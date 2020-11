Guy Belleau nommé chef de l'exploitation de ArcelorMittal Exploitation minière Canada





LONGUEUIL, QC, le 25 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Monsieur Mapi Mobwano, président et chef de la direction d'ArcelorMittal Exploitation minière Canada s.e.n.c. (« ArcelorMittal »), a le plaisir d'annoncer la nomination de Monsieur Guy Belleau au poste de chef de l'exploitation de l'entreprise.

« Je suis heureux d'accueillir Guy au sein de notre équipe de direction renouvelée. Notre ambition est de devenir une référence mondiale en production sécuritaire et efficace de minerai de fer d'ici 2024 et l'arrivée de Guy parmi nous est un atout majeur pour nous permettre d'atteindre cet objectif. Nous sommes fiers de pouvoir compter sur sa vaste expérience du domaine minier pour réaliser ensemble notre grand projet de transformation », a déclaré Mapi Mobwano.

« C'est un grand privilège de relever le défi de la transformation avec une équipe aussi inspirante et des employés aussi compétents et engagés. Je suis déterminé à favoriser les échanges à tous les niveaux pour continuer d'améliorer nos façons de faire et véritablement devenir les meilleurs au monde », a pour sa part souligné Guy Belleau.

Monsieur Belleau compte plus de 30 ans d'expérience dans l'industrie minière. Avant de se joindre à l'équipe d'ArcelorMittal, il a été directeur général de la mine Horne 5 pour Falco Resources. Auparavant, il a travaillé pour des sociétés telles que Goldcorp et XStrata où il a oeuvré en gestion des opérations minières, en ingénierie, ainsi qu'en gestion de projets de construction de sites miniers. Guy Belleau est diplômé de l'Université Laval en génie minier. Il est actuellement président du conseil d'administration de l'Institut national des mines.

À propos de ArcelorMittal Infrastructure Canada s.e.n.c. et de ArcelorMittal Exploitation minière Canada s.e.n.c

Filiales de ArcelorMittal, le numéro un de l'acier dans le monde et parmi les cinq plus grands producteurs de produits de minerai de fer à l'échelle internationale, ArcelorMittal Infrastructure Canada s.e.n.c. (« AMIC ») et ArcelorMittal Exploitation minière Canada s.e.n.c. (« AMEM ») sont deux entités complémentaires oeuvrant sur la Côte-Nord du Québec. AMIC assure le transport de concentré entre Mont-Wright et Port-Cartier et exploite un port de mer à Port-Cartier permettant de transporter et d'expédier les produits d'AMEM sur quatre continents. AMEM produit du concentré et des boulettes d'oxyde de fer destinés au marché de l'acier. Les deux entreprises emploient plus de 2 500 personnes, faisant de ArcelorMittal le plus grand employeur de la Côte-Nord.

