peut aider au moins 1 000 personnes ayant besoin d'eau douce pendant les phases initiales et critiques de l'aide humanitaire. Dans cette catégorie, bien qu'il soit préférable, le candidat n'est pas tenu de démontrer son utilisation d'énergie renouvelable.

SE Saeed Mohammed Al Tayer, président du conseil d'administration de Suqia UAE, a déclaré que le développement du prix et l'ajout d'une nouvelle catégorie soutiennent l'engagement de Suqia à la vision de S.E. Cheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice-président et Premier ministre des Émirats arabes unis et souverain de Dubaï. Il s'agit de garantir de l'eau potable aux personnes dans besoin, notamment aux personnes diminués et défavorisées dans le monde entier ; sans distinction de religion, d'ethnie, de culture ou nationalité. Les premier et deuxième édition du prix ont été marqués par une forte participation des centres de recherche internationaux, des particuliers et des innovateurs.

Le prix soutient les efforts déployés par Suqia UAE, qui, au cours des cinq dernières années, a aidé plus de 13 millions de personnes dans 36 pays à travers 1 000 projets durables dans le domaine de l'eau.

L'inscription au Prix est ouverte jusqu'en avril 2021 et accessible sur le lien suivant : https://www.suqia.ae/en/awards

