Abolition des services d'incendie à la MRC de la Mitis : « une décision précipitée et imprudente », soutient le syndicat





MONT-JOLI, QC, le 25 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Le conseil des maires de la municipalité régionale de comté (MRC) de la Mitis a adopté hier soir son budget pour l'année 2021. Celui-ci mettra fin aux activités des services d'incendie que la MRC offrait à ses municipalités.

On parle ici d'activités de prévention, d'inspection et certification des équipements et de formation. Une nouvelle orientation du conseil des maires veut que les services d'incendie tombent sous la responsabilité d'une régie intermunicipale plutôt que de la MRC. Le problème est que cette régie, si elle voit le jour, ne sera pas fonctionnelle avant plusieurs mois, voire plus d'un an, alors que le service qu'offre la MRC sera démantelé dès le prochain budget, soit le 1er janvier 2021.

« En plus, ces services font partie des obligations légales prévues au schéma de couverture de risque. On joue avec des questions de sécurité. C'est irresponsable! Seules les villes de Mont-Joli et Sainte-Luce disposent de services d'incendie organisés qui seront en mesure de se prendre en main », affirme le conseiller syndical du SCFP-FTQ Yanick Proulx.

Ce dernier représente les employés de la MRC de la Mitis, dont les trois salariés du service d'incendie qui se retrouveront sans emploi à la fin de l'année. Le conseiller syndical craint également que cette diminution dans la qualité des services puisse influencer les primes d'assurances habitation des citoyennes et citoyens de la MRC.

« Mont-Joli s'était déjà retirée de l'entente incendie et avait formé un regroupement avec quelques autres municipalités limitrophes. Après des mois de discussions, la Ville affirme être finalement prête à une régionalisation des services d'incendie, mais, au même moment, sollicite une par une les municipalités en leur proposant ses services « clés en main ». Ils vont finir par prendre le marché et l'idée de régie deviendra inutile. Au bout du compte, toutes les municipalités de la Mitis financeront le service d'incendie de Mont-Joli », précise M. Proulx, pour qui les grands perdants sont les petites municipalités qui devront rapidement trouver, dès janvier, des fournisseurs en prévention, en services techniques et en formation.

Le syndicat ne s'oppose pas à la création d'une éventuelle régie afin de régionaliser les services, mais estime que les intérêts de la population seraient mieux desservis si la MRC assurait une continuité, le temps que le projet se concrétise. Il en appelle aux sens des responsabilités du conseil des maires, pour que celui-ci révise sa position et garantisse une période de transition en maintenant les services aux municipalités, au moins pour la durée de l'année 2021.

