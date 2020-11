Entersekt et Cellulant s'associent pour fournir des solutions bancaires mobiles plus sécurisées





Entersekt, un leader en matière d'identité des appareils et de l'authentification omnicanal, a annoncé avoir conclu un partenariat avec Cellulant, une entreprise africaine pionnière en matière de technologie financière. Le partenariat renforcera davantage la cyber sécurité de Cellulant en sécurisant de manière proactive ses canaux bancaires numériques et en se protégeant contre les fraudes dans le domaine de la banque numérique et des paiements.

Entersekt travaille avec l'équipe de Cellulant pour intégrer son kit de développement de logiciels mobiles à la gamme de produits de Cellulant, rendant ainsi les solutions d'authentification et de sécurité des applications d'Entersekt à disposition des clients de Cellulant. Deux grands groupes bancaires kényans travaillent déjà sur leur déploiement.

"Nous sommes ravis de nous associer à Cellulant. L'entreprise travaille avec certaines des meilleures marques du continent. Cette collaboration permettra aux clients finaux de leurs banques partenaires de bénéficier d'une sécurité et d'une sûreté accrues lors de leurs transactions. Nous sommes très heureux de soutenir les efforts de cyber sécurité déployés par Cellulant pour renforcer la confiance des consommateurs dans les services bancaires numériques et stimuler l'adoption des paiements numériques sur le continent ", a déclaré Schalk Nolte, PDG d'Entersekt.

George Murage, Directeur de la Technologie de Cellulant a déclaré : "Nos clients nous font confiance non seulement pour innover constamment en matière de services bancaires numériques et de paiements, mais aussi pour leur garantir la sûreté et la sécurité. Être en mesure de fournir les puissants services de sécurité et d'authentification d'Entersekt enrichira considérablement notre offre de plate-forme. Grâce à ce partenariat, nous pouvons fournir certains des services les plus sophistiqués disponibles partout dans le monde. Nous aspirons à poursuivre notre travail avec Entersekt alors que nous aidons nos clients à profiter des nombreux avantages offerts par les services bancaires numériques ".

À propos d'Entersekt

Entersekt est l'un des fournisseurs pionniers de logiciels d'identification des appareils et d'authentification des clients. Les institutions financières et les autres grandes entreprises des pays du monde entier s'appuient sur sa technologie multi-brevetée pour communiquer avec leurs clients en toute sécurité, les protéger contre la fraude et leur proposer de nouvelles expériences pratiques, quel que soit le canal ou l'appareil utilisé.

À propos de Cellulant

Fondée en 2004, Cellulant fournit une plateforme de paiement numérique unique qui gère un écosystème de consommateurs, de détaillants, de commerçants, de banques, d'opérateurs de réseaux mobiles, de gouvernements et de partenaires de développement internationaux. Aujourd'hui, la plateforme de paiement de Cellulant héberge 120 des plus grandes banques d'Afrique, 40 opérateurs de téléphonie mobile, 600 commerçants locaux et internationaux ; et est connectée à 220 millions de consommateurs dans 34 pays. Cellulant est présente dans 18 pays africains.

