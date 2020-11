/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Présentation du tome de novembre 2020 du commissaire au développement durable à l'Assemblée nationale/





QUÉBEC, le 19 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Le commissaire au développement durable, M. Paul Lanoie, rendra son rapport public le 25 novembre 2020, lequel fait partie du Rapport du Vérificateur général du Québec à l'Assemblée nationale pour l'année 2020-2021.

Le rapport aborde plusieurs sujets d'intérêt pour les parlementaires et la population :

Vigie sur la révision de la stratégie gouvernementale de développement durable;

Fonds vert : qualité de l'information et contrôles pour une saine gestion;

Intégration et maintien en emploi des jeunes personnes handicapées.

Les représentants des médias qui désirent obtenir sous embargo une copie du rapport pourront le faire à compter de 8 h à la salle 1.30 de l'édifice Pamphile-Le May. Mme Caroline Rivard, directrice principale d'audit, et Mme Josée Bellemare, directrice d'audit, seront présentes pour répondre aux questions des journalistes à compter de 9 h. La conférence de presse aura lieu à 11 h à la salle 1.30 de l'édifice Pamphile-Le May. Elle pourra être visionnée en direct sur le site Web de l'Assemblée nationale (assnat.qc.ca).

Pour les journalistes ne pouvant être sur place

Le rapport pourra être transmis sous embargo le 25 novembre à 8 h aux journalistes qui ne pourront être sur place s'ils sont inscrits. Ces derniers doivent s'engager à garder le contenu du rapport confidentiel jusqu'à son dépôt à l'Assemblée nationale.

IMPORTANT :

Les journalistes intéressés sont tenus de s'inscrire avant le mardi 24 novembre à 15 h en communiquant avec Mme Andréane Lespérance à l'adresse suivante : andreane.lesperance@vgq.qc.ca

AIDE-MÉMOIRE

Obtention du rapport sous embargo Date : Le 25 novembre 2020 Heure : 8 h Lieu : Édifice Pamphile-Le May

Salle 1.30

1035, rue des Parlementaires

Québec (Québec) G1A 1A3



Présentation du commissaire au développement durable Date : Le 25 novembre 2020 Heure : 11 h Lieu : Édifice Pamphile-Le May

Salle 1.30

1035, rue des Parlementaires

Québec (Québec) G1A 1A3

