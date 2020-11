Mindtree s'associe au groupe Nordex pour faire avancer la transformation numérique de la société





WARREN, New Jersey, et BANGALORE, Inde, 25 novembre 2020 /PRNewswire/ -- Mindtree , une société de services technologiques et de transformation numérique de premier plan, a annoncé aujourd'hui un accord de cinq ans avec un fabricant d'éoliennes de premier plan, The Nordex Group (ETR : NDX1). Le groupe Nordex a choisi Mindtree comme partenaire de transformation de l'entreprise pour simplifier, moderniser et transformer l'ensemble de son paysage informatique à l'échelle mondiale, tout en offrant l'évolutivité nécessaire pour soutenir les plans de croissance de la société. Le groupe Nordex est l'un des principaux fabricants mondiaux intégrés de systèmes innovants d'éoliennes terrestres. Fondée en 1985, les produits de la société façonnent régulièrement le développement technologique de l'industrie de l'énergie éolienne. Le groupe a installé une capacité de production d'énergie éolienne de plus de 30 GW sur plus de 40 marchés, contribuant ainsi de manière significative à la production d'électricité sans carbone.

« La demande d'énergie éolienne va continuer à croître dans le monde entier, tout comme Nordex. Pour fournir à notre clientèle internationale en expansion des services fiables et sûrs, il faudra normaliser et simplifier nos systèmes sous-jacents. Nous allons concevoir une architecture numérique évolutive qui nous permettra de livrer avec rapidité et agilité », a déclaré Stefan Ewald, directeur des systèmes d'information de Nordex Group. « Nous sommes ravis de nous associer à Mindtree pour mener à bien notre programme de transformation numérique. L'expertise numérique, l'expérience et la culture agile de Mindtree correspondent très bien à celles de Nordex », a-t-il ajouté.

Afin d'aligner l'infrastructure informatique du groupe Nordex sur sa vision stratégique tout au long de la chaîne de valeur, Mindtree soutiendra la transformation complète de ses opérations informatiques et de sa prestation de services actuelles. « Le champ d'application comprend la normalisation et le déploiement de nouveaux projets et processus opérationnels, la consolidation des services informatiques existants et le développement d'une plateforme de cloud computing prête pour l'avenir qui maintient une solide posture de cybersécurité », a déclaré Venu Lambu, directreur exécutif et président de Mindtree, Global Markets. « Nous sommes ravis que le groupe Nordex nous ait choisis pour son parcours de transformation. Mindtree apportera son expertise numérique ainsi que des plates-formes et des capacités de classe mondiale reconnues par l'industrie grâce à l'utilisation des technologies du cloud et de l'IoT », a-t-il ajouté.

