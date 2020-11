Le Relevance Quotient Report 2020 de Crayon Data explique les tendances et pratiques des services bancaires personnalisés





- Plus de 100 banques de 17 régions géographiques analysées

SINGAPOUR et CHENNAI Inde, 25 novembre 2020 /PRNewswire/ -- Crayon Data , une entreprise d'intelligence artificielle et de Big Data en pleine croissance, a annoncé le lancement de son Relevant Quotient Report pour aider les banques dans leur parcours de personnalisation. En raison de la COVID-19, de nouvelles tendances de consommation ont émergé et placé les banques et commerçants dans une situation difficile. Ils doivent en effet demeurer importants aux yeux de leurs clients pour leur offrir une expérience supérieure et augmenter leur part de portefeuille. Les banques doivent agir rapidement. Elles risquent sinon d'être dépassées par des concurrents qui privilégient le numérique.

Pour évaluer la pertinence actuelle des banques pour leurs clients, Crayon Data a développé un cadre exclusif avec sept paramètres définis du parcours d'un client. Ce cadre, The Relevant Quotient , analyse le niveau de personnalisation et la pertinence des offres des commerçants et des offres recommandées par la banque à leurs clients sur la base de leurs propriétés numériques. L'objectif était de voir l'impact de la pandémie sur les préférences et les choix des consommateurs. Il s'agissait également de déterminer dans quelle mesure les banques s'étaient adaptées aux changements affectant les tendances de comportement de la clientèle.

Crayon Data a analysé plus d'une centaine de banques dans 17 marchés, en Inde, au Moyen-Orient et en Afrique, ainsi que dans les régions de l'Asie-Pacifique. Compilée dans The Relevance Quotient Report 2020, la recherche examine les sept paramètres clés sur lesquels les banques doivent se concentrer pour favoriser la personnalisation des services offerts à leurs clients. Les paramètres vont de l'établissement de profils et des goûts des clients à la mise en oeuvre d'une expérience unique. Les banques sont ensuite classées dans l'un des quatre niveaux selon leurs performances par rapport aux sept paramètres.

Les niveaux sont attribués en fonction de la capacité de créer des profils de goût des clients, de recommander des offres pertinentes, de proposer des produits personnalisés et de simplifier la découverte des offres, la fidélisation, et l'intégration et l'exécution de stratégies multicanaux.

Téléchargez le rapport dès à présent.

À propos de Crayon Data

Basée à Singapour, Crayon Data est une start-up spécialisée dans l'intelligence artificielle et le Big Data. Elle a été désignée par Gartner comme l'un des 40 principaux fournisseurs de systèmes de personnalisation numérique. Crayon Data permet aux clients de premier plan de tous les secteurs, comme les services bancaires, le commerce électronique, les voyages et le secteur hôtelier, d'avoir des conversations personnalisées avec chacun de leurs clients, dans divers canaux de communication.

À propos de maya.ai

La plateforme maya.ai de Crayon Data est la première plateforme au monde basée sur l'IA qui soutient l'ère de la pertinence. Elle permet aux entreprises traditionnelles de créer des expériences hautement personnalisées. À l'échelle. Avec rapidité. La plateforme comprend de vastes ensembles de données externes richement sélectionnés, soutenus par une intelligence artificielle de pointe, fournis par une série d'API faciles à utiliser. Cliquez ici pour réserver une démonstration.

