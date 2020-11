Mise à jour d'un avis de rappel d'aliments - Certains produits Isalean de la marque Isagenix pourraient être dangereux en raison d'un enrichissement de vitamines excédentaires





Les photos des produits sont disponibles à : https://www.inspection.gc.ca/fra/1606266690929/1606266691273

OTTAWA, ON, le 24 nov. 2020 /CNW/ - La présente mise à jour de l'avis de rappel d'aliments a pour but de fournir des renseignements supplémentaires obtenus au cours de l'enquête sur la salubrité des aliments effectuée par l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA). L'ACIA a déterminé que les produits visés par les avis de rappel d'aliments précédents datés du 31 octobre 2020, du 7 novembre 2020 et du 14 novembre 2020 ont continué d'être vendus jusqu'au 16 novembre 2020 inclusivement.

Isagenix International LLC a procédé au rappel de certains produits Isalean de la marque Isagenix en raison d'un enrichissement de vitamines excédentaires. Les produits visés décrits ci-dessous ne doivent pas être consommés.

Les produits suivants ont été vendus en ligne et par l'entremise de représentants indépendants.

Produits visés par le rappel

Marque Produit Format CUP Codes Isagenix Barre Isalean - Croustillante à la crème chocolatée 65 g (10 barres) 380602471 (boîte) 380602470 (barre) Toutes les dates « Best By » jusqu'à OC/2023, inclusivement Isagenix Barre Isalean - Croquante chocolatée aux arachides 65 g (10 barres) 380602469 (boîte) 380602468 (barre) Toutes les dates « Best By » jusqu'à OC/2023, inclusivement Isagenix « Isalean Shake » - chocolat hollandais crémeux 854 g 380331367 Toutes les dates « EXP » ou « Best By » jusqu'à OC/2023, inclusivement Isagenix « Isalean Shake » - chocolat hollandais crémeux 61 g (14 sachets) 380331380 (boîte) 380331381 (sachet) Toutes les dates « EXP » ou « Best By » jusqu'à OC/2023, inclusivement Isagenix « Isalean Shake » - saveur de gâteau de fête 854 g 380101266 Toutes les dates « EXP » ou « Best By » jusqu'à OC/2023, inclusivement Isagenix « Isalean Shake » - saveur de gâteau de fête 61 g (14 sachets) 380101937 (boîte) 380101938 (sachet) Toutes les dates « EXP » ou « Best By » jusqu'à OC/2023, inclusivement Isagenix « Isalean Shake » - menthe au chocolat 826 g 380100766 Toutes les dates « EXP » ou « Best By » jusqu'à OC/2023, inclusivement Isagenix « Isalean Shake » -pêche mangue 826 g 380100768 Toutes les dates « EXP » ou « Best By » jusqu'à OC/2023, inclusivement Isagenix « Isalean Shake » - crème à la fraise 840 g 380331371 Toutes les dates « EXP » ou « Best By » jusqu'à OC/2023, inclusivement Isagenix « Isalean Shake » - crème à la fraise - 60 g (14 sachets) 380331417 (boîte) 380331416 (sachet) Toutes les dates « EXP » ou « Best By » jusqu'à OC/2023, inclusivement Isagenix « Isalean Shake » -vanille française crémeuse 840 g 380331368 Toutes les dates « EXP » ou « Best By » jusqu'à OC/2023, inclusivement Isagenix « Isalean Shake » - vanille française crémeuse 60 g (14 sachets) 380331385 (boîte) 380331386 (sachet) Toutes les dates « EXP » ou « Best By » jusqu'à OC/2023, inclusivement Isagenix « Isalean Shake » - biscuits et crème 854 g 380100453 Toutes les dates « EXP » ou « Best By » jusqu'à OC/2023, inclusivement Isagenix « Isalean Shake » - moka 854 g 380100767 Toutes les dates « EXP » ou « Best By » jusqu'à OC/2023, inclusivement Isagenix « Isalean Shake » - caramel salé 840 g 380100449 Toutes les dates « EXP » ou « Best By » jusqu'à OC/2023 inclusivement Isagenix « Cacher Isalean Shake » - vanille crémeuse naturelle 854 g 380331360 Toutes les dates « EXP » ou « Best By » jusqu'à OC/2023, inclusivement Isagenix « Isalean Pro Shake » - saveur de crème à la fraise 952 g 380100432 Toutes les dates « EXP » ou « Best By » jusqu'à OC/2023, inclusivement Isagenix « Isalean Pro Shake » - saveur de crème à la fraise 68 g (14 sachets) 380100208 (boîte) 380100207 (sachet) Toutes les dates « EXP » ou « Best By » jusqu'à OC/2023, inclusivement Isagenix « Isalean Pro Shake » - vanille française 952 g 380100433 Toutes les dates « EXP » ou « Best By » jusqu'à OC/2023, inclusivement Isagenix « Isalean Pro Shake » - vanille française 68 g (14 sachets) 380341414 (boîte) 380341413 (sachet) Toutes les dates « EXP » ou « Best By » jusqu'à OC/2023, inclusivement Isagenix « Isalean Pro Shake » - vanille naturelle 952 g 380100434 Toutes les dates « EXP » ou « Best By » jusqu'à OC/2023, inclusivement Isagenix « Isalean Pro Shake » - vanille naturelle 68 g (14 sachets) 380341412 (boîte) 380341411 (sachet) Toutes les dates « EXP » ou « Best By » jusqu'à OC/2023, inclusivement Isagenix « Isalean Pro Shake - chocolate naturel » 966 g 380100435 Toutes les dates « EXP » ou « Best By » jusqu'à OC/2023, inclusivement Isagenix « Isalean Pro Shake » - chocolat naturel 69 g (14 sachets) 380341399 (boîte) 380341398 (sachet) Toutes les dates « EXP » ou « Best By » jusqu'à OC/2023, inclusivement Isagenix Fouetté à base de plantes « Whole Blend » à la saveur de pain à la banane de marque Isalean 742 g 380102166 Lot 099409820 EXP SE/2021 Lot 109401320 EXP OC/2021 Lot 109401420 EXP OC/2021

Ce qu'il faut faire

Vérifiez si vous avez les produits visés par le rappel à la maison. Des produits visés par un rappel devraient être jetés.

Contexte

Ce rappel découle d'activités d'inspection menées par l'ACIA. L'ACIA procède actuellement à une enquête sur la salubrité des aliments qui pourrait entraîner le rappel d'autres produits. Tout autre rappel de produit à haut risque sera signalé au public au moyen d'une mise à jour de l'avis de rappel d'aliments.

L'ACIA continue de s'assurer que les produits faisant l'objet du rappel soient retirés du marché.

Cas de maladie

Des cas de maladie associés à la consommation de ces produits ont été signalés.

SOURCE Agence canadienne d'inspection des aliments

Communiqué envoyé le 25 novembre 2020 à 00:55 et diffusé par :