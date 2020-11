Aker BP et Cognite lancent un déploiement robotique offshore pour transformer le secteur pétrolier et gazier grâce à une mission autonome





Cognite, société mondiale de logiciels en tant que service (SaaS) industriels qui soutient la transformation numérique axée sur les données à grande échelle des secteurs à actifs lourds à travers le monde, s'associe à la société d'exploration et de production à part entière Aker BP, en vue de déployer Spot, chien robot quadrupède, pour lancer une mission offshore contrôlée à distance sur l'installation Skarv, à 210 kilomètres au large de la mer du Nord.

Cet effort demeure fondé sur le programme numérique audacieux d'Aker BP et de Cognite visant à transformer le secteur via la digitalisation, qui améliorera l'efficience, la sécurité et la durabilité offshore. Cette récente initiative témoigne d'une opportunité significative consistant à transformer le secteur du pétrole et du gaz à travers le monde.

Aker BP s'engage en faveur d'une énergie abordable, fiable, durable et moderne pour tous, et l'utilisation de la robotique joue un rôle majeur dans le cadre de cet objectif. Les travaux offshore de Spot constituent la prochaine étape de son aventure, à l'heure où le robot a obtenu son numéro d'employé officiel en février, à l'occasion de l'Aker BP Capital Markets Day. En outre, Aker BP est engagée dans plusieurs autres projets impliquant des drones et des robots mobiles supplémentaires, afin de concrétiser sa vision des opérations à distance optimisées, en utilisant la technologie axée sur les données de Cognite.

Le principal produit logiciel de Cognite, Cognite Data Fusion (CDF), a servi d'infrastructure de données dans le cadre du test offshore qui a recueilli des images, des analyses et des capteurs auprès de systèmes robotiques, et qui a ensuite partagé ces données au sein d'Aker BP via un tableau de bord afin de les rendre exploitables. Parmi les tâches figurent : l'inspection autonome, la capture de données de haute qualité et la génération automatique de rapports. Ces renseignements basés sur les données fournissent aux opérateurs à terre une téléprésence sur les installations offshore, en leur permettant de planifier en temps réel les missions et de mener des activités cruciales.

La mobilité de Spot offshore, ainsi que la communication entre Spot, Cognite Data Fusion et Aker BP ont été à la fois vérifiées et testées. Les données de Spot ont été mises à disposition et triées sur Cognite Data Fusion en quelques millisecondes, et Spot a été contrôlé à distance à partir d'un bureau central de Cognite situé à terre, ce qui prouve en quoi les robots et les jumeaux numériques peuvent offrir des synergies et s'améliorer mutuellement. En outre, les données d'une ronde d'opérateurs ont été recueillies pour analyser si la pile de capteurs installée sur Spot était suffisante pour remplir la tâche proposée.

« Nous sommes impatients d'explorer en quoi les systèmes robotiques peuvent rendre les opérations offshore plus sûres, plus efficientes et plus durables. La visite offshore de Spot sur l'unité flottante de production, de stockage et de déchargement de Skarv constitue une petite étape en direction de la vision d'Aker BP consistant à numériser l'ensemble de ses opérations de A à Z, afin d'accroître la productivité, de renforcer la qualité et d'accroître la sécurité pour nos employés », a déclaré Karl Johnny Hersvik, PDG d'Aker BP.

« Les missions de ce type prouvent la valeur de Spot dans des environnements difficiles. Cognite continue d'exceller en matière de test et de validation de la capacité de Spot à réduire les risques pour les humains et à fournir de la valeur pour le secteur de l'énergie », a déclaré Michael Perry, vice-président du développement commercial chez Boston Dynamics.

« Cette association historique d'idées et cette coopération de machines visant à résoudre des problématiques sectorielles prouvent que les décisions axées sur les données sont susceptibles de transformer l'industrie dès aujourd'hui », a déclaré le Dr John Markus Lervik, PDG de Cognite. « Cette capacité à guider Spot via le contrôle à distance constitue un immense pas en avant pour l'industrie, et un élément sur lequel nous continuerons de travailler en étroite collaboration aux côtés de nos partenaires, à l'heure où nous continuons d'innover et de fournir des solutions axées sur les données. »

Cognite Data Fusion (CDF), une plateforme de renseignement et d'opérations de données industrielles basée dans le cloud, s'intègre de manière transparente aux applications IT et OT existantes se trouvant dans le cloud, en périphérie et sur site. CDF enrichit les données industrielles de manière contextuelle, fournissant un modèle de données industrielles ouvert, unifié et facilement accessible pour les humains et les applications, et permettant de meilleures opérations analytiques ainsi que la prise de décisions basées sur les données.

À propos de Cognite

Cognite est une entreprise mondiale de logiciels en tant que service (SaaS) industriels qui soutient la transformation numérique axée sur les données à grande échelle des secteurs à actifs lourds à travers le monde. Notre principal produit, Cognite Data Fusion (CDF), est une plateforme de contextualisation et d'opérations de données industrielles, qui place les données brutes dans le contexte industriel du monde réel, en offrant la création rapide de solutions et d'applications à grande échelle. CDF permet aux sociétés possédant des données OT/IT/ET contextualisées de développer des solutions qui augmentent la sécurité, la durabilité, l'efficience et la génération de revenus. Rendez-nous visite sur www.cognite.com et suivez-nous sur Twitter @CogniteData ou sur LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/cognitedata

À propos d'Aker BP

Aker BP est une société d'exploration et de production à part entière, qui exerce des activités d'exploration, de développement et de production sur le plateau continental norvégien (PCN). En termes de production, Aker BP est l'une des plus grandes sociétés pétrolières indépendantes d'Europe. Aker BP est l'opérateur des champs d'Alvheim, d'Ivar Aasen, de Skarv, de Valhall, de Hod, d'Ula et de Tambar, fait partie des associés du champ de Johan Sverdrup, et possède au total 141 permis, dont des permis non exploités. Aker BP ne détient aucun actif pétrolier ou gazier en dehors de la Norvège. Rendez-vous sur www.akerbp.com ou suivez-nous sur LinkedIn, Facebook ou Instagram.

