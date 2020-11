/R E P R I S E -- Des conseils juridiques gratuits juste avant le temps des fêtes! Le JBM renouvelle sa Clinique juridique téléphonique à travers le Québec/





MONTRÉAL, le 16 nov. 2020 /CNW Telbec/ - La 35e édition de la Clinique juridique téléphonique du Jeune Barreau de Montréal (JBM) se tiendra les 28 et 29 novembre prochains! Lors de cette fin de semaine, entre 9 h et 16 h, des avocat.e.s bénévoles seront au bout de la ligne pour dispenser des conseils juridiques gratuits par téléphone ainsi que de l'information sur les divers modes de prévention et de règlement des différends. Redonner à la communauté québécoise en cette fin d'année 2020, particulièrement éprouvante pour tout le monde, c'est ce qui motive le retour de cette initiative tout juste avant le temps des fêtes.

Des conseils juridiques gratuits, c'est le cadeau que le JBM offre à la population québécoise!

Les jeunes avocat.e.s redonneront et épauleront à nouveau les citoyens.nes qui en ont besoin. « Nous tenons cette 35e édition à la fin novembre afin de rester actifs pour soutenir la population québécoise. En cette période d'incertitude imposée par la pandémie mondiale, nous offrirons des conseils juridiques gratuits afin d'aider et d'informer les citoyens sur leurs droits et obligations en plus de leur proposer des solutions créatives et participatives à leurs questionnements juridiques », déclare Me Mylène Lemieux, présidente du JBM.

Appelez-nous pour vous informer sur vos droits, vos obligations & les solutions qui s'offrent à vous pour prévenir ou régler vos différends. C'est gratuit et ça s'adresse à vous!

QUOI : Clinique juridique téléphonique



QUI : Jeune Barreau de Montréal (JBM)



QUAND : 28 et 29 novembre 2020, de 9 h à 16 h



OÙ : 1 844 779-6232

Un service juridique gratuit pour la population

Instigateur du projet, le JBM, en partenariat le Barreau du Québec et le CAIJ, offre ce service sans frais deux fins de semaine par année. Ce service est également possible grâce au soutien de plus d'une centaine d'avocat.e.s bénévoles de toutes les régions du Québec. Dans les quatre dernières années, cette initiative a permis de répondre à près de 2 500 appels de citoyens en moyenne par édition. Les questions les plus fréquemment posées regroupent les préoccupations reliées aux contrats, à la famille, au bon voisinage, à la consommation de biens et à la gestion des successions.

« L'accès à la justice est une priorité pour le Barreau du Québec. Nous sommes heureux de soutenir une activité qui aide à répondre aux besoins des gens en matière de justice », déclare le bâtonnier du Québec, Me Paul-Matthieu Grondin. « Je suis fier de ce partenariat avec la Clinique juridique téléphonique du JBM et remercie les jeunes membres de la profession qui contribuent à son succès par leur participation bénévole. » «?Pour une troisième année consécutive, le CAIJ est fier d'agir à titre de partenaire de la Clinique juridique téléphonique du JBM! Cette collaboration s'inscrit parfaitement dans notre mission, soit de favoriser l'accessibilité de l'information juridique, peu importe l'emplacement géographique et le type de pratique de nos membres. Nous répondons donc présents pour cette nouvelle édition et mettons à disposition nos infrastructures et ressources informationnelles afin d'appuyer les avocats bénévoles, qui, eux-mêmes, soutiennent la population?» annonce Me Nancy J. Trudel, directrice générale du CAIJ.

L'accessibilité à la justice

Fondé en 1898, le JBM regroupe les avocat.e.s de dix ans et moins de pratique à Montréal, soit plus de 5 000 membres. Il est de ce fait une des plus grandes associations de jeunes avocats au monde, en termes de nombre pour une seule ville. Sa mission est double. D'une part, il veille à défendre et à promouvoir les intérêts de ses membres. D'autre part, il fournit de façon bénévole des services de consultation et d'information juridique auprès de différents segments de la population et organise des activités de bienfaisance. Dans l'ensemble, il vise à améliorer l'accessibilité à la justice et à contribuer au bien-être collectif. Le JBM propose plusieurs services favorisant l'accessibilité à la justice à la population québécoise. Pour en prendre connaissance http://ajbm.qc.ca/.

SOURCE Jeune Barreau de Montréal (JBM)

Communiqué envoyé le 25 novembre 2020 à 07:00 et diffusé par :