Le Partenariat s'engage à investir 24,5 millions de dollars pour appuyer l'innovation dans les services canadiens liés au cancer





Le Partenariat canadien contre le cancer travaille avec des partenaires de tout le Canada en vue d'innover dans les soins contre le cancer, en se concentrant sur l'amélioration de l'accès à des services de dépistage du cancer de calibre mondial pour les populations mal desservies, à la suite d'une pandémie qui a changé le visage des soins de santé.

TORONTO, le 25 nov. 2020 /CNW/ - Le Partenariat canadien contre le cancer (le Partenariat) compte investir 24,5 millions de dollars et appuyer 20 partenaires afin d'apporter des innovations aux services liés au cancer partout au Canada, avec notamment des mesures qui permettront de répondre aux besoins urgents des personnes touchées par le cancer pendant cette pandémie. Ces travaux reflètent l'accent mis par le Partenariat sur la nécessité d'Innover contre le cancer et s'appuient sur un financement fédéral de plus de 300 millions de dollars déjà investis auprès de nos partenaires depuis la création du Partenariat en 2007 pour appuyer des améliorations de la qualité, des initiatives de changement et des innovations dans tous les aspects des soins contre le cancer, au profit de l'ensemble de la population du Canada. Pendant la pandémie, les initiatives financées répondent au besoin de réduire l'exposition de la population au système de santé, de permettre aux patients de recevoir des services par voie virtuelle et plus près de leur domicile, et d'améliorer, de manière accélérée, la qualité des services liés au cancer.

« Récemment, le Partenariat a travaillé avec 7 500 citoyens et organisations partenaires de l'ensemble du pays afin de mettre au point une nouvelle vision relative aux soins contre le cancer, la Stratégie canadienne de lutte contre le cancer 2019-2029 (la Stratégie). En vue de réaliser cette vision commune, des innovations majeures sont énoncées dans les huit priorités de la Stratégie, a déclaré Cynthia Morton, PDG du Partenariat. La pandémie a mis en lumière la nécessité que les systèmes de lutte contre le cancer adoptent, de toute urgence, de façon accélérée et avec tous leurs partenaires, existants et nouveaux, les innovations mentionnées dans la Stratégie; et les systèmes de lutte contre le cancer ont manifesté un désir d'agir en ce sens. Alors que nos systèmes de lutte contre le cancer et de soins de santé recherchent de nouveaux moyens de maintenir un accès à des soins de qualité, il nous incombe d'adopter de réelles innovations et améliorations quant à la façon dont les services liés au cancer sont offerts à tous les résidents du Canada, quel que soit l'endroit où ils vivent. »

Le rapport intitulé Cancer du poumon et équité, qui vient d'être publié, souligne les différences en matière d'accès aux soins et de résultats de santé qui affectent les personnes à faible revenu et celles vivant dans des collectivités rurales et éloignées. Par exemple, les données montrent qu'il existe des disparités très nettes entre les Canadiens à faible revenu et à revenu élevé sur le plan de la survie au cancer du poumon, du diagnostic précoce de la maladie et de l'accès au traitement. Le Partenariat appuie les provinces et les territoires dans le cadre de leurs efforts visant à mettre en oeuvre le dépistage du cancer du poumon chez les personnes présentant un risque élevé. En conséquence, le Canada sera un leader mondial sur le plan de l'introduction du dépistage du cancer du poumon et de la réduction du nombre de décès causés par cette maladie au pays.

« Le leadership et le soutien du Partenariat donnent aux programmes provinciaux de lutte contre le cancer la capacité de travailler ensemble en vue d'améliorer le système de soins contre le cancer pour l'ensemble de la population canadienne, a déclaré le Dr Kim Nguyen Chi, médecin-chef à BC Cancer. Nous sommes reconnaissants du soutien financier que nous avons reçu récemment de la part du Partenariat, et qui a permis à la Colombie-Britannique d'être la première au Canada à annoncer un programme provincial de dépistage du cancer du poumon au sein de la population. Nous sommes plus forts lorsque nous travaillons ensemble, et ensemble, nous changeons les résultats et la vie de tous les Canadiens qui sont touchés par le cancer. »

Faits saillants

Innover contre le cancer est une série d'initiatives, menées avec nos partenaires, qui aideront à restaurer et à maintenir le dépistage du cancer et les soins cliniques, à réduire les taux de décès par cancer au Canada , à favoriser une innovation plus rapide quant à la manière dont les services liés au cancer sont offerts, et à mettre en oeuvre des changements à l'échelle du système pour remédier aux inégalités dans les soins contre le cancer auxquelles sont confrontées les communautés des Premières Nations, des Inuits et des Métis, ainsi que les populations mal desservies.

, par le biais desquelles nous apporterons aux services liés au cancer des changements qui s'aligneront sur les priorités de la Stratégie canadienne de lutte contre le cancer, et qui continueront de les faire avancer. Au début de la pandémie, le Partenariat a reconnu que ses partenaires au sein des programmes provinciaux et territoriaux de lutte contre le cancer et des ministères de la Santé étaient confrontés à de nouveaux défis, et que les patients atteints de cancer devaient faire face à de nombreuses incertitudes quant à la disponibilité de leurs soins. Pour s'assurer que les patients restent connectés à leur équipe de soins, le Partenariat a fourni un financement immédiat de 1,3 million de dollars ainsi qu'un soutien technologique pour aider ses partenaires à faire en sorte que les personnes touchées par le cancer demeurent en sécurité et informées.

Le Partenariat s'est engagé à investir 24,5 millions de dollars et à offrir du soutien pour fournir une aide à chaque territoire de compétence afin de maintenir les soins contre le cancer pendant la pandémie et au-delà. Cela permettra d'accélérer l'adoption des solutions novatrices en matière de soins énoncées dans la Stratégie, notamment la prestation virtuelle de plus de services liés au cancer, le dépistage du cancer à domicile et l'offre d'autres services à domicile aux patients atteints de cancer, pour répondre à leurs besoins en santé mentale, en soins palliatifs ou dans d'autres domaines.

Pallier les lacunes dans les soins contre le cancer pour les communautés mal desservies

Toutes les initiatives visant à Innover contre le cancer seront centrées sur les populations mal desservies, et travailleront en priorité avec les Premières Nations, les Inuits et les Métis. Le Partenariat travaillera avec des dirigeants communautaires pour trouver conjointement des solutions qui permettront d'offrir des services novateurs liés au cancer d'une façon qui soit adaptée à la culture. Une étape importante a déjà été atteinte, alors que le Partenariat appuie l'élaboration et la mise en oeuvre de stratégies de lutte contre le cancer chez les Autochtones dans chaque province et territoire, par le biais d'un financement de 24 millions de dollars annoncé précédemment.

« Nous reconnaissons que votre race, votre appartenance à un groupe autochtone, votre statut d'immigrant, votre statut économique, votre lieu de résidence et/ou votre orientation sexuelle peuvent affecter votre capacité à interagir avec le système de soins contre le cancer et de soins de santé et, à terme, avoir des répercussions sur les résultats liés à votre diagnostic de cancer, a déclaré le Dr Craig Earle, vice-président de la lutte contre le cancer au Partenariat. Les efforts que nous réalisons avec nos partenaires afin de restaurer les services liés au cancer et d'innover dans ce domaine nécessitent que tous les systèmes mettent la priorité sur la résolution de ces inégalités. La nouvelle Stratégie canadienne de lutte contre le cancer 2019-2029 établit les priorités et les mesures que nous devons tous entreprendre afin de garantir des soins contre le cancer accessibles et de qualité élevée pour toutes les personnes du Canada. »

Innover contre le cancer - Les initiatives

Éliminer le cancer du col de l'utérus par le biais de pratiques novatrices

L'Organisation mondiale de la Santé a fixé l'objectif d'éliminer le cancer du col de l'utérus dans le monde entier au cours de ce siècle, et la ministre de la Santé du Canada a engagé le pays à réaliser cet objectif. Une étape clé dans l'atteinte de cet objectif est le Plan d'action pour l'élimination du cancer du col de l'utérus au Canada, 2020-2030, maintenant disponible. Le Partenariat et ses partenaires de l'ensemble du Canada utilisent ce plan afin d'orienter les mesures relatives aux priorités visant à éliminer le cancer du col de l'utérus au Canada d'ici 2040. Ces priorités comprennent la vaccination contre le VPH pour les garçons et les filles; le passage au test de détection du VPH comme méthode de dépistage primaire dans le cadre des programmes de dépistage du cancer du col de l'utérus; et l'assurance que tous les patients font l'objet d'un suivi approprié lors de la détection d'anomalies. Des priorités et des mesures propres aux Premières Nations, aux Inuits et aux Métis sont également présentées dans le Plan d'action. Le Partenariat a accordé un financement de 1,6 million de dollars à des partenaires du domaine de la vaccination, soit le Réseau pour la santé publique urbain, le Rural Remote and Northern Public Health Network et les Médecins de santé publique du Canada, et travaille avec la Société de gynéco-oncologie du Canada à l'élaboration de lignes directrices cliniques en matière de suivi et de prise en charge des patients après l'obtention d'un résultat anormal au test de détection du VPH.

Établir des programmes de dépistage du cancer du poumon dans tout le Canada

Le Partenariat travaille avec l'ensemble des provinces afin de mettre en oeuvre un dépistage organisé du cancer du poumon chez les personnes présentant un risque élevé. La Colombie-Britannique a ouvert la voie en annonçant ses plans relatifs à un programme de dépistage qui devrait être opérationnel d'ici le printemps 2022. Le Partenariat s'est engagé à investir 5,0 millions de dollars dans ces travaux au cours des 18 prochains mois afin d'en accélérer la planification et la mise en oeuvre au Canada. Les données probantes indiquent clairement que le dépistage en fonction du risque de cancer du poumon peut sauver des vies, car ce type de cancer, lorsqu'il est détecté à un stade précoce, est associé à de meilleurs résultats de traitement. Cette initiative accordera une importance particulière à une collaboration avec les Premières Nations, les Inuits et les Métis, en vue d'élaborer des approches propres à ces peuples afin d'accroître l'accessibilité des programmes de dépistage du cancer du poumon pour les communautés autochtones. Le Partenariat a publié un rapport intitulé Cancer du poumon et équité qui est axé sur le revenu et la géographie, ainsi que sur leur incidence sur le diagnostic du cancer du poumon et les résultats liés à la maladie.

Mettre au point des systèmes de dépistage du cancer de calibre mondial, d'un océan à l'autre

Lors de la première vague de la pandémie, les programmes de dépistage du cancer ont cessé leurs activités ou modifié considérablement leur approche de la détection précoce du cancer, en raison de leur crainte d'une exposition des patients à la COVID-19 ainsi que d'un manque d'accès à des services de diagnostic et de laboratoire débordés. La Stratégie décrit de nouvelles approches du dépistage qui nécessitent moins d'interactions avec le système de soins de santé, et qui incluent des options plus accessibles et très fiables de dépistage à domicile. Le Partenariat s'est engagé à accorder un financement de 3,4 millions de dollars pour appuyer l'adoption précoce de ces approches novatrices concernant les programmes de dépistage. En outre, le Partenariat a réuni des experts de tout le pays pour repenser l'approche selon laquelle les services de dépistage du cancer pourront reprendre leurs activités de façon optimale, d'une manière qui soit opportune et qui garantisse leur accessibilité au cours des vagues successives de COVID-19. Le document d'orientation intitulé Gestion des services de dépistage du cancer pendant la pandémie de COVID-19 et mise en place de services de dépistage résilients, plus sûrs et équitables formule des recommandations fondées sur des données probantes pour garantir que les provinces et les territoires pourront accroître la résilience des services de dépistage lors de futures perturbations ou épidémies.

Améliorer la chirurgie du cancer

La Stratégie a établi la nécessité d'offrir des cheminements plus rapides, plus clairs et plus efficaces depuis le diagnostic jusqu'au traitement, avec notamment un accès à des services chirurgicaux de qualité élevée pour les patients atteints de cancer. En septembre 2020, au nom de 11 associations chirurgicales canadiennes, le Partenariat a publié le Plan d'action pancanadien pour la chirurgie du cancer. Le Plan d'action présente une approche unifiée qui recense les principaux partenaires et offre des orientations relatives aux efforts coordonnés requis pour la prestation de soins chirurgicaux contre le cancer de grande qualité, efficaces et intégrés. La pandémie a fait émerger de nouveaux défis pour ce qui est de la prestation des soins chirurgicaux. Le Plan d'action arrive à un moment important et cherchera à favoriser l'innovation ainsi qu'une transition vers de nouveaux modèles de soins afin de préserver l'offre de soins chirurgicaux contre le cancer au Canada, à une période où les ressources de santé sont mises à rude épreuve.

Réduire le nombre de faux positifs dans le cadre du dépistage du cancer du sein et les interventions de suivi inutiles

Les taux de rappel pour anomalie (TRA) dans le dépistage du cancer du sein augmentent au Canada depuis 2014, sans variation des taux de détection du cancer. Cela signifie que davantage de femmes reçoivent des résultats de dépistage faux positifs et subissent les dommages psychosociaux qui y sont liés, en plus d'examens de suivi inutiles. Grâce à un financement du Partenariat et au soutien de notre réseau d'experts, la communauté canadienne du dépistage du cancer du sein a publié récemment un Cadre présentant six approches fondées sur des données probantes afin d'orienter les efforts pancanadiens et provinciaux ou territoriaux visant à réduire les TRA. Si elles sont mises en oeuvre, ces approches permettront d'observer une diminution des TRA au cours des années à venir, ce qui se traduira ensuite par une réduction du nombre de faux positifs, de rendez-vous de suivi et d'interactions avec le système de soins de santé, pendant la pandémie et au-delà.

Dépister le cancer colorectal au sein des communautés mal desservies

L'appel de la Stratégie à améliorer la portée du dépistage organisé du cancer colorectal - et à réduire les taux de cette maladie - fait maintenant l'objet d'une réponse accélérée grâce au passage aux tests de dépistage à domicile envoyés directement par courrier, qui permettront de réduire la nécessité d'avoir des interactions avec le système de soins de santé. Le Partenariat va également investir 1,5 million de dollars dans une initiative pluriannuelle visant à aider les provinces et les territoires à mieux cerner les populations faisant l'objet d'un dépistage insuffisant du cancer colorectal, et à collaborer avec les communautés locales afin d'éliminer les obstacles qui les empêchent d'accéder à ces programmes de dépistage. À titre de première étape, le Partenariat a offert aux territoires de compétence une formation sur l'utilisation de la géocartographie pour recenser les communautés où les taux de dépistage du cancer colorectal sont particulièrement faibles, et il va publier une trousse d'outils proposant des approches fondées sur des données probantes pour améliorer la participation au dépistage, lesquelles pourront être adaptées pour convenir à des populations particulières et à des contextes locaux.

Autres financements et soutiens pour les initiatives innovantes

En plus de ces importants domaines d'innovation dans les soins contre le cancer au sein desquels des initiatives sont déjà financées et en cours, le Partenariat accordera un financement de 4,0 millions de dollars en vue d'élargir les services fournis par les ambulanciers paramédicaux à domicile pour inclure les soins palliatifs, ce qui entraînera une réduction du nombre de visites de patients à l'hôpital. En outre, plusieurs soutiens traditionnels offerts aux patients atteints de cancer seront désormais remplacés par des modèles de soins virtuels ou d'autres modèles, par l'entremise d'un financement de 6,3 millions de dollars du Partenariat. Des fonds accordés au Réseau canadien d'essais cliniques sur le cancer appuieront l'accès à distance aux essais cliniques. Le Partenariat appuie la collecte et l'utilisation par les cliniciens des résultats signalés par les patients par voie virtuelle lorsque les visites en personne ne sont pas possibles. Cela permettra de s'assurer que l'équipe de soins restera informée et connectée aux patients et à leurs besoins tout au long de leur expérience du cancer. Les programmes visant à aider les gens à cesser de fumer, notamment les patients atteints de cancer, ont maintenant recours à des services virtuels ou à domicile de counseling pour l'abandon du tabagisme, ainsi qu'à des d'autres méthodes rentables et commodes de délivrance de thérapies de remplacement de la nicotine, lesquels sont financés grâce à un investissement de 1,3 million de dollars du Partenariat.

