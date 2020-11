Le ministre Vandal et les partenaires du Cadre stratégique pour l'Arctique et le Nord se rencontrent pour discuter des priorités pour le Nord et l'Arctique





OTTAWA, ON, le 24 nov. 2020 /CNW/ - Le gouvernement du Canada travaille en partenariat avec les résidents du Nord et de l'Arctique pour créer des possibilités économiques à long terme qui protégeront le riche environnement naturel du Canada, bâtiront des communautés plus saines, respecteront les droits et les intérêts des Autochtones et appuieront une économie durable et dynamique dans le Nord.

Aujourd'hui, le ministre des Affaires du Nord, l'honorable Daniel Vandal, a rencontré virtuellement les partenaires autochtones, territoriaux et provinciaux du Cadre stratégique pour l'Arctique et le Nord (le Cadre) afin de déterminer les principales priorités immédiates et de discuter des approches nationales et régionales en matière de gouvernance pour l'avenir.

Depuis le lancement du Cadre en septembre 2019, la pandémie de COVID-19 a posé de nombreux défis, surtout dans les communautés de l'Arctique et du Nord. La réunion d'aujourd'hui a offert aux partenaires une plateforme importante pour cerner les enjeux actuels liés à la COVID-19, y compris la façon de gérer le coût des biens, le maintien des chaînes d'approvisionnement, les soutiens en matière de santé, le logement et l'infrastructure, l'éducation et la connectivité.

Dans le budget de 2019, le Canada a fait un investissement initial de plus de 700 millions de dollars pour la mise en oeuvre du Cadre. Les partenaires du Cadre orientent les investissements fédéraux ciblés qui répondent aux besoins des résidents du Nord et appuient les solutions communautaires autochtones pour prévenir la propagation de la COVID-19, s'y préparer et y réagir.

En vertu du Cadre, on a également réalisé des progrès en ce qui concerne la mise sur pied d'un groupe de travail sur l'éducation postsecondaire dans le Nord, qui a été lancé en octobre 2020. Le groupe de travail dirigera des consultations auprès des résidents du Nord et élaborera un ensemble de recommandations sur l'éducation postsecondaire dans le Nord d'ici l'hiver 2021.

Grâce au Cadre stratégique pour l'Arctique et le Nord, le Canada continuera de travailler avec ses partenaires territoriaux, provinciaux et autochtones pour rebâtir en mieux d'une manière qui soutient les économies du Nord, ainsi que l'autodétermination sociale et politique qui sous-tend un développement régional réussi et durable.

Ces initiatives et d'autres continueront d'être mises en oeuvre pour appuyer des priorités clés dans les régions de l'Arctique et du Nord grâce à la collaboration avec les partenaires du Cadre et aux mécanismes de gouvernance nationaux et régionaux dont il a été question aujourd'hui.

Citation

«?Aujourd'hui, nous réaffirmons notre engagement à travailler ensemble à une vision commune de l'avenir où les populations du Nord et de l'Arctique sont prospères, fortes et en sécurité. Le Cadre stratégique pour l'Arctique et le Nord nous donne une feuille de route pour réaliser cette vision. Je me réjouis à l'idée de miser sur ce que nous avons accompli ensemble au cours de la dernière année pour mieux harmoniser les objectifs stratégiques nationaux et internationaux du Canada avec les priorités des résidents du Nord.?»

L'honorable Daniel Vandal, C.P., député

Ministre des Affaires du Nord

Faits en bref

Le 10 septembre 2019, le gouvernement du Canada a lancé le Cadre stratégique pour l'Arctique et le Nord du Canada . Le Cadre comprend un énoncé de politique élaboré conjointement et un chapitre international ainsi qu'un chapitre sur la sûreté, la sécurité et la défense élaboré par le gouvernement fédéral. Un chapitre sur l'Inuit Nunangat, un chapitre panterritorial et des chapitres élaborés par les gouvernements des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut ont été publiés le même jour et décrivent les priorités de ces partenaires en matière d'élaboration commune.

a lancé le Cadre stratégique pour l'Arctique et le Nord du . Le Cadre comprend un énoncé de politique élaboré conjointement et un chapitre international ainsi qu'un chapitre sur la sûreté, la sécurité et la défense élaboré par le gouvernement fédéral. Un chapitre sur l'Inuit Nunangat, un chapitre panterritorial et des chapitres élaborés par les gouvernements des Territoires du Nord-Ouest et du ont été publiés le même jour et décrivent les priorités de ces partenaires en matière d'élaboration commune. Cette collaboration appuie l'engagement du gouvernement à renouveler la relation de nation à nation, de gouvernement à gouvernement et entre la Couronne et les Inuits et à veiller à ce que les besoins des communautés nordiques soient reconnus, respectés et pris en compte.

Le budget de 2019 a proposé un certain nombre de nouvelles mesures totalisant plus de 700 millions de dollars afin de soutenir le Cadre et de compléter les efforts déployés actuellement pour renforcer les communautés de l'Arctique et du Nord.

Cela comprend de nouveaux fonds pour diversifier les options d'éducation postsecondaire dans les territoires, améliorer les ressources en infrastructure pour relier les communautés nordiques et éloignées et soutenir la production d'énergie propre, augmenter le nombre de programmes de développement économique, permettre d'effectuer des recherches cruciales sur l'Arctique et renforcer davantage le leadership mondial de l'Arctique canadien.

Le discours du Trône du 23 septembre 2020 faisait état de l'intention d'orienter les investissements destinés à l'Arctique et au Nord vers des domaines conformes au Cadre, notamment l'infrastructure dans les communautés autochtones (le transport en commun, les rénovations écoénergétiques, l'énergie propre, le service à large bande en milieu rural, le logement abordable et les liaisons régionales des compagnies aériennes).

La création du groupe de travail sur l'éducation postsecondaire est une priorité de premier plan pour le gouvernement du Canada , comme l'indique la lettre de mandat du premier ministre à l'intention du ministre des Affaires du Nord. Les gouvernements du Nord, les organisations autochtones et les partenaires de l'élaboration commune du Cadre stratégique pour l'Arctique et le Nord ont présenté des candidatures.

, comme l'indique la lettre de mandat du premier ministre à l'intention du ministre des Affaires du Nord. Les gouvernements du Nord, les organisations autochtones et les partenaires de l'élaboration commune du Cadre stratégique pour l'Arctique et le Nord ont présenté des candidatures. Le Fonds national des corridors commerciaux investit 2,3 milliards de dollars sur une période de 11 ans pour renforcer l'efficacité et la résilience de l'infrastructure de transport du Canada , dont un financement réservé de 800 millions de dollars à l'intention des régions de l'Arctique et du Nord.

, dont un financement réservé de 800 millions de dollars à l'intention des régions de l'Arctique et du Nord. En avril 2020, le gouvernement du Canada a annoncé une aide de 130 millions de dollars destinée au Nord et à l'Arctique pour le soutien en matière de santé, le programme Nutrition Nord Canada, la subvention pour le soutien aux chasseurs-cueilleurs, l'aide aux entreprises et le maintien des services aériens essentiels pendant la pandémie de COVID-19.

a annoncé une aide de 130 millions de dollars destinée au Nord et à l'Arctique pour le soutien en matière de santé, le programme Nutrition Nord Canada, la subvention pour le soutien aux chasseurs-cueilleurs, l'aide aux entreprises et le maintien des services aériens essentiels pendant la pandémie de COVID-19. En outre, la somme de 685 millions de dollars a aussi été annoncée par le biais du Fonds de soutien aux communautés autochtones, lequel aide les communautés et les organisations autochtones à prévenir la propagation de la COVID-19, à s'y préparer et à y réagir.

Parmi les autres mesures de soutien pour lutter contre la pandémie de COVID-19, citons le financement dans le cadre de l'Accord sur la relance sécuritaire, le retour sécuritaire à l'école et le financement pour le maintien des services aériens.

Liens connexes

Restez branchés

Joignez-vous à la conversation pour en savoir davantage sur le Nord :

Twitter : GouvCan_Nord

Facebook : GouvCan - Nord

Vous pouvez vous abonner pour recevoir nos communiqués et nos discours par fils RSS. Pour obtenir plus d'information ou pour vous abonner, visitez www.rcaanc.gc.ca/filsrss.

SOURCE Services aux Autochtones Canada

Communiqué envoyé le 24 novembre 2020 à 18:48 et diffusé par :