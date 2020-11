Le Groupe MILLA choisit le Leddar Pixell de LeddarTech pour sa navette autonome MILLA POD





QUÉBEC, 25 nov. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- LeddarTech®, chef de file de calibre mondial en technologie de détection pour les systèmes avancés d'aide à la conduite (systèmes ADAS) et de conduite autonome (systèmes AD) de niveau 1 à 5, annonce qu'elle a été sélectionnée par le Groupe MILLA pour fournir son capteur LiDAR de type « cocon ». Le Groupe MILLA a opté pour le Leddartm Pixell comme LiDAR frontal pour équiper sa navette autonome MILLA POD.



Lauréat de plusieurs prix, le Leddar Pixell est le LiDAR solid-state le plus robuste sur le marché. Ce capteur procure un champ de vision horizontal de 180 degrés et peut assurer la couverture d'un véhicule sur 360 degrés avec l'utilisation de quatre capteurs. Le Leddar Pixell offre la meilleure résistance aux chocs et aux vibrations, conformément aux exigences ISO 16750-3, et répond à la norme SAE J1455 pour ce qui est de la résistance à la poussière, ce qui le rend parfaitement adapté pour utilisation dans le marché des véhicules industriels, où robustesse et durabilité sont de mise. Le Leddar Pixell est également certifié IP67 et offre un temps moyen entre défaillances (MTBF) de plus de 148 000 heures, soit l'équivalent de dix fois celui des solutions LiDAR à balayage. Le Leddar Pixell est idéal pour les navettes, les robotaxis, les véhicules de livraison autonomes et les véhicules hors route utilisés dans la construction, l'agriculture et le secteur minier.

« MILLA s'est associée avec LeddarTech pour équiper son MILLA POD du robuste Leddar Pixell. Le POD est une navette autonome innovatrice qui a été déployée dans toute l'Europe et l'Amérique du Nord », a déclaré Éric Gendarme, directeur général du Groupe MILLA. « Les changements radicaux que nous avons mis en oeuvre dans le POD en matière de conception se prêtent bien au Leddar Pixell; ce LiDAR nous permet d'obtenir un champ de vision de 180 degrés, ce qui accroît la sécurité et la fiabilité générale de notre navette autonome ». M. Gendarme a poursuivi : « Le MILLA POD, équipé du Leddar Pixell ainsi que des autres composants technologiques autonomes qui constituent nos systèmes d'exploitation, a été soumis au Groupe RATP, société d'État qui exploite le service public de transport dans 13 pays et sur quatre continents et qui a été chargée d'évaluer et de qualifier des véhicules de transport collectif autonomes. La RATP a rapporté que les systèmes d'exploitation du MILLA POD, qui intègrent le Leddar Pixell, répondaient aux strictes exigences de qualification imposées », a conclu M. Gendarme.

« Nous sommes honorés d'avoir été sélectionnés comme fournisseur du Groupe MILLA pour notre technologie de détection », a fait remarquer Frantz Saintellemy, président et chef de l'exploitation de LeddarTech. « Le Groupe MILLA représente une organisation avant-gardiste qui s'attaque à la technologie des navettes autonomes avec une approche originale et innovante; nous sommes fiers que notre Leddar Pixell ait contribué à la certification technique de MILLA auprès du Groupe RATP », a conclu M. Saintellemy.

À propos du Groupe MILLA

Le Groupe MILLA est une entreprise française d'ingénieurs indépendante qui fait autorité, spécialisée dans la conception, le développement, la fabrication et l'expérimentation de produits et services de mobilité précurseurs. Le concept de mobilité innovateur de MILLA est de fournir un service de transport durable, modulaire, évolutif et adaptable accessible à tous. Depuis 2019, les navettes MILLA circulent tous les jours sur route ouverte à la vitesse de 30 km/h en mode autonome, un service unique au monde. MILLA est aujourd'hui le seul fournisseur de mobilité à proposer des solutions de transport sur demande et multimodales (pour les personnes et les marchandises) en zone rurale et périurbaine. Les technologies mises en oeuvre par le Groupe MILLA ont aussi des impacts importants sur l'industrie automobile. Des entreprises mondiales de premier plan utilisent les services de MILLA, comme la robotisation et l'automatisation de véhicules et leur expérimentation sur route ouverte.

À propos de LeddarTech

LeddarTech est un acteur de premier plan en matière de plateformes de détection environnementale pour les véhicules autonomes et les systèmes avancés d'aide à la conduite. Fondée en 2007, LeddarTech a évolué pour devenir une entreprise active dans les solutions de détection environnementale intégrées de bout en bout. Ces solutions permettent à ses clients de résoudre des défis critiques touchant la détection et la perception tout au long de la chaîne de valeur des segments de marché automobile et mobilité. Grâce à sa plateforme de fusion de données de capteurs et de perception LeddarVisiontm ainsi qu'à sa solution de développement de LiDAR efficace, extensible et polyvalente pour LiDARs solid-state de classe automobile reposant sur le LeddarEnginetm, LeddarTech permet aux intégrateurs de systèmes automobiles de rang 1 et 2 de développer des solutions de détection polyvalentes pour niveau d'autonomie 1 à 5. Ces solutions sont activement déployées dans des applications pour navettes autonomes, camions, autobus, véhicules de livraison, villes ou usines intelligentes et robotaxis. Détentrice de plus de 95 technologies brevetées (brevets accordés ou en instance), la société a contribué à plusieurs innovations liées à des applications de télédétection de pointe destinées au marché automobile et de la mobilité et qui améliorent les capacités des systèmes d'aide à la conduite et de conduite autonome.

