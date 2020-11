?SLAM DUNK' en bêta ouverte disponible dès aujourd'hui sur Android et iOS?Battez-vous contre des millions de joueurs pour dominer le pays!





Le jeu mobile de compétition de basket-ball en temps réel de DeNA ?SLAM DUNK'a annoncé que sa version bêta ouverte est disponible sur les deux plateformes dès aujourd'hui (le 25). De nombreuses activités sont organisées pour célébrer l'ouverture du jeu, tous les joueurs sont invités à télécharger l'application et à jouer ensemble. ?SLAM DUNK', avec une variété de modes de compétitions et d'intrigues, fait revivre chez les joueurs l'animation d'origine, leur permettant de réaliser le rêve de ?remporter le championnat national' !

Remerciement officiel : cadeaux pour la réservation et cadeaux pour l'accomplissement des missions offerts

Pour remercier les plus de 1 million de joueurs qui attendent la sortie du jeu avec passion et patience, tous les joueurs qui ont réservé leur place recevront des cadeaux de remerciement ainsi que les cadeaux suite à l'accomplissement des missions.

Version sous licence, intrigue originale reproduite

?SLAM DUNK' est un jeu mobile de basket-ball sous licence de TOEI ANIMATION. L'intrigue classique est parfaitement rétablie : elle décrit l'histoire passionnante de Sakuragi qui, avec ses amis, combattent côte à côte pour remporter le championnat national. Les joueurs peuvent reproduire les techniques ultimes fascinantes des personnages classiques ainsi que les scènes d'animation passionnantes.

Système de talent, nouveau mode de compétition

Les joueurs peuvent utiliser les diverses techniques, mouvements et techniques ultimes des personnages issus de l'animé original, faisant ainsi remonter les souvenirs des fans fidèles. De plus, de nouvelles techniques telles que le Double-Pas Jelly et l'Euro-Step seront aussi disponibles pour une expérience de jeu plus diverse. Les joueurs peuvent activer des mouvements plus avancés grâce au système de talent, et créer leurs propres personnages en renforçant certaines compétences particulières.

Emporter le championnat national par le mode combat

?SLAM DUNK'est un jeu mobile de basket-ball en temps réel, les joueurs peuvent faire équipe avec d'autres joueurs en mode combat ou dans le classement, ce dernier se distingue en 9 rangs, allant de remplaçant puissant et joueur principal à star de slam dunk. Le classement se renouvelle tous les deux mois pour une nouvelle saison, et la donne du jeu évolue rapidement, challengeant ainsi continuellement les joueurs ! De plus, les champs de bataille glorieux seront également ouverts, permettant aux joueurs de rivaliser avec d'autres joueurs de la même zone de connexion et de concourir pour le championnat.

Personnages vedettes, doublage japonais-anglais

?SLAM DUNK' restitue non seulement l'intrigue et les personnages originaux, il intègre également les doublages japonais et anglais. Les joueurs peuvent choisir librement celui qu'ils préfèrent, créant ainsi le meilleur jeu mobile de rétrospective de l'animation SLAM DUNK.

Selon le studio de développement du jeu, ils vont continuer à organiser les compétitions en ligne et à créer une atmosphère dynamique de l'e-sport de basket. Des personnages tels que Fujima Kenji, Toru Hanagata et Hanamichi Sakuragi, et des modes compétitifs de plus haut niveau sont à venir. Pour plus d'actualités au sujet de ?SLAM DUNK', veuillez visiter le site officiel du jeu et suivre de près le fan-club officiel !

Télécharger SLAM DUNK dans App Store : https://apps.apple.com/app/id1501672902

Télécharger SLAM DUNK dans Google Play : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.denachina.g63002013.android

Fan-club officiel du jeu SLAM DUNK : https://www.facebook.com/SLAMDUNKGLOBAL

